РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9584 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 254 18

Видим готовность G7 работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответственности, - Зеленский

зеленський

По итогам встречи министров юстиции стран G7 очевидна готовность привлечь Россию к ответственности за военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"В Берлине состоялась встреча министров юстиции стран "Большой семерки" – чрезвычайно полезная. Украину там представляли генеральный прокурор и министр юстиции нашего государства. Эта встреча была посвящена как раз привлечению к ответственности оккупантов и государства-агрессора за все ими совершенное. По итогам встречи видим очевидную готовность работать вместе, чтобы наконец-то восстановить силу международного права, восстановить полное действие Устава ООН и привлечь россия к справедливой ответственности", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил Нидерланды за признание России государством – спонсором терроризма. "Шаг за шагом мир все расставит по местам", – подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ ликвидировали российского полковника Давыдова, - блоггер. ФОТО

G7 (875) Зеленский Владимир (21077)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Хто б тебе вже відтягнув куди небудь подалі
показать весь комментарий
30.11.2022 01:48 Ответить
+4
тей хто менш за всіх робить - більш за всіх галасує...
показать весь комментарий
30.11.2022 02:58 Ответить
+4
Та щезни вже хоч на тиждень півень
показать весь комментарий
30.11.2022 04:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б тебе вже відтягнув куди небудь подалі
показать весь комментарий
30.11.2022 01:48 Ответить
може сказати, що в буковелі сніг випав, га?
показать весь комментарий
30.11.2022 06:12 Ответить
Цікаво як це можливо за відсутності капітуляції раши та наших або хоча б натівських танків біля кремля? Я розумію, що треба мислити позитивно, але ж реально також треба дивитися на речі та вирішувати питання, які є на часі. Наприклад, отримання Patriot від Німеччини, безпілотників та ракет дальної дії від США, налагодження власного виробництва зброї. А щодо створення спецтрибуналу, то про такі високі матерії можно довго говорити, їздити нашим чиновникам закордон, збираючи науковців та організовувати круглі столи ні про що. Ні про що хоча б тому, що США не готові навіть визнати недоімперію країною спонсором тероризму, натомість, разом з іншими країнами, готові обговорювати українську мрію про спецтрибунал. І у відповіді не пишіть мені про те, що я невдячний та розганяю щось проти США. Ні в якому разі, я вдячний США за те, що ми вже маємо. Але по факту багато хто в США боїться розпаду недоімперії внаслідок її розгрому в Україні, тому маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
30.11.2022 02:22 Ответить
...тверезий погляд на очевидні речі
показать весь комментарий
30.11.2022 06:09 Ответить
Президенти ротом роблять рідко - тому їх думка важлива.
буба ротом робить 3 рази на день...
показать весь комментарий
30.11.2022 02:25 Ответить
Якби ж то. Ми від нього віддихнули б
показать весь комментарий
30.11.2022 02:53 Ответить
тей хто менш за всіх робить - більш за всіх галасує...
показать весь комментарий
30.11.2022 02:58 Ответить
Та щезни вже хоч на тиждень півень
показать весь комментарий
30.11.2022 04:27 Ответить
чорносрака мавпа - хламідія їде у лондон домовлятися з британцями аби з путінського гаманця - абрамовича зняли санкції і той міг сховати свої 7млрд євро; чорносрака мавпа хламідія їде у відень аби домовлятися з іншим кацапським олігархом - фірташем, звичайно також не за безкоштовно, при цьому в Україні бізнеси рашистських олігархів ніхто не конфісковує (оушен плаза, парус - для прикладу)... Поки нам Zeлені ******** розповідають про покарання парашиї, вони допомагають кацапським олігархам уникати санкцій. Кому війна, а Zeбілам - прібарахлітся на крові українців.
показать весь комментарий
30.11.2022 07:22 Ответить
Бубочка грозить пальчиком то Московії, то НАТО, а справді завдяки зерновим перемовинам намагається зробити Путлера рукотиснутим..... .
показать весь комментарий
30.11.2022 09:18 Ответить
Мощные взрывы произошли в Челябинске... местные кажуть тряслись все и вся...мабуть Зеля Бавовну запустил....
показать весь комментарий
30.11.2022 09:47 Ответить
Ждем работы G7 и т.д для привлечения тебя Оманский Осел и твой Гнилой Сброд к ответственности за кражи, схемы, офшоры и сдачу Украины!!!
показать весь комментарий
30.11.2022 09:48 Ответить
Оборону Украины держит Армия которую создали Порошенко и Турчинов летом 2014 года...,а путлер и Зе торговые партнёры Ромы Абрамовича... скоро гастроли...со Аммиаку путлера через Украины...
показать весь комментарий
30.11.2022 09:51 Ответить
Що не кажіть..а мудрий нарід обрав кращого відосіка Світу...🤣
показать весь комментарий
30.11.2022 09:53 Ответить
Имитация бурной деятельности в Турборежиме..це тяжка праця..записав відос и НАТО стало ТАТОм...🤣и МАМОй...
показать весь комментарий
30.11.2022 09:58 Ответить
Я маю це слухати? Мазохізм.
показать весь комментарий
30.11.2022 10:39 Ответить
Надеюсь ,что G7 так же поможет украинцам и зеленского и весь тот зелегной привлечь к отвецтвенности.
показать весь комментарий
30.11.2022 15:47 Ответить
 
 