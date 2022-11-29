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Новости Война
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В НАТО обсуждают возможность предоставления Украине комплексов ПВО Patriot, - Столтенберг

петріот

Союзники по НАТО подтверждают готовность предоставлять Украине современные системы ПВО, включая Patriot, но пока дискуссии вокруг этих систем продолжаются, НАТО сосредотачивает внимание на поставках боеприпасов и запчастей для систем воздушной обороны, которые Украина уже получила.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (обсуждение с Украиной. – Ред.) частично касается предоставления новых систем, таких, например, как Patriot, вокруг которых идет обсуждение прямо сейчас. Но это также о том, чтобы те системы, которые уже были поставлены, были функциональными и эффективными". Мы должны быть уверены, что мы можем поставить запасные части, чтобы они (украинцы. – Ред.) могли обеспечивать дееспособность этих систем, а также имели боеприпасы к ним.

Генсек Альянса напомнил, что союзники по НАТО уже предоставили Украине наиболее развитые системы, такие как норвежские NASAMS или германские IRIS-T. Эти системы демонстрируют высокие результаты, о чем свидетельствует эффективность обороны Украины во время российских ракетных атак и дронов. Пока очень важно обеспечить эти системы боеприпасами, а также запасными частями для их обслуживания и ремонта.

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Столтенберг подтвердил, что союзники по НАТО сейчас рассматривают возможность предоставления Украине широкого спектра дополнительных систем воздушной защиты, но в то же время принимают немедленные меры, чтобы уже предоставленные системы такого оружия работали так, как от них ожидают.

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НАТО (10177) ПВО (2889) Столтенберг Йенс (1620)


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«Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет в россии, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины, и не бояться при этом эскалации», - глава МИД Латвии.
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29.11.2022 21:58 Ответить
конче треба в НАТО організувати "науково-практичну конференцію" з цього складного питання
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29.11.2022 22:01 Ответить
Чому ніхто не каже, що блекаут спричинений безпосереднім обстрілом Південноукраїнської і Рівненської АЕС. Ступінь їх ушкоджень набагато більший, ніж Запорізької.
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29.11.2022 22:06 Ответить
Не задумуючись відправляйте нам комплекси ППО Patriot,
так як вони нам
дуже , дуже потрібні 🙁‼️
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29.11.2022 22:11 Ответить
Авиация нужна и ракеты и РСЗО!
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29.11.2022 22:46 Ответить
а 9 місяців це питання не стояло на обговоренні???
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29.11.2022 23:20 Ответить
 
 