Украина получит 100 млн евро кредита от Франции
Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер подписали кредитное соглашение о предоставлении 100 млн евро.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мы благодарны правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", - отметил Марченко.
Добавляется, что кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора.
Денежные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования всех первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.
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