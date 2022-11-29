УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5228 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 334 6

Українським захисникам потрібні коптери для ефективного знищення окупантів, - волонтер Феціца. ВIДЕО

Волонтер Христина Феціца, які постійно перебуває на фронті, просить допомоги у придбання трьох коптерів DJI Mavic 3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На відео, ви бачите, як підрозділ Збройних сил України, з допомогою дрона - знищує запаси танкових снарядів російських окупантів. Перед тим, наші захисники знищили сам танк. З допомогою коптерів, українські воїни можуть ліквідовувати живу силу противника і їхню техніку, не боячись за своє життя", - йдеться в повідомленні.

Вартість одного коптера, який допомагає знищувати російських окупантів - 90 тисяч гривень.

Читайте: У Чехії оголосили збір на 15 зенітних комплексів Viktor для України для боротьби з дронами

Реквізити для допомоги:

5168 7456 0720 0711
Феціца Христина

SWIFT - USD
BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA,

IBAN - UA643052990000026209685271144
ACCOUNT - 5168742719817045
BANK OF BENEFICIARY
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
0011000080

INTERMEDIARY BANK

JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

SWIFT - EUR

BENEFICIARY - FETSITSA KHRYSTYNA

IBAN - UA773052990262016400930042714
ACCOUNT - 5168745031527879
BANK OF BENEFICIARY
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
623-160-5145

INTERMEDIARY BANK:
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Феціца Христина Миколаївна

IBAN UA613052990000026207878731073 ,валюта UAH (Українська гривня) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", код банку 305299

рахунок волонтера АТО
(можна оплачувати від ЮР осіб)

ETH + USDT

0xeca305677364d4a6851334d3d25bbd34534ec68e

USDT (TRC20)

TNtn426ehTxeJCWCA7bb4tHNUQCverzMx1

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224

UA963387830000026007055130969

благодійна допомога

Читайте: На Донбасі - важкі бої, спецпризначенцям потрібні прилади нічного бачення, а пораненим захисникам - одяг та взуття, - волонтерка Юсупова

Автор: 

допомога (8485) волонтери (1345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красівоє )
показати весь коментар
29.11.2022 10:45 Відповісти
+
Допомагаємо бійцям знищувати ворога ефективно,зберігаючи життя особового складу.Орків не повинно бути на нашій землі.
показати весь коментар
29.11.2022 10:47 Відповісти
https://youtu.be/n_N3sdzeA3A ...

Под Бахмутом наши круто держатся...
показати весь коментар
29.11.2022 10:52 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2022 11:16 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZVKegMbQUHQkGBNwAh9M3XOHZXtlAV4TGSw_yiU22fhyz-TpAdsHm9XjPPVbTARbc1KAkV3lvbeZ93NBH8QmJJIQTWiM1XUN39OcQ4igDoLXVQ5tD3njaJYxCOVAem-**********************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 4h ·Оце незламність, а те, на чому зараз так тупо піарять Зеленського - це мародерство в особливо великих розмірах.

Фото з тк Тараса Березовця:

Бахмут. Незламність.

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317472727_1817404935290694_4040738090211955197_n.jpg?stp=dst-jpg_p960x960&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=aT_lwAhSAFEAX_GZ1ep&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AfCZQZq2xpRGtOS6ZTDsWn46l3PjvveByHiTEDCzSa-ToQ&oe=638B10F7

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317371222_1817404911957363_4031187346142840704_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TJNm8dgPl0oAX-PTuRN&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AfCW0Y7df-1EDXM3iUXH_g_AUpqThcbMGtERDhBbrJ2Bmg&oe=638A70E7

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317313895_1817404898624031_435412702060776266_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lHXYSfwFnpEAX8tXjj_&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AfCc505mfZDxUvKSX1_nrpGmssNuUQkd_uM40hX3Oj17HQ&oe=638B6968

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317236855_1817404925290695_6894921677579262483_n.jpg?stp=dst-jpg_p960x960&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YClyEtfQvmwAX88r19R&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AfCkawlq1UqcgWs-Um6fzTmQqbkh3M4ohWyRnZdgLMSlMw&oe=638A5437
показати весь коментар
29.11.2022 11:27 Відповісти
напр. в Чехії, дрон DJI Mavic 3 https://www.datart.cz/dron-dji-mavic-3-sedy.html коштує 80 780 гривень з пдв...
показати весь коментар
29.11.2022 12:38 Відповісти
 
 