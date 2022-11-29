В НАТО обсуждают возможность предоставления Украине комплексов ПВО Patriot, - Столтенберг

Союзники по НАТО подтверждают готовность предоставлять Украине современные системы ПВО, включая Patriot, но пока дискуссии вокруг этих систем продолжаются, НАТО сосредотачивает внимание на поставках боеприпасов и запчастей для систем воздушной обороны, которые Украина уже получила.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (обсуждение с Украиной. – Ред.) частично касается предоставления новых систем, таких, например, как Patriot, вокруг которых идет обсуждение прямо сейчас. Но это также о том, чтобы те системы, которые уже были поставлены, были функциональными и эффективными". Мы должны быть уверены, что мы можем поставить запасные части, чтобы они (украинцы. – Ред.) могли обеспечивать дееспособность этих систем, а также имели боеприпасы к ним.

Генсек Альянса напомнил, что союзники по НАТО уже предоставили Украине наиболее развитые системы, такие как норвежские NASAMS или германские IRIS-T. Эти системы демонстрируют высокие результаты, о чем свидетельствует эффективность обороны Украины во время российских ракетных атак и дронов. Пока очень важно обеспечить эти системы боеприпасами, а также запасными частями для их обслуживания и ремонта.

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Столтенберг подтвердил, что союзники по НАТО сейчас рассматривают возможность предоставления Украине широкого спектра дополнительных систем воздушной защиты, но в то же время принимают немедленные меры, чтобы уже предоставленные системы такого оружия работали так, как от них ожидают.