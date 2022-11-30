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Новости Война
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Южноукраинская АЭС подключила один блок к энергосети, - Ким

аес,південноукраїнська

Сегодня, 30 ноября, Южноукраинская АЭС подключила один блок к сети.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Набор мощности до номинальных параметров будет производиться в течение 29 часов", - написал он, не указав номер блока и общее количество работающих.

Как сообщалось, все блоки Хмельницкой АЭС (два суммарной мощностью 2000 МВт), Ривненской (четыре на 2835 МВт) и Южноукраинской (три на 3000 МВт) АЭС были отключены 23 ноября из-за снижения частоты в энергосистеме Украины после очередных российских ракетных обстрелов в среду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены все энергоблоки, Запорожская - перешла в режим полного блекаута, - Энергоатом

АЭС (548) Южно-Украинская АЭС (48) Ким Виталий (243)


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Та не ******* же. Ну заїбали, нема слів!!!
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30.11.2022 12:02 Ответить
Сто проц.
Заїбали🤦🤦👀
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30.11.2022 15:40 Ответить
 
 