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Новости Война
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13 населенных пунктов деоккупировали ВСУ на Луганщине, - ОВА

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Украинские защитники освободили в Луганской области уже 13 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

"В настоящее время деоккупировано 13 населенных пунктов в Луганской области. Так что вскоре здесь необходимо будет провести разминирование, чтобы безопасно предоставлять социальные услуги жителям и возобновлять работу базовых систем жизнеобеспечения", - отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации Алексей Смирнов.

Он также поручил начальникам местных военных администраций срочно составить поименные списки лиц, нуждающихся в социальной помощи, и усилить сотрудничество местных властей с правоохранителями.

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Автор: 

деоккупация (847) Луганская область (6517)


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Дай бог хлопцям здоров`я та вдачi.
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29.11.2022 18:19 Ответить
Спершу там треба повбивати прокацаплене падло...
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29.11.2022 19:11 Ответить
Нашим захисникам здоров'я міцного та зброї доброї побільше Бережіть себе Переможемо
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29.11.2022 22:10 Ответить
 
 