Видим готовность G7 работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответственности, - Зеленский
По итогам встречи министров юстиции стран G7 очевидна готовность привлечь Россию к ответственности за военные преступления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"В Берлине состоялась встреча министров юстиции стран "Большой семерки" – чрезвычайно полезная. Украину там представляли генеральный прокурор и министр юстиции нашего государства. Эта встреча была посвящена как раз привлечению к ответственности оккупантов и государства-агрессора за все ими совершенное. По итогам встречи видим очевидную готовность работать вместе, чтобы наконец-то восстановить силу международного права, восстановить полное действие Устава ООН и привлечь россия к справедливой ответственности", - отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил Нидерланды за признание России государством – спонсором терроризма. "Шаг за шагом мир все расставит по местам", – подчеркнул он.
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