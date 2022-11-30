Южноукраинская АЭС подключила один блок к энергосети, - Ким
Сегодня, 30 ноября, Южноукраинская АЭС подключила один блок к сети.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Набор мощности до номинальных параметров будет производиться в течение 29 часов", - написал он, не указав номер блока и общее количество работающих.
Как сообщалось, все блоки Хмельницкой АЭС (два суммарной мощностью 2000 МВт), Ривненской (четыре на 2835 МВт) и Южноукраинской (три на 3000 МВт) АЭС были отключены 23 ноября из-за снижения частоты в энергосистеме Украины после очередных российских ракетных обстрелов в среду.
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