Украинским защитникам нужны коптеры для эффективного уничтожения оккупантов, - волонтер Фецица. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица, постоянно находящаяся на фронте, просит помощи в приобретении трех коптеров DJI Mavic 3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На видео, вы видите, как подразделение Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожает запасы танковых снарядов российских оккупантов. Перед тем наши защитники уничтожили сам танк. С помощью коптеров, украинские воины могут ликвидировать живую силу противника и их технику, не боясь за свою жизнь", - говорится в сообщении.

Стоимость одного коптера, который помогает уничтожать российских оккупантов – 90 тысяч гривен.

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Реквизиты для помощи:

5168 7456 0720 0711

Феціца Христина

SWIFT - USD

BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA,

IBAN - UA643052990000026209685271144

ACCOUNT - 5168742719817045

BANK OF BENEFICIARY

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

0011000080

INTERMEDIARY BANK

JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

SWIFT - EUR

BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA

IBAN - UA773052990262016400930042714

ACCOUNT - 5168745031527879

BANK OF BENEFICIARY

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

623-160-5145

INTERMEDIARY BANK:

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Феціца Христина Миколаївна

IBAN UA613052990000026207878731073 ,валюта UAH (Українська гривня) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код банку 305299

счет волонтера АТО

(можно оплачивать от ЮР лиц)

ETH + USDT

0xeca305677364d4a6851334d3d25bbd34534ec68e

USDT (TRC20)

TNtn426ehTxeJCWCA7bb4tHNUQCverzMx1

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA963387830000026007055130969

благотворительная помощь

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