Starlink поднимает цены. Для украинцев это будет $75/месяц. ДОКУМЕНТ

Компания Илона Маска Starlink, оказывающая услуги спутниковой связи, поднимает цены.

Об этом сообщил волонтер Павел Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал скриншот письма от Starlink с уведомлением об изменении цены. В письме указано, что с 29 декабря цена за использование услуг будет составлять не $60, а $75.

"Ежемесячная стоимость услуги Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет действовать для вашей подписки начиная с 29.12.2022. Если вы не хотите продлевать услугу, можете отменить ее в любой момент", - говорится в письме.

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Ранее 25 августа в Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев со $100 до $60 в месяц.

Starlink в Украине массово используется на фронте. Благодаря этой технологии, военные обеспечивают себя связью в зонах, где отсутствует какое-либо другое покрытие, а объекты критической инфраструктуры ставят терминалы для бесперебойного интернета.

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Общее количество Starlink в Украине еще до отключения электроэнергии достигало около 20 000 - это больше, чем в любой стране Европы. Изменение цены всего на $15 в объемах целой страны превращается в дополнительные 12 млн гривен ежемесячно, которые нужно тратить на связь, подсчитали в Ain.ua.