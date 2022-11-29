Топлива в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму, - Кабмин

Энергетических ресурсов, в частности горючего, в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов, понимаем, что спрос на горючее может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", – сказал Шмыгаль.

По его словам, импорт горючего в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить запросы потребителей.

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