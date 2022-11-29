Україна отримає 100 млн євро кредиту від Франції

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали кредитну угоду щодо надання 100 млн євро.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Міністерства фінансів України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", - зазначив Марченко.

Додається, що кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору.

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Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.