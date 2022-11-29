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Словакия передала Украине 30 БМП-1, - глава Минобороны Надь. ФОТО
Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ.
"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 было передано Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество", - написал Надь в твиттере во вторник.
Топ комментарии
+22 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий29.11.2022 11:19 Ответить Ссылка
+13 MausMike
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+11 Andro Meda #546829
показать весь комментарий29.11.2022 11:26 Ответить Ссылка
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Опыт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 арабо-израильской войны 1973 года и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5 войны СССР в Афганистане показал, что бронекорпус БМП-1 не выдерживает попаданий 12,7-мм пуль в борта, а попадание противотанковой гранаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7 РПГ , как правило, вызывало воспламенение машины с последующим взрывом боекомплекта.
Во время первой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5 войны в Персидском заливе броневая защита машин БМП-1 оказалась уязвимой для бронебойных подкалиберных снарядов 25-мм автоматических пушек.