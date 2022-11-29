Словакия передала Украине 30 БМП-1, - глава Минобороны Надь. ФОТО

Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Цензор.НЕТ.

"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 было передано Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество", - написал Надь в твиттере во вторник.

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