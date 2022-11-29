13 населених пунктів деокупували ЗСУ на Луганщині, - ОВА
Українські захисники визволили на Луганщині вже 13 населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
"Наразі деокуповано 13 населених пунктів у Луганській області. Тож незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення", - зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.
Він також доручив начальникам місцевих військових адміністрацій терміново скласти поіменні списки осіб, що потребують соціальної допомоги, та посилити співпрацю місцевої влади з правоохоронцями.
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alexandr shamov
показати весь коментар29.11.2022 18:19 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
НБ
показати весь коментар29.11.2022 19:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Tetiana Koliesnikova
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