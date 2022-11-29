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Новини Війна
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13 населених пунктів деокупували ЗСУ на Луганщині, - ОВА

зсу

Українські захисники визволили на Луганщині вже 13 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Наразі деокуповано 13 населених пунктів у Луганській області. Тож незабаром тут необхідно буде провести розмінування, щоб безпечно надавати соціальні послуги жителям та відновлювати роботу базових систем життєзабезпечення", - зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Він також доручив начальникам місцевих військових адміністрацій терміново скласти поіменні списки осіб, що потребують соціальної допомоги, та посилити співпрацю місцевої влади з правоохоронцями.

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Автор: 

деокупація (950) Луганська область (4900)


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Дай бог хлопцям здоров`я та вдачi.
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29.11.2022 18:19 Відповісти
Спершу там треба повбивати прокацаплене падло...
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29.11.2022 19:11 Відповісти
Нашим захисникам здоров'я міцного та зброї доброї побільше Бережіть себе Переможемо
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29.11.2022 22:10 Відповісти
 
 