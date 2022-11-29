Starlink поднимает цены. Для украинцев это будет $75/месяц. ДОКУМЕНТ
Компания Илона Маска Starlink, оказывающая услуги спутниковой связи, поднимает цены.
Об этом сообщил волонтер Павел Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал скриншот письма от Starlink с уведомлением об изменении цены. В письме указано, что с 29 декабря цена за использование услуг будет составлять не $60, а $75.
"Ежемесячная стоимость услуги Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет действовать для вашей подписки начиная с 29.12.2022. Если вы не хотите продлевать услугу, можете отменить ее в любой момент", - говорится в письме.
Ранее 25 августа в Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев со $100 до $60 в месяц.
Starlink в Украине массово используется на фронте. Благодаря этой технологии, военные обеспечивают себя связью в зонах, где отсутствует какое-либо другое покрытие, а объекты критической инфраструктуры ставят терминалы для бесперебойного интернета.
Общее количество Starlink в Украине еще до отключения электроэнергии достигало около 20 000 - это больше, чем в любой стране Европы. Изменение цены всего на $15 в объемах целой страны превращается в дополнительные 12 млн гривен ежемесячно, которые нужно тратить на связь, подсчитали в Ain.ua.
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Ціни на інтернет від одного з топ3 провайдерів інету в Нідерландах. В інших плюс-мінус те саме. 50 євро за сраний АДСЛ на місяць (без скидок на чорну пʼятницю). І ще 25 євро при підключенні, шоб прийшов майстер і в розетку модем втикнув.
1150 евро * 40 (реальный курс у нас) = 46 000 грн.
Сорок. Шесть. Тысяч. Гривен.
Просто на жизнь, с минимумом по медицине.
Извини за грубость... но бобрам расскажи о том какой-ты бедный-несчастный.
А вообще - давай поменяемся))) Ты мне будешь свои перечислять остатки в указанном размере (а у тебя вполне может быть з/п выше средней) а я тебе - со своей нынешней киевской))))
Видишь ли... для меня все те, кто имеет право называться моими согражданами со всеми вытекающими отсюда последствиями - НЕ удрали трусливо в безопасную Голландию / Польшу / Канаду / нужноевставить. Они НЕ свалили туда в 90ые в поисках материальных благ. Они НЕ свалили туда в начале 20в. по тем же причинам. И ранее они тоже не сваливали ... аки крысы с тонущего корабля, бросая его на произвол судьбы, пока оставшаяся команда - то есть люди - сражается за его выживание так или иначе (иногда самим фактом своего присутствия) и претерпевает лишения ради светлого будущего. Людей я готов слышать и слушать, и стоять с ними рядом - и даже больше. А на самом деле все еще проще...
Просто не хочу быть крысой. Пусть и в красивой клетке и с горами качественного европейского/канадского/самвыберикакого корма.
З.Ы.: На счет денег, то была ироничная насмешка, думаю - ты понял.
Другое дело, что люди умеют бороться с сомнениями. Люди. Умеют.
Знаешь... печален только тот факт, что после того, как те кто остался - вырвут / выстрадают победу... то ...
Вы ж вернетесь. Все такие из себя патриотичные.... "любители" Родины на расстоянии. И будете учить уже здесь.
Так будет ибо так уже было. Вот это на самом деле - печально. И приведет к весьма плачевным последствиям.
Це в вас говорить заздрість. Ви приписуєте мені ті вислови, які я ніколи не писав. Виходить ви просто заздрите мені і прикриваєте свої невдачі патріотичними розмовами
Нет-нет не зависть. Отвращение.
Это... знаете, вот, например, есть... некий "папа". Биологический отец то есть. В один "прекрасный момент" он решил... что на стороне и небо синее и подруга постильней одевается и булочки вкуснее. И решил он променять свою семью - на все вот это. И в трудный для семьи час, в тот самый миг, когда сосед вломился в их квартиру... решил этот "папа" - свалить. Вот взять и свалить. Потому как мало того что "там" красивше, так и "тут" соседушка буйный, мало ли...
И теперь имеет смелость еще чего-то там в сторону "бывшей" - поучительно высказывать. А еще - ведь наступит день, когда семья (оставшиеся супруга, дочь, сын... родичи) превозмогут трудности и... тут уж "папочка" вернется... Мудрые свои... советы вспомнит, мол "я ж тоже...".
Казалось бы - а зачем он такой нужен. Маршрут ему - в одну сторону, сразу за корабликом русским военным. Но нет. Будут его слушать аки носителя семейного духа (читай сохранившего идентичность в изгнании)... вот это - плохо. Ведь правильно - запретить возвращение таким вот "папашам", а еще лучше - в морду бы им, за то что бросили.
Дерьмо или нет - но Родина. Признаю. Дерьма здесь много.
И выбор прост. Можно пытаться его разгрести (эффективно или нет - вопрос второй, но imho - лучше попытаться чем сбежать).
А можно свалить, да - это выход, кто бы спорил. Для свалившего. Простой и удобный.
Но при этом - по моему мнению - он для тех кто остался и пытается разгрести - становится предателем.
З.Ы.: Да, при этом мои соотечественники, которые при всем при этом считают таких предателей - великими гуру, образцами для подражания и патриотами - вызывают у меня искреннее недоумение. Но я признаю за ними право на собственное мнение по той лишь причине что они вместе со мной пытаются все это дерьмо разгрести. И не признаю права на любое мнение по отношению к той луже что я пытаюсь разгрести - от тех кто сбежал.
Как-то так, да. Думаю пора дискуссию закрывать, друг друга мы всё-таки поняли.
Я не завидую, о нет, эту стадию я давно перерос, что ли. Было такое в юности - хотел свалить на Таити)). А сейчас... у меня есть дочь. И таким вот "папашей" я не хочу быть. Ни для неё ни для Родины. Ну и отвращение испытываю. К таким, каким я мог бы стать, проследуй я за своими юношескими фантазиями. У меня с началом войны вообще люди очень жестко отделились от...
Мне не нужно многого знать о Вас. Я знаю одно. Вы свалили. Остальное несущественно. По указанным выше причинам.
Повторюсь - беда в том, что другие мои соотечественники более... неизбирательный в данном вопросе.
Якщо отримуєте меньше, от вам є куди рости. Багато людей в Україні отримувало більше і значно більше ніж 3к+ євро. Значить і ви зможете. А враховуючи, що ціна на скумбрію була 9 грн..
у певних ситуаціях, для групи клієнтів, це не аж так дорого..
особисто, поки що вистачає мобільного інтернету, вже з 15 років, хоча давно вже, колись, коли ще за адресою нинішнього НАБУ на Солом'янці був інтернет-магазин та інше, десь пару місяців тестував собі супутниковий інтернет, ще на skystar 1.. було досить швидко-зручно але вибір однаково випав на мобільний інтернет за ціною-якістю