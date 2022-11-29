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Новини
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Палива в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму, - Кабмін

укрнафта,азс,пальне

Енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", – сказав Шмигаль.

За його словами, імпорт пального в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд заборонив експорт паливної деревини, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14184) паливо (898) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+10
Про газ ви те саме казали, а тепер збираєтесь додатково його купляти. Ви (уряд, ОПа, депутани) хоч колись не брехали за останні 3 з гаком роки?
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29.11.2022 21:13 Відповісти
+10
Шмигаль вже про електрику казав "Від завтра, 30 липня (2022), можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів." Бачимо що зараз. Тепер про паливо.... Якось сумно
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29.11.2022 21:44 Відповісти
+9
Звичайно достатньо. Ще пару мільйонів виїдуть за кордон і палити вугілля не прийдеться. Пан забувся, що тисячами сидять в холодних і темних квартирах? Я не підіймаю хай, ми все витерпимо, краще хай "зелень" прикриє свої ротики і хоч на цьому не піориться.
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29.11.2022 21:13 Відповісти
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Ага, а ви вкурсі, шо кг стратегічного продукту - сала (реального) 300 гривасів, питання про дізель закрито....
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29.11.2022 21:12 Відповісти
Про газ ви те саме казали, а тепер збираєтесь додатково його купляти. Ви (уряд, ОПа, депутани) хоч колись не брехали за останні 3 з гаком роки?
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29.11.2022 21:13 Відповісти
Вірити цій владі можуть тільки розумово відсталі
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29.11.2022 22:16 Відповісти
Звичайно достатньо. Ще пару мільйонів виїдуть за кордон і палити вугілля не прийдеться. Пан забувся, що тисячами сидять в холодних і темних квартирах? Я не підіймаю хай, ми все витерпимо, краще хай "зелень" прикриє свої ротики і хоч на цьому не піориться.
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29.11.2022 21:13 Відповісти
У Вас две ошибки в одом слове: он не пан а поц!
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29.11.2022 23:33 Відповісти
Хто вас за язик тягне? Один поц вихвалявся,що будемо торгувати електрикою і........,тепер паливом хвалитеся!Більше нічого писати не буду,бо мої слова пророчі!
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29.11.2022 21:17 Відповісти
Шоу "випадкові числа". Тільки сьогодні інший чінуша озвучив, що очікують дефіцит палива.
Чмига, це очевидно. При такій-то зростаючий кількості генераторів.
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29.11.2022 21:18 Відповісти
.
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29.11.2022 21:20 Відповісти
Те ж саме говорили і у березні...
А потім "трапилися" прильотом по НПЗ та сховищах!
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29.11.2022 21:26 Відповісти
Значить точно недостатньо.
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29.11.2022 21:44 Відповісти
Шмигаль вже про електрику казав "Від завтра, 30 липня (2022), можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів." Бачимо що зараз. Тепер про паливо.... Якось сумно
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29.11.2022 21:44 Відповісти
Нападєнія кацапов нє будєт, ми це вже чули, зеленські виродки!
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29.11.2022 22:11 Відповісти
Особисто Шмигаль візьме «під особистий контроль».
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29.11.2022 22:29 Відповісти
"В то же время, в крупной сети заправок предупредили, что цены на бензин еще могут вырасти. Это связано с тем, что у АЗС возникли дополнительные расходы на обеспечение своей работы от генераторов.

Однако "серьезность" подорожания будет зависеть от того,как будет идти торговля.

Будет хорошая реализация - это не сильно повлияет на цену."
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29.11.2022 23:31 Відповісти
не кажіть-гоп..вже про енергетику говорили.
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30.11.2022 00:16 Відповісти
 
 