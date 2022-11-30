Пожар на нефтебазе в Брянской области РФ. ФОТО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован пожар на нефтебазе в Суражском районе Брянской области РФ.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.
"Резервуары с нефтепродуктами горят в Суражском районе Брянской области, площадь пожара – 1800 кв. м, информации о пострадавших не поступало", – цитирует Богомаза "РИА-Новости".
Больше информации пока не известно.
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+28 Pavel Bortsevych
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+24 Алекс Мышкевич
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+23 Colt
показать весь комментарий30.11.2022 08:20 Ответить Ссылка
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Але бавовною задоволен!
за новорега прошу прощения, в остальном в масть
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на
немцевруZZких партизаны.
Вороны на них даже срать не хотели
Как вдруг прозвучали глухие удары
И в Брянске ****** все окну прикипели....
Бо в Брянке слышались удары.
Явился к ванье сам песец -
И это вам не тары-бары.
а шо ви сукі кацапські хотіли.
хліба з соллю, пляді хотілі?
всю цю ***** пректатив старшина -
до зброї малишня!
Тільки пташечки до них по нужді літали
Раптом виникла бавовна, ватра розгоралась
Що кацапи довбані з ..балами сталось?
горит на площади 30*60 метров --две ЖД цыстерны
Гори , гори ясно
Щоб не погасло!
В Брянске живёт мой ... сват (отец жены моего сына) -- непрошибаемый путинист и, соответственно, долбо@б. Пусть насладится дымком. Рад за него.
Мєлочь но проятно.