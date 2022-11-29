Українським захисникам потрібні коптери для ефективного знищення окупантів, - волонтер Феціца. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца, які постійно перебуває на фронті, просить допомоги у придбання трьох коптерів DJI Mavic 3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На відео, ви бачите, як підрозділ Збройних сил України, з допомогою дрона - знищує запаси танкових снарядів російських окупантів. Перед тим, наші захисники знищили сам танк. З допомогою коптерів, українські воїни можуть ліквідовувати живу силу противника і їхню техніку, не боячись за своє життя", - йдеться в повідомленні.

Вартість одного коптера, який допомагає знищувати російських окупантів - 90 тисяч гривень.

Читайте: У Чехії оголосили збір на 15 зенітних комплексів Viktor для України для боротьби з дронами

Реквізити для допомоги:

5168 7456 0720 0711

Феціца Христина

SWIFT - USD

BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA,

IBAN - UA643052990000026209685271144

ACCOUNT - 5168742719817045

BANK OF BENEFICIARY

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

0011000080

INTERMEDIARY BANK

JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

SWIFT - EUR

BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA

IBAN - UA773052990262016400930042714

ACCOUNT - 5168745031527879

BANK OF BENEFICIARY

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

623-160-5145

INTERMEDIARY BANK:

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Феціца Христина Миколаївна

IBAN UA613052990000026207878731073 ,валюта UAH (Українська гривня) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код банку 305299

рахунок волонтера АТО

(можна оплачувати від ЮР осіб)

ETH + USDT

0xeca305677364d4a6851334d3d25bbd34534ec68e

USDT (TRC20)

TNtn426ehTxeJCWCA7bb4tHNUQCverzMx1

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA963387830000026007055130969

благодійна допомога

Читайте: На Донбасі - важкі бої, спецпризначенцям потрібні прилади нічного бачення, а пораненим захисникам - одяг та взуття, - волонтерка Юсупова