Топлива в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму, - Кабмин
Энергетических ресурсов, в частности горючего, в Украине достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов, понимаем, что спрос на горючее может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предусматривает. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", – сказал Шмыгаль.
По его словам, импорт горючего в последние месяцы составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить запросы потребителей.
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+10 Evgeny N
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+10 Alex K #323845
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+9 Анатолий К #427424
показать весь комментарий29.11.2022 21:13 Ответить Ссылка
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Чмига, це очевидно. При такій-то зростаючий кількості генераторів.
А потім "трапилися" прильотом по НПЗ та сховищах!
Однако "серьезность" подорожания будет зависеть от того,как будет идти торговля.
Будет хорошая реализация - это не сильно повлияет на цену."