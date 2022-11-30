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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Бачимо готовність G7 працювати разом, щоб притягти Росію до відповідальності, - Зеленський

зеленський

За підсумками зустрічі міністрів юстиції країн G7 є очевидна готовність притягнути росію до відповідальності за воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"У Берліні відбулася зустріч міністрів юстиції країн "Великої сімки" – надзвичайно корисна. Україну там представляли генеральний прокурор і міністр юстиції нашої держави. Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб врешті відновити силу міжнародного права, відновити повну дію Статуту ООН і притягти росію до справедливої відповідальності", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Нідерландам за визнання росії державою - спонсором тероризму. "Крок за кроком світ усе розставить по місцях", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7

Автор: 

G-7 G7 (1082) Зеленський Володимир (24576)


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Топ коментарі
+7
Хто б тебе вже відтягнув куди небудь подалі
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30.11.2022 01:48 Відповісти
+4
тей хто менш за всіх робить - більш за всіх галасує...
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30.11.2022 02:58 Відповісти
+4
Та щезни вже хоч на тиждень півень
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30.11.2022 04:27 Відповісти
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Хто б тебе вже відтягнув куди небудь подалі
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30.11.2022 01:48 Відповісти
може сказати, що в буковелі сніг випав, га?
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30.11.2022 06:12 Відповісти
Цікаво як це можливо за відсутності капітуляції раши та наших або хоча б натівських танків біля кремля? Я розумію, що треба мислити позитивно, але ж реально також треба дивитися на речі та вирішувати питання, які є на часі. Наприклад, отримання Patriot від Німеччини, безпілотників та ракет дальної дії від США, налагодження власного виробництва зброї. А щодо створення спецтрибуналу, то про такі високі матерії можно довго говорити, їздити нашим чиновникам закордон, збираючи науковців та організовувати круглі столи ні про що. Ні про що хоча б тому, що США не готові навіть визнати недоімперію країною спонсором тероризму, натомість, разом з іншими країнами, готові обговорювати українську мрію про спецтрибунал. І у відповіді не пишіть мені про те, що я невдячний та розганяю щось проти США. Ні в якому разі, я вдячний США за те, що ми вже маємо. Але по факту багато хто в США боїться розпаду недоімперії внаслідок її розгрому в Україні, тому маємо те, що маємо.
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30.11.2022 02:22 Відповісти
...тверезий погляд на очевидні речі
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30.11.2022 06:09 Відповісти
Президенти ротом роблять рідко - тому їх думка важлива.
буба ротом робить 3 рази на день...
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30.11.2022 02:25 Відповісти
Якби ж то. Ми від нього віддихнули б
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30.11.2022 02:53 Відповісти
тей хто менш за всіх робить - більш за всіх галасує...
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30.11.2022 02:58 Відповісти
Та щезни вже хоч на тиждень півень
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30.11.2022 04:27 Відповісти
чорносрака мавпа - хламідія їде у лондон домовлятися з британцями аби з путінського гаманця - абрамовича зняли санкції і той міг сховати свої 7млрд євро; чорносрака мавпа хламідія їде у відень аби домовлятися з іншим кацапським олігархом - фірташем, звичайно також не за безкоштовно, при цьому в Україні бізнеси рашистських олігархів ніхто не конфісковує (оушен плаза, парус - для прикладу)... Поки нам Zeлені ******** розповідають про покарання парашиї, вони допомагають кацапським олігархам уникати санкцій. Кому війна, а Zeбілам - прібарахлітся на крові українців.
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30.11.2022 07:22 Відповісти
Бубочка грозить пальчиком то Московії, то НАТО, а справді завдяки зерновим перемовинам намагається зробити Путлера рукотиснутим..... .
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30.11.2022 09:18 Відповісти
Мощные взрывы произошли в Челябинске... местные кажуть тряслись все и вся...мабуть Зеля Бавовну запустил....
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30.11.2022 09:47 Відповісти
Ждем работы G7 и т.д для привлечения тебя Оманский Осел и твой Гнилой Сброд к ответственности за кражи, схемы, офшоры и сдачу Украины!!!
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30.11.2022 09:48 Відповісти
Оборону Украины держит Армия которую создали Порошенко и Турчинов летом 2014 года...,а путлер и Зе торговые партнёры Ромы Абрамовича... скоро гастроли...со Аммиаку путлера через Украины...
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30.11.2022 09:51 Відповісти
Що не кажіть..а мудрий нарід обрав кращого відосіка Світу...🤣
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30.11.2022 09:53 Відповісти
Имитация бурной деятельности в Турборежиме..це тяжка праця..записав відос и НАТО стало ТАТОм...🤣и МАМОй...
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30.11.2022 09:58 Відповісти
Я маю це слухати? Мазохізм.
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30.11.2022 10:39 Відповісти
Надеюсь ,что G7 так же поможет украинцам и зеленского и весь тот зелегной привлечь к отвецтвенности.
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30.11.2022 15:47 Відповісти
 
 