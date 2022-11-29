Starlink піднімає ціни. Для українців це буде $75/місяць. ДОКУМЕНТ

Компанія Ілона Маска Starlink, що надає послуги супутникового зв’язку, піднімає ціни.

Про це повідомив волонтер Павло Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував скріншот листа від Starlink з повідомленням про зміну ціни. У листі вказано, що з 29 грудня ціна за користування послугами складатиме не $60, а $75.

"Щомісячна вартість послуги Starlink зросте з $60 до $75. Нова ціна діятиме для вашої підписки починаючи з 29.12.2022. Якщо ви не бажаєте продовжувати послугу, можете скасувати її в будь-який момент", - йдеться у листі.

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Раніше 25 серпня в Starlink вирішили знизити ціну своїх послуг для українців зі $100 до $60 на місяць.

Starlink в Україні масово використовують на фронті. Завдяки цій технології військові забезпечують себе зв’язком в зонах, де відсутнє будь-яке інше покриття, а об’єкти критичної інфраструктури ставлять термінали для безперебійного інтернету.

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Загальна кількість Starlink в Україні ще до відключень електроенергії сягала близько 20 000 - це більше, ніж у будь-якій країні Європи. Зміна ціни всього на $15 в об’ємах цілої країни перетворюються на додаткові 12 млн гривень щомісяця, які потрібно витрачати на зв’язок, підрахували в Ain.ua.