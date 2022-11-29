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Україна отримає 100 млн євро кредиту від Франції

марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали кредитну угоду щодо надання 100 млн євро.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", - зазначив Марченко.

Додається, що кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає додаткові 100 млн євро кредиту від Франції, - Марченко

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

Автор: 

Мінфін (3667) допомога (8485) Франція (3120)


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Во к концу года бабло попёрло. Может мы для них офшор? Каждый день кидают---то шведы, америкосы, жабоеды вдруг сыпанули. Ракет бы.
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29.11.2022 21:04 Відповісти
Зусиллями Авакова Франція згодилась надати Україні 100 млн євро кредиту. Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування першочергових видатків. Особливі умови - кошти не повинні використовуватись на оборонні потреби. Фактично це хабар режиму Зеленського за повернення до владних структур Авакова після чергової ротації уряду.
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29.11.2022 21:08 Відповісти
Усі допомагають, французи кредитують, звісно що дякуємо. "Абрам, откуда у тебя такие красивые часы? Это мне папа перед смертью.....продал"
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29.11.2022 21:14 Відповісти
+ 100 зелених мільйонерів
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29.11.2022 21:18 Відповісти
а щоб не кредит, а звичайну фінансову допомогу та ще й адресну? ох, помічники, кредитик дадуть, ще боргів на воєнну і повоєнну Україну навішають добродії, який ця навоч і розкраде.
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29.11.2022 21:18 Відповісти
Марченко з власної кишені буде сплачувати?
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29.11.2022 21:53 Відповісти
 
 