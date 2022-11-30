Південноукраїнська АЕС підключила один блок до енергомережі, - Кім
Сьогодні, 30 листопада, Південноукраїнська АЕС підключила один блок до енергомережі.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Набір потужності до номінальних параметрів буде здійснюватися протягом 29 годин", - написав він, не зазначивши номер блоку та загальну кількість працюючих.
Як повідомлялося, всі блоки Хмельницької АЕС (два сумарною потужністю 2000 МВт), Рівненської (чотири на 2835 МВт) та Південноукраїнської (три на 3000 МВт) АЕС були відключені 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України після чергових російських ракетних обстрілів у середу.
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