Военные преступления России расследуют уже 18 государств, - генпрокурор Костин

18 государств уже открыли национальные расследования военных преступлений России, это прочная основа для построения настоящего партнерства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин во время встречи министров юстиции стран G7, сообщает Офис генерального прокурора в телеграм-канале.

Отмечается, что Костин принял участие в первой в истории встрече министров юстиции стран "Большой семерки".

В частности, во вторник в ходе встречи в Берлине министры юстиции стран "Большой семерки" обсудили координацию усилий по расследованию военных преступлений, совершенных в Украине.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн отметил, что мир объединился перед лицом общей угрозы.

По словам Костина, 18 государств уже открыли национальные расследования военных преступлений России. Он добавил, что это прочная основа для построения настоящего партнерства.

"Берлин сегодня — это "правовой Рамштайн". Настало время для совместного и решительного противодействия агрессору", - заявил он.

Кроме того, Костин призвал страны "Большой семерки" содействовать созданию Специального трибунала относительно преступления агрессии.

"Мы должны действовать именно сейчас, когда есть положительные сдвиги. Мир не будет в безопасности, пока агрессор не будет остановлен, изолирован и наказан", - заявил он.

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