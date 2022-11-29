Воєнні злочини Росії розслідують вже 18 держав, - генпрокурор Костін

18 держав вже відкрили національні розслідування воєнних злочинів росії, це є міцним підґрунтям для побудови справжнього партнерства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі міністрів юстиції країн G7, повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграмі.

Зазначається, що Костін взяв участь в першій в історії зустрічі міністрів юстиції країн "Великої сімки".

Зокрема, у вівторок в ході зустрічі у Берліні міністри юстиції країн "Великої сімки" обговорили координацію зусиль в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначив, що світ об'єднався перед обличчям спільної загрози.

За словами Костіна, 18 держав вже відкрили національні розслідування воєнних злочинів росії. Від додав, що це є міцним підґрунтям для побудови справжнього партнерства.

"Берлін сьогодні — це "правовий Рамштайн". Настав час для спільної та рішучої протидії агресору", - заявив він.

Окрім того, Костін закликав країни "Великої сімки" сприяти створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

"Ми повинні діяти саме зараз, коли маємо позитивні зрушення. Світ не буде в безпеці, поки агресора не буде зупинено, ізольовано та покарано", - заявив він.

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