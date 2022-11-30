Бачимо готовність G7 працювати разом, щоб притягти Росію до відповідальності, - Зеленський

За підсумками зустрічі міністрів юстиції країн G7 є очевидна готовність притягнути росію до відповідальності за воєнні злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"У Берліні відбулася зустріч міністрів юстиції країн "Великої сімки" – надзвичайно корисна. Україну там представляли генеральний прокурор і міністр юстиції нашої держави. Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб врешті відновити силу міжнародного права, відновити повну дію Статуту ООН і притягти росію до справедливої відповідальності", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Нідерландам за визнання росії державою - спонсором тероризму. "Крок за кроком світ усе розставить по місцях", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7