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Украина получит 100 млн евро кредита от Франции

марченко

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер подписали кредитное соглашение о предоставлении 100 млн евро.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", - отметил Марченко.

Добавляется, что кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора.

Читайте также: Украина получит дополнительные 100 млн евро кредита от Франции, - Марченко

Денежные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования всех первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.

Автор: 

Минфин (1556) помощь (7905) Франция (3557)


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Во к концу года бабло попёрло. Может мы для них офшор? Каждый день кидают---то шведы, америкосы, жабоеды вдруг сыпанули. Ракет бы.
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29.11.2022 21:04 Ответить
Зусиллями Авакова Франція згодилась надати Україні 100 млн євро кредиту. Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування першочергових видатків. Особливі умови - кошти не повинні використовуватись на оборонні потреби. Фактично це хабар режиму Зеленського за повернення до владних структур Авакова після чергової ротації уряду.
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29.11.2022 21:08 Ответить
Усі допомагають, французи кредитують, звісно що дякуємо. "Абрам, откуда у тебя такие красивые часы? Это мне папа перед смертью.....продал"
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29.11.2022 21:14 Ответить
+ 100 зелених мільйонерів
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29.11.2022 21:18 Ответить
а щоб не кредит, а звичайну фінансову допомогу та ще й адресну? ох, помічники, кредитик дадуть, ще боргів на воєнну і повоєнну Україну навішають добродії, який ця навоч і розкраде.
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29.11.2022 21:18 Ответить
Марченко з власної кишені буде сплачувати?
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29.11.2022 21:53 Ответить
 
 