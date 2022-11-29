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Новини Війна
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Члени НАТО нарощуватимуть підтримку Україні, - заява

нато

Союзники з НАТО заявляють про готовність нарощувати свою підтримку Україні у відбитті російської агресії та висловлюють солідарність із українським народом та урядом у їхньому героїчному захисті суверенітету та незалежності.

Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка була ухвалена під час засідання в Бухаресті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо сьогодні міністра закордонних справ Кулебу, повністю солідарні з урядом і народом України в їхньому героїчному захисті своєї нації та землі і віддаємо належне всім загиблим. Ми, як і раніше, твердо віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Ми ніколи не визнаємо незаконні анексії Росії, які грубо порушують Статут ООН. Ми продовжуватимемо і ще більше посилюватимемо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність і наші спільні цінності від російської агресії, і підтримуватимемо нашу підтримку стільки, скільки це необхідно", - йдеться у заяві.

Союзники також наголосили, що в цьому контексті НАТО продовжуватиме тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи міжнародні організації, зокрема ЄС, а також країни-однодумці.

"Спираючись на надану досі підтримку, ми наразі допоможемо Україні зміцнити її стійкість, захистити свій народ та протистояти кампаніям дезінформації та брехні Росії. Союзники допомагатимуть Україні, оскільки вона відновлює свою енергетичну інфраструктуру та захищає свій народ від ракетних атак", - наголошується у заяві.

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Крім того, союзники, "як і раніше, сповнені рішучості підтримувати довгострокові зусилля України на її шляху післявоєнного відновлення та реформ, щоб Україна могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, зміцнити довгострокову оперативну сумісність та стримати майбутню агресію".

"Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних прагнень", - запевняють союзники з альянсу.

Країни-члени НАТО поклали всю відповідальність на Росію за війну, яка "загрожує євроатлантичному миру, безпеці та процвітанню".

"Росія несе повну відповідальність за цю війну, за грубе порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН. Агресія Росії, зокрема її наполегливі та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг. Це також вплинуло на глобальні запаси продовольства і поставило під загрозу найбільш уразливі країни та народи світу. Неприйнятні дії Росії, зокрема, гібридні дії, енергетичний шантаж та безрозсудна ядерна риторика підривають заснований на правилах міжнародний порядок", - констатується у заяві.

Союзники також висловили солідарність із Польщею після інциденту 15 листопада, який спричинив трагічну загибель людей внаслідок ракетних ударів Росії по Україні.

"Ми засуджуємо жорстокість Росії щодо цивільного населення України, а також порушення прав людини, такі як насильницька депортація, тортури та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі. Усі особи, відповідальні за воєнні злочини, включаючи сексуальне насильство в умовах конфлікту, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії в Україні", - йдеться у заяві.

Автор: 

НАТО (6638)


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Топ коментарі
+4
Бегом прочитал "Члены НАТО будут запрашивать поддержку Украины" и подумал: Что, уже?
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29.11.2022 20:34 Відповісти
+3
Пока НАТО будет отращивать свои члены в промежутках между приступами солидар-
ности и глубокой озабоченности, нашей энергетике писец придет
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29.11.2022 21:23 Відповісти
+2
Дякуємо НАТО!
--
Та московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. Найближчі мінімум років 20-30 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.
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29.11.2022 20:24 Відповісти
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Дякуємо НАТО!
--
Та московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. Найближчі мінімум років 20-30 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.
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29.11.2022 20:24 Відповісти
Ойц! Словаки как-то молча наростили и даже без заяв
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29.11.2022 20:24 Відповісти
Бегом прочитал "Члены НАТО будут запрашивать поддержку Украины" и подумал: Что, уже?
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29.11.2022 20:34 Відповісти
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29.11.2022 20:37 Відповісти
https://youtu.be/mvR--cSfBes https://youtu.be/mvR--cSfBes

Ціни на продукти та героїнові наркомани Курт Кобейн та Кортні Лав.Клуб27. Формальдегид фрик-статті!
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29.11.2022 20:39 Відповісти
Сьогодні газпромівське Сіярто після цієї наради озвучило "Країни НАТО єдині в думці, що альянс не має стати стороною конфлікту в Україні та втягуватися у військову конфронтацію з Росією."
Мадярам вірити - себе не поважати, але це раніше казали і Столтенберг, і Пентагон.
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29.11.2022 20:53 Відповісти
Пока НАТО будет отращивать свои члены в промежутках между приступами солидар-
ности и глубокой озабоченности, нашей энергетике писец придет
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29.11.2022 21:23 Відповісти
НАТО наша енергетика до одного місця...
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29.11.2022 23:26 Відповісти
Если бы не страны НАТО,сидели бы вы сейчас где то на Лубянке...или ещё хуже в ГУЛАГе путлера...
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30.11.2022 07:09 Відповісти
Та ладно, куди вже нарощувати. Абрамсів повно, ПРО теж. F35 нема куди приткнути, доводиться F16 на платні парковки ставити. Куди не плюнь - як не хаймарс то хамві. Досить вже, один воїн не може керувати більше ніж двома безпілотниквми одночасно.
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30.11.2022 07:25 Відповісти
 
 