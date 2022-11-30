Россия может ударить ракетами в любой момент, идет подготовка, - ГУР МО
Российский враг не оставляет намерений нанести ракетные удары по Украине и проводит подготовку к этому.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Враг не оставляет намерений наносить удары в любой момент... Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная. Есть плановые полеты стратегической авиации РФ, они совершаются в восточных регионах страны. Если будет выход сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации, то наша задача – своевременно предупредить", – сказал он.
По словам Скибицкого, враг проводит подготовку к новому нанесению ракетных ударов по Украине.
"Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых – это классический подход, изучаются те районы, цели, по которым будет нанесен удар. И третье – это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, это требует времени", - добавил представитель ГУР МО.
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"підступний ворог під час війни може вдарити в будь який момент."
"дякую за цінну інформацію..."
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- цели, которые могут нанести сильный урон нашей инфраструктуре, крупные и легко обнаруживаемые, за исключением гиперзвуковых ракет Кинжал, существование которых под вопросом, как и другого аналоговнетского оружия, такого как КР с атомным двигателем и подводных дронов с ЯСО у РФ;
- посему необходимо круглосуточное поддержание (видимо, уже создано) сплошного радиолокационного поля по периметру страны;
- идентификация всех видов вражеских целей, по координатам, скоростям, размерам, траекториям, возможно по типу излучений;
- "умное" сопоставление огневых средств целям, я бы предложил генетические алгоритмы, что б ТРО не "сбивала" ракеты С-300, а занималась уничтожением дронов;
- поражение с маскимальным расходом, если позволяет боезапас;
- контроль поражения средствами РТО;
- борьба с целями-обманками методом их математического отсеивания;
- дальнейшее развитие современной АСУ Воздушных сил, привлечение классным математиков и программистов в дополнение (а может, взамен) к прикромленным фирмам;