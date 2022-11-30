Пожар на нефтебазе в Брянской области РФ. ФОТО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован пожар на нефтебазе в Суражском районе Брянской области РФ.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.

"Резервуары с нефтепродуктами горят в Суражском районе Брянской области, площадь пожара – 1800 кв. м, информации о пострадавших не поступало", – цитирует Богомаза "РИА-Новости".

Больше информации пока не известно.

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