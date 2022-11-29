Палива в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму, - Кабмін
Енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", – сказав Шмигаль.
За його словами, імпорт пального в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.
Топ коментарі
+10 Evgeny N
показати весь коментар29.11.2022 21:13 Відповісти Посилання
+10 Alex K #323845
показати весь коментар29.11.2022 21:44 Відповісти Посилання
+9 Анатолий К #427424
показати весь коментар29.11.2022 21:13 Відповісти Посилання
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Чмига, це очевидно. При такій-то зростаючий кількості генераторів.
А потім "трапилися" прильотом по НПЗ та сховищах!
Однако "серьезность" подорожания будет зависеть от того,как будет идти торговля.
Будет хорошая реализация - это не сильно повлияет на цену."