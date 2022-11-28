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Новини Допомога Україні
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Україна отримає додаткові 100 млн євро кредиту від Франції, - Марченко

євро

Міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування першочергових видатків, за винятком видатків на оборону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", – зазначив Марченко.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Під час зустрічі сторони також обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрями співпраці між Урядами обох країн.

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Водночас міністр фінансів України наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів у наступному році для усунення дефіциту держбюджету, що складатиме понад 3 млрд доларів США щомісячно.

У зустрічі також взяли участь: заступник директора Кабінету Бруно Ле Мера Морган Вейл, радниця з європейських і міжнародних справ Франції Одрі Гросс, керівник Директорату двосторонніх економічних відносин Дені Ле Ферс, заступниця генерального директора Французького агентства розвитку Марі-Елен Луазон.

Автор: 

кредит (3882) Франція (3120) Марченко Сергій (586)


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Hellis

@13Hellis_13

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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1597317500701581313 1 ч

Берёза бросил затравку. Надеюсь, скоро узнаем ФИО это советника Ермака

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28.11.2022 23:13 Відповісти
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28.11.2022 23:19 Відповісти
навряд брешуть
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28.11.2022 23:39 Відповісти
Мабуть у Богуслава??Чи ЩЕ у когось?
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28.11.2022 23:42 Відповісти
Бабло зникне як вода у піску.
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28.11.2022 23:40 Відповісти
Для дЕрмака это на карманные расходы типа купить ещё один телеканал для телемарафона по имени Лохотрон...
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29.11.2022 07:21 Відповісти
Зараз на українських митницях пройопується 15-20 млрд гривень на місяць. Тобто близько 400 млн євро іде в потрібні кишені Zeвлади, а не в бюджет. Тільки не кажіть, що зараз не на часі критикувати клоунську владу, бо маючи моносброд у парламенті можна приймати будь-які закони аби навести порядок на митниці, однак зелені мародери плювали на країну.
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29.11.2022 08:23 Відповісти
 
 