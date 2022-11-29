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Топлива в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму, - Кабмин

укрнафта,азс,пальне

Энергетических ресурсов, в частности горючего, в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов, понимаем, что спрос на горючее может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", – сказал Шмыгаль.

По его словам, импорт горючего в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить запросы потребителей.

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Автор: 

Кабмин (14043) топливо (632) Шмыгаль Денис (2738)


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Топ комментарии
+10
Про газ ви те саме казали, а тепер збираєтесь додатково його купляти. Ви (уряд, ОПа, депутани) хоч колись не брехали за останні 3 з гаком роки?
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29.11.2022 21:13 Ответить
+10
Шмигаль вже про електрику казав "Від завтра, 30 липня (2022), можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів." Бачимо що зараз. Тепер про паливо.... Якось сумно
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29.11.2022 21:44 Ответить
+9
Звичайно достатньо. Ще пару мільйонів виїдуть за кордон і палити вугілля не прийдеться. Пан забувся, що тисячами сидять в холодних і темних квартирах? Я не підіймаю хай, ми все витерпимо, краще хай "зелень" прикриє свої ротики і хоч на цьому не піориться.
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29.11.2022 21:13 Ответить
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Ага, а ви вкурсі, шо кг стратегічного продукту - сала (реального) 300 гривасів, питання про дізель закрито....
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29.11.2022 21:12 Ответить
Про газ ви те саме казали, а тепер збираєтесь додатково його купляти. Ви (уряд, ОПа, депутани) хоч колись не брехали за останні 3 з гаком роки?
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29.11.2022 21:13 Ответить
Вірити цій владі можуть тільки розумово відсталі
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29.11.2022 22:16 Ответить
Звичайно достатньо. Ще пару мільйонів виїдуть за кордон і палити вугілля не прийдеться. Пан забувся, що тисячами сидять в холодних і темних квартирах? Я не підіймаю хай, ми все витерпимо, краще хай "зелень" прикриє свої ротики і хоч на цьому не піориться.
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29.11.2022 21:13 Ответить
У Вас две ошибки в одом слове: он не пан а поц!
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29.11.2022 23:33 Ответить
Хто вас за язик тягне? Один поц вихвалявся,що будемо торгувати електрикою і........,тепер паливом хвалитеся!Більше нічого писати не буду,бо мої слова пророчі!
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29.11.2022 21:17 Ответить
Шоу "випадкові числа". Тільки сьогодні інший чінуша озвучив, що очікують дефіцит палива.
Чмига, це очевидно. При такій-то зростаючий кількості генераторів.
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29.11.2022 21:18 Ответить
.
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29.11.2022 21:20 Ответить
Те ж саме говорили і у березні...
А потім "трапилися" прильотом по НПЗ та сховищах!
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29.11.2022 21:26 Ответить
Значить точно недостатньо.
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29.11.2022 21:44 Ответить
Шмигаль вже про електрику казав "Від завтра, 30 липня (2022), можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів." Бачимо що зараз. Тепер про паливо.... Якось сумно
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29.11.2022 21:44 Ответить
Нападєнія кацапов нє будєт, ми це вже чули, зеленські виродки!
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29.11.2022 22:11 Ответить
Особисто Шмигаль візьме «під особистий контроль».
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29.11.2022 22:29 Ответить
"В то же время, в крупной сети заправок предупредили, что цены на бензин еще могут вырасти. Это связано с тем, что у АЗС возникли дополнительные расходы на обеспечение своей работы от генераторов.

Однако "серьезность" подорожания будет зависеть от того,как будет идти торговля.

Будет хорошая реализация - это не сильно повлияет на цену."
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29.11.2022 23:31 Ответить
не кажіть-гоп..вже про енергетику говорили.
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30.11.2022 00:16 Ответить
 
 