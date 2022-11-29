Українським захисникам потрібні коптери для ефективного знищення окупантів, - волонтер Феціца. ВIДЕО
Волонтер Христина Феціца, які постійно перебуває на фронті, просить допомоги у придбання трьох коптерів DJI Mavic 3.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На відео, ви бачите, як підрозділ Збройних сил України, з допомогою дрона - знищує запаси танкових снарядів російських окупантів. Перед тим, наші захисники знищили сам танк. З допомогою коптерів, українські воїни можуть ліквідовувати живу силу противника і їхню техніку, не боячись за своє життя", - йдеться в повідомленні.
Вартість одного коптера, який допомагає знищувати російських окупантів - 90 тисяч гривень.
Реквізити для допомоги:
5168 7456 0720 0711
Феціца Христина
SWIFT - USD
BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA,
IBAN - UA643052990000026209685271144
ACCOUNT - 5168742719817045
BANK OF BENEFICIARY
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
0011000080
INTERMEDIARY BANK
JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
SWIFT - EUR
BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA
IBAN - UA773052990262016400930042714
ACCOUNT - 5168745031527879
BANK OF BENEFICIARY
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
623-160-5145
INTERMEDIARY BANK:
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX
Феціца Христина Миколаївна
IBAN UA613052990000026207878731073 ,валюта UAH (Українська гривня) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код банку 305299
рахунок волонтера АТО
(можна оплачувати від ЮР осіб)
ETH + USDT
0xeca305677364d4a6851334d3d25bbd34534ec68e
USDT (TRC20)
TNtn426ehTxeJCWCA7bb4tHNUQCverzMx1
БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA963387830000026007055130969
благодійна допомога
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Под Бахмутом наши круто держатся...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 4h ·Оце незламність, а те, на чому зараз так тупо піарять Зеленського - це мародерство в особливо великих розмірах.
Фото з тк Тараса Березовця:
Бахмут. Незламність.
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