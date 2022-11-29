В НАТО обговорюють можливість надання Україні комплексів ППО Patriot, - Столтенберг

Союзники по Альянсу підтверджують готовність надавати Україні сучасні системи ППО, включаючи Patriot, але, поки дискусії навколо цих систем тривають, НАТО зосереджує увагу на поставках боєприпасів та запчастин для систем повітряної оборони, які Україна вже отримала.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це (обговорення з Україною – ред.) частково стосується надання нових систем, таких, наприклад, як Patriot, навколо яких триває обговорення просто зараз. Але це також про те, щоб ті системи, які вже були поставлені, були функціональними та ефективними. Ми маємо бути впевненими, що ми можемо поставити запасні частини, щоб вони (українці – ред.) могли забезпечувати дієздатність цих систем, а також мали боєприпаси до них. Це один із найбільших викликів, перед якими ми постаємо сьогодні", - зауважив Столтенберг.

Генсек Альянсу, що союзники по НАТО вже надали Україні найбільш розвинуті системи, такі як норвезькі NASAMS або німецькі IRIS-T. Ці системи демонструють високі результати, про що свідчить ефективність оборони України під час російських ракетних атак та атак дронів. Наразі дуже важливо забезпечити ці системи боєприпасами, а також запасними частинами для їх обслуговування та ремонту.

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Столтенберг підтвердив, що союзники по НАТО наразі розглядають можливість надання Україні широкого спектру додаткових систем повітряного захисту, але водночас вживають негайних заходів, щоб вже надані системи такої зброї працювали так, як від них очікують.