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Starlink поднимает цены. Для украинцев это будет $75/месяц. ДОКУМЕНТ

starlink

Компания Илона Маска Starlink, оказывающая услуги спутниковой связи, поднимает цены.

Об этом сообщил волонтер Павел Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал скриншот письма от Starlink с уведомлением об изменении цены. В письме указано, что с 29 декабря цена за использование услуг будет составлять не $60, а $75.

"Ежемесячная стоимость услуги Starlink вырастет с $60 до $75. Новая цена будет действовать для вашей подписки начиная с 29.12.2022. Если вы не хотите продлевать услугу, можете отменить ее в любой момент", - говорится в письме.

Также смотрите: Дрон-камикадзе уничтожил башню связи оккупантов в Белгородской области. ВИДЕО

Starlink поднимает цены. Для украинцев это будет $75/месяц 01

Ранее 25 августа в Starlink решили снизить цену своих услуг для украинцев со $100 до $60 в месяц.

Starlink в Украине массово используется на фронте. Благодаря этой технологии, военные обеспечивают себя связью в зонах, где отсутствует какое-либо другое покрытие, а объекты критической инфраструктуры ставят терминалы для бесперебойного интернета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе уничтожил башню связи оккупантов в Белгородской области. ВИДЕО

Общее количество Starlink в Украине еще до отключения электроэнергии достигало около 20 000 - это больше, чем в любой стране Европы. Изменение цены всего на $15 в объемах целой страны превращается в дополнительные 12 млн гривен ежемесячно, которые нужно тратить на связь, подсчитали в Ain.ua.

связь (322) цены (2293) Маск Илон (252) Starlink (118)


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Топ комментарии
+23
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29.11.2022 15:59 Ответить
+8
А тебе не огидно, когда мужики воюют на фронте за свою страну, а ты как баба сидишь в Европе и занимаешься провокацией???
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29.11.2022 17:47 Ответить
+7
"50 євро за сраний АДСЛ" це скільки в процентах від середньої зарплати в Нідерландах (2500-2800 євро)? Самі порахуєте?
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29.11.2022 16:36 Ответить
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29.11.2022 15:59 Ответить
я вам скажу так. Ви там в Україні трохи зажрані з дешевим і якісним інтернетом. Ось кому цікаво загляніть - https://www.kpn.com/shop/internet
Ціни на інтернет від одного з топ3 провайдерів інету в Нідерландах. В інших плюс-мінус те саме. 50 євро за сраний АДСЛ на місяць (без скидок на чорну пʼятницю). І ще 25 євро при підключенні, шоб прийшов майстер і в розетку модем втикнув.
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29.11.2022 16:25 Ответить
Ну так у нас и зарплаты ниже.
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29.11.2022 16:30 Ответить
І податки нижче. Я в НЛ плачу 50% від ЗП.
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29.11.2022 16:47 Ответить
ты в НЛ на 50% выживешь, а мы тут нет. Бо тут 50% это типа 150 евро. Вот и проживи в НЛ на 150 евро.
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29.11.2022 17:42 Ответить
При ценах на некоторые категории товаров ежедневного спроса - ВЫШЕ чем в НЛ.
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29.11.2022 17:54 Ответить
А у нас нехватает ЗП чтоб за жкх оплатить, какой старлинк?
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29.11.2022 18:52 Ответить
В Україні до війні був один з найякісніших інтернетів в Єропі.
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29.11.2022 16:35 Ответить
"50 євро за сраний АДСЛ" це скільки в процентах від середньої зарплати в Нідерландах (2500-2800 євро)? Самі порахуєте?
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29.11.2022 16:36 Ответить
Для життя не тільки інтернет потрібен. Обовʼязкова медична страховка - біля 100 євро на місяць з 380 євро власного ризику (стоматолог не входить). 100 євро електрика, ще 150 опалення (при температурі не вище 19, якщо любиш курорт і клас енергозбереження хати не А++, то буде 400-600, ще 50 - холодна вода. Аренда хати 1000-1500 євро. А ще треба шось їсти, одягати, меблю якусь купувати (хати здають пустими, або коштують +500 євро на місяць).
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29.11.2022 17:05 Ответить
Ну так повертайтеся в Україну. Тут інтернет дешевий...
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29.11.2022 17:11 Ответить
Залюбки. Але мені було огидно бути в одній країні з "найвеличнішим лідером **********". Я вирішив перечекати деінде.
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29.11.2022 17:32 Ответить
А тебе не огидно, когда мужики воюют на фронте за свою страну, а ты как баба сидишь в Европе и занимаешься провокацией???
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29.11.2022 17:47 Ответить
Ромашка, ти це все з окопу пишеш? О чо нє? І тобі не огидно "когда мужики воюют на фронте за свою страну, а ты как баба сидишь" на форумі?
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30.11.2022 00:45 Ответить
Банить вас таких ублюдков нужно....
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30.11.2022 03:48 Ответить
Кісо, шо таке? Правда око вколола? Сидиш на дивані і розказуєш як треба країну захищати
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30.11.2022 10:15 Ответить
почему у вас в палате сегодня не проветривали?
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30.11.2022 11:09 Ответить
Непогано придумав: тікати з країни, бо президент не той. А якщо на слідуючих виборах буде розрив між кандидатами 2 - 3 % у другому турі? Пів-країни, кандидат яких не пройде, повинні виїхати? Люта маячня...
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29.11.2022 18:12 Ответить
Не сомневайся Вова победит 78%
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29.11.2022 20:31 Ответить
Ну так бойовий президент, рятує країну від агресії. Не те шо всі ті бариги з Порохом в купі!
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30.11.2022 00:44 Ответить
Я не кажу за всіх. Я кажу тільки за себе. Якщо вам подобається - залишайтесь.
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30.11.2022 00:41 Ответить
Не подобається. Але президенти приходять і, відбувши (або і не відбувши), свій термін, йдуть геть. А країна залишається. МОЯ країна...
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30.11.2022 02:07 Ответить
У вас є своя країна. У мене є свій цілий світ.
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30.11.2022 10:16 Ответить
Нема в тебе насправді нічого. Навіть Батьківщини. Бо ти її зрадив, вигадавши гнилу відмазку про неправильного президента. То, може, для тебе куйло достойний президент? Схоже на те...
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30.11.2022 10:53 Ответить
Ох які фрази пішли . Ще один диванний патріот
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30.11.2022 10:55 Ответить
у мене зп чиста 8000 грн, за інтернет плачу 260 грн. 8000/260 =31. Тобто за 1 зп я зможу підклюитись 31 раз до інтернету
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29.11.2022 17:13 Ответить
Я вот посчитал. У тебя остается: 2800 средняя зарплата - 100 страховка - 100 электрика - 150 отопление - 50 холодная вода - 1250 аренда жилья (я взял в среднем) = 1150 Евро.
1150 евро * 40 (реальный курс у нас) = 46 000 грн.
Сорок. Шесть. Тысяч. Гривен.
Просто на жизнь, с минимумом по медицине.
Извини за грубость... но бобрам расскажи о том какой-ты бедный-несчастный.
А вообще - давай поменяемся))) Ты мне будешь свои перечислять остатки в указанном размере (а у тебя вполне может быть з/п выше средней) а я тебе - со своей нынешней киевской))))
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29.11.2022 18:06 Ответить
Навіщо мінятися. Нідерланди - відкрита для вʼїзду країна. Приїзжай, працюй, заробляй гроші. Хто тобі не дає? (так, знаю, не випускають, але ж раніше випускали).
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30.11.2022 00:43 Ответить
Мое чувство патриотизма не даёт. Оно у меня своеобразное.
Видишь ли... для меня все те, кто имеет право называться моими согражданами со всеми вытекающими отсюда последствиями - НЕ удрали трусливо в безопасную Голландию / Польшу / Канаду / нужноевставить. Они НЕ свалили туда в 90ые в поисках материальных благ. Они НЕ свалили туда в начале 20в. по тем же причинам. И ранее они тоже не сваливали ... аки крысы с тонущего корабля, бросая его на произвол судьбы, пока оставшаяся команда - то есть люди - сражается за его выживание так или иначе (иногда самим фактом своего присутствия) и претерпевает лишения ради светлого будущего. Людей я готов слышать и слушать, и стоять с ними рядом - и даже больше. А на самом деле все еще проще...

Просто не хочу быть крысой. Пусть и в красивой клетке и с горами качественного европейского/канадского/самвыберикакого корма.

З.Ы.: На счет денег, то была ироничная насмешка, думаю - ты понял.
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30.11.2022 11:11 Ответить
За майбутнє України можна не переживати, якщо на форумі стільки диванних патріотів. Все буде гаразд.
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30.11.2022 11:14 Ответить
Конечно, же - будет. Если бы я сомневался в этом и, что более важно - боялся бы не совладать со своими сомнениями - то свалил бы куда подальше. Например в Нидерланды и уже оттуда учил бы жизни тех кто остался. Попутно поправляя / полируя личную корону в стиле "Я смог уехать и стать богаче а ты...".
Другое дело, что люди умеют бороться с сомнениями. Люди. Умеют.

Знаешь... печален только тот факт, что после того, как те кто остался - вырвут / выстрадают победу... то ...
Вы ж вернетесь. Все такие из себя патриотичные.... "любители" Родины на расстоянии. И будете учить уже здесь.
Так будет ибо так уже было. Вот это на самом деле - печально. И приведет к весьма плачевным последствиям.
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30.11.2022 13:29 Ответить
"Попутно поправляя / полируя личную корону в стиле "Я смог уехать и стать богаче а ты...""

Це в вас говорить заздрість. Ви приписуєте мені ті вислови, які я ніколи не писав. Виходить ви просто заздрите мені і прикриваєте свої невдачі патріотичними розмовами
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30.11.2022 14:56 Ответить
Нет, конечно, напрямую Вы такого не говорили. Только вот порядок построения фраз может сказать многое.
Нет-нет не зависть. Отвращение.
Это... знаете, вот, например, есть... некий "папа". Биологический отец то есть. В один "прекрасный момент" он решил... что на стороне и небо синее и подруга постильней одевается и булочки вкуснее. И решил он променять свою семью - на все вот это. И в трудный для семьи час, в тот самый миг, когда сосед вломился в их квартиру... решил этот "папа" - свалить. Вот взять и свалить. Потому как мало того что "там" красивше, так и "тут" соседушка буйный, мало ли...
И теперь имеет смелость еще чего-то там в сторону "бывшей" - поучительно высказывать. А еще - ведь наступит день, когда семья (оставшиеся супруга, дочь, сын... родичи) превозмогут трудности и... тут уж "папочка" вернется... Мудрые свои... советы вспомнит, мол "я ж тоже...".
Казалось бы - а зачем он такой нужен. Маршрут ему - в одну сторону, сразу за корабликом русским военным. Но нет. Будут его слушать аки носителя семейного духа (читай сохранившего идентичность в изгнании)... вот это - плохо. Ведь правильно - запретить возвращение таким вот "папашам", а еще лучше - в морду бы им, за то что бросили.
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30.11.2022 15:10 Ответить
А в мене викликають відразу люди, які сидять у лайні і розказують шо і всім так треба, бо сидіння в лайні - це найвищій прояв патріотизму
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30.11.2022 15:49 Ответить
З.І. Відповідайте шось, якщо хочеться, та давайте закривати цю дискусію. Я вас зрозумів, ви мабудь мене теж.
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30.11.2022 15:52 Ответить
Нет. Вы не поняли.
Дерьмо или нет - но Родина. Признаю. Дерьма здесь много.
И выбор прост. Можно пытаться его разгрести (эффективно или нет - вопрос второй, но imho - лучше попытаться чем сбежать).
А можно свалить, да - это выход, кто бы спорил. Для свалившего. Простой и удобный.
Но при этом - по моему мнению - он для тех кто остался и пытается разгрести - становится предателем.
З.Ы.: Да, при этом мои соотечественники, которые при всем при этом считают таких предателей - великими гуру, образцами для подражания и патриотами - вызывают у меня искреннее недоумение. Но я признаю за ними право на собственное мнение по той лишь причине что они вместе со мной пытаются все это дерьмо разгрести. И не признаю права на любое мнение по отношению к той луже что я пытаюсь разгрести - от тех кто сбежал.
Как-то так, да. Думаю пора дискуссию закрывать, друг друга мы всё-таки поняли.
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30.11.2022 17:27 Ответить
Причому заздрите навіть не реальному мені (бо ж ви про мене нічого не знаєте), а тому вигаданому образу, який сформувався в вашій уяві. Не ображайтеся, але за цим цікаво спостерігати..
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30.11.2022 14:58 Ответить
Просто Вы - не единственный уехавший. Одна так вообще... рассказывает как ей тяжело было ехать в вагоне сутки переполненном в Польшу... при этом у меня через квартал ... происходят куда как более трагичные события, скажем так.
Я не завидую, о нет, эту стадию я давно перерос, что ли. Было такое в юности - хотел свалить на Таити)). А сейчас... у меня есть дочь. И таким вот "папашей" я не хочу быть. Ни для неё ни для Родины. Ну и отвращение испытываю. К таким, каким я мог бы стать, проследуй я за своими юношескими фантазиями. У меня с началом войны вообще люди очень жестко отделились от...
Мне не нужно многого знать о Вас. Я знаю одно. Вы свалили. Остальное несущественно. По указанным выше причинам.
Повторюсь - беда в том, что другие мои соотечественники более... неизбирательный в данном вопросе.
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30.11.2022 15:18 Ответить
Бачу по вашому ж посиланню 52 чогось там (mnd) за 200 мбіт. Я плачу 370 грн (10 євро?) за 150 мбіт. Тільки я чомусь отримую не 3000+ євро на місяць зарплатні...
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29.11.2022 17:05 Ответить
"Тільки я чомусь отримую не 3000+ євро на місяць зарплатні..."

Якщо отримуєте меньше, от вам є куди рости. Багато людей в Україні отримувало більше і значно більше ніж 3к+ євро. Значить і ви зможете. А враховуючи, що ціна на скумбрію була 9 грн..
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29.11.2022 17:09 Ответить
А,ну тоді все зрозуміло. Я ж думав що ви нормальна людина, а ви зелекторат в вигнанні. В ігнор
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29.11.2022 17:11 Ответить
про скумбрію то була іронія, не переймайтеся
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29.11.2022 17:33 Ответить
особенно в вымирающих селах где и дорог то нет, не то что старлинк, там точно люди "3к+ євро" и больше зарабатывают
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29.11.2022 18:56 Ответить
Насправді для таких сел це все і задумувалося. Навіщо старлінк в місті, де повно проводних інтернет провайдерів? А там, де волокно не затягнуть, як раз буде в нагоді супутник. Бабло - то окреме питання...
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30.11.2022 00:47 Ответить
в селе проводной интернет точно такой же как и в городе, и по тем же ценам
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30.11.2022 11:05 Ответить
Мислення в тебе неадекватне. Ти спочатку зроби співвідношення зп і ціни там і тут.
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29.11.2022 17:11 Ответить
То переезжайте в Украину, что ж в мучаетесь в Нидерландах
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29.11.2022 17:44 Ответить
З чого ви взяли, що я "мучаюсь"? Я десь таке писав?
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30.11.2022 00:36 Ответить
дсл у нас вже повирізали а Нідерландах ще таке є?
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29.11.2022 21:44 Ответить
Пів Амстердама на АДСЛ сидить..
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30.11.2022 00:37 Ответить
Незрозуміло трохи, старлінк це не індівідуальний інтернет, це станція, брат каже що на батарею вистачає однієї станції, так що в принципі дрібниці.
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29.11.2022 16:48 Ответить
Вроді старлінк мав бути всюди доступним і дешевим інтернетом?
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29.11.2022 16:49 Ответить
75-100 доларів за 60 мегабіт - це дорого? Ти шо, в макдональдсі підлоги миєш, що нема лишніх 100 доларів?
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29.11.2022 17:19 Ответить
Навіть, якщо я мільйонер, чому платити 100 баксів коли можна 300 гривень?
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29.11.2022 19:57 Ответить
Так коли працює дротовий\мобільний - плати 300 гривень, а коли немає інших варіантів - 75 баксів за широкополосний доступ - чудова ціна.
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30.11.2022 02:29 Ответить
а чому свої супутники не запустити
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29.11.2022 17:03 Ответить
А чому срана рашка не може навіть нормальні цвяхи робити? Якщо не розумієш що потрібно для запуску власних супутників - нашо рота відкривати?
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29.11.2022 17:20 Ответить
Mask why?In Ukraine war is beginning
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29.11.2022 17:06 Ответить
Nothing personal. Just business.
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29.11.2022 18:08 Ответить
Повышение некритично.
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29.11.2022 17:13 Ответить
Нічого надзвичайного усюди в ЄС тариф 75 евро, єдине питання це доступність терміналів в Україні, в ЄС вони коштують 390 євро = 16 тис. грн. у наших бариг ціни дешевше 37 тис. грн. в наявності нема, то українські бариги не рівня Маску
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29.11.2022 17:18 Ответить
давайте скажем честно, что старлинки это для условий изоляции от оптоволокна. Т.к. Конкурента у него нет, то цены Маск будет ставить такие, какие ему скажут акционеры, т.е. те, которые будут позволять набирать клиентскую базу и не отпугивать новых клиентов.
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29.11.2022 17:45 Ответить
..я так розумію, що гроші платяться за стабільність (там де її нема), вищу аніж мобільний інтернет, чи взагалі, колі інтернету нема..
у певних ситуаціях, для групи клієнтів, це не аж так дорого..
особисто, поки що вистачає мобільного інтернету, вже з 15 років, хоча давно вже, колись, коли ще за адресою нинішнього НАБУ на Солом'янці був інтернет-магазин та інше, десь пару місяців тестував собі супутниковий інтернет, ще на skystar 1.. було досить швидко-зручно але вибір однаково випав на мобільний інтернет за ціною-якістю
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29.11.2022 18:44 Ответить
 
 