Члены НАТО будут наращивать поддержку Украины, - заявление
Союзники по НАТО заявляют о готовности наращивать свою поддержку Украине в отражении российской агрессии и выражают солидарность с украинским народом и правительством в их героической защите суверенитета и независимости.
Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО, принятом во время заседания в Бухаресте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы приветствуем сегодня министра иностранных дел Кулебу, полностью солидарны с правительством и народом Украины в их героической защите своей нации и земли и воздаем должное всем погибшим. Мы по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконные аннексии России, грубо нарушающие Устав ООН. Мы будем продолжать и еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии, и будем поддерживать нашу поддержку столько, сколько это необходимо", - сказано в заявлении.
Союзники также отметили, что в этом контексте НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами, включая международные организации, в частности ЕС, а также страны-единомышленники.
"Опираясь на оказанную до сих пор поддержку, мы сейчас поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить свой народ и противостоять кампаниям дезинформации и лжи России. Союзники будут помогать Украине, поскольку она восстанавливает свою энергетическую инфраструктуру и защищает свой народ от ракетных атак", - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, союзники "по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию".
"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений", - заверяют союзники по альянсу.
Страны-члены НАТО возложили всю ответственность на Россию за войну, которая "угрожает евроатлантическому миру, безопасности и процветанию".
"Россия несет полную ответственность за эту войну, за грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев основных социальных услуг. Это также повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира. Неприемлемые действия России, в том числе гибридные действия, энергетический шантаж и безрассудная ядерная риторика подрывают основанный на правилах международный порядок", - констатируется в заявлении.
Союзники также выразили солидарность с Польшей после инцидента 15 ноября, приведшего к трагической гибели людей в результате ракетных ударов России по Украине.
"Мы осуждаем жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. Все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, которые активно содействуют агрессивной войне России в Украине", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
--
Та московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. Найближчі мінімум років 20-30 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.
Ціни на продукти та героїнові наркомани Курт Кобейн та Кортні Лав.Клуб27. Формальдегид фрик-статті!
Мадярам вірити - себе не поважати, але це раніше казали і Столтенберг, і Пентагон.
ности и глубокой озабоченности, нашей энергетике писец придет