Члены НАТО будут наращивать поддержку Украины, - заявление

Союзники по НАТО заявляют о готовности наращивать свою поддержку Украине в отражении российской агрессии и выражают солидарность с украинским народом и правительством в их героической защите суверенитета и независимости.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО, принятом во время заседания в Бухаресте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем сегодня министра иностранных дел Кулебу, полностью солидарны с правительством и народом Украины в их героической защите своей нации и земли и воздаем должное всем погибшим. Мы по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконные аннексии России, грубо нарушающие Устав ООН. Мы будем продолжать и еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии, и будем поддерживать нашу поддержку столько, сколько это необходимо", - сказано в заявлении.

Союзники также отметили, что в этом контексте НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами, включая международные организации, в частности ЕС, а также страны-единомышленники.

"Опираясь на оказанную до сих пор поддержку, мы сейчас поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить свой народ и противостоять кампаниям дезинформации и лжи России. Союзники будут помогать Украине, поскольку она восстанавливает свою энергетическую инфраструктуру и защищает свой народ от ракетных атак", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, союзники "по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию".

"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений", - заверяют союзники по альянсу.

Страны-члены НАТО возложили всю ответственность на Россию за войну, которая "угрожает евроатлантическому миру, безопасности и процветанию".

"Россия несет полную ответственность за эту войну, за грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев основных социальных услуг. Это также повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира. Неприемлемые действия России, в том числе гибридные действия, энергетический шантаж и безрассудная ядерная риторика подрывают основанный на правилах международный порядок", - констатируется в заявлении.

Союзники также выразили солидарность с Польшей после инцидента 15 ноября, приведшего к трагической гибели людей в результате ракетных ударов России по Украине.

"Мы осуждаем жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. Все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, которые активно содействуют агрессивной войне России в Украине", - говорится в заявлении.