Україна отримає додаткові 100 млн євро кредиту від Франції, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.

Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування першочергових видатків, за винятком видатків на оборону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором", – зазначив Марченко.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Під час зустрічі сторони також обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрями співпраці між Урядами обох країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна підписала за Світовим банком угоду на отримання $4,5 млрд гранту

Водночас міністр фінансів України наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів у наступному році для усунення дефіциту держбюджету, що складатиме понад 3 млрд доларів США щомісячно.

У зустрічі також взяли участь: заступник директора Кабінету Бруно Ле Мера Морган Вейл, радниця з європейських і міжнародних справ Франції Одрі Гросс, керівник Директорату двосторонніх економічних відносин Дені Ле Ферс, заступниця генерального директора Французького агентства розвитку Марі-Елен Луазон.