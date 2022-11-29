13 населенных пунктов деоккупировали ВСУ на Луганщине, - ОВА

Украинские защитники освободили в Луганской области уже 13 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации Алексей Смирнов.

Он также поручил начальникам местных военных администраций срочно составить поименные списки лиц, нуждающихся в социальной помощи, и усилить сотрудничество местных властей с правоохранителями.

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