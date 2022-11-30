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Новости Война
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Россия может ударить ракетами в любой момент, идет подготовка, - ГУР МО

ракета,рф

Российский враг не оставляет намерений нанести ракетные удары по Украине и проводит подготовку к этому.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Враг не оставляет намерений наносить удары в любой момент... Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная. Есть плановые полеты стратегической авиации РФ, они совершаются в восточных регионах страны. Если будет выход сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации, то наша задача – своевременно предупредить", – сказал он.

По словам Скибицкого, враг проводит подготовку к новому нанесению ракетных ударов по Украине.

"Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых – это классический подход, изучаются те районы, цели, по которым будет нанесен удар. И третье – это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, это требует времени", - добавил представитель ГУР МО.

Также читайте: Россия может ударить ракетами в любой момент, идет подготовка, - ГУР МО

обстрел (28218) разведка (4205) Скибицкий Вадим (292)


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Топ комментарии
+10
А как думает Гогилашвили ?
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30.11.2022 13:52 Ответить
+9
юстас алексу:
"підступний ворог під час війни може вдарити в будь який момент."
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30.11.2022 14:01 Ответить
+8
алекс юстасу:
"дякую за цінну інформацію..."
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30.11.2022 14:04 Ответить
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А как думает Гогилашвили ?
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30.11.2022 13:52 Ответить
Він не думає, а пише допис про те що кожної миті треба чекати черговой ракетної атаки кацапів.
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30.11.2022 14:01 Ответить
З будановим пишуть дописи кацапам про те, що ще залишилось неушкоджене, коригують.
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30.11.2022 14:06 Ответить
юстас алексу:
"підступний ворог під час війни може вдарити в будь який момент."
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30.11.2022 14:01 Ответить
алекс юстасу:
"дякую за цінну інформацію..."
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30.11.2022 14:04 Ответить
Українцям похєр--Ми Гарі Потери рашистка розповідає про магію ЗСУ
https://www.tiktok.com/@victoria.leon/video/7167758213838900486?embed_source=70842511%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_song_name&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&refer=embed&referer_url=33kanal.com%2Fnews%2F199112.html
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30.11.2022 14:08 Ответить
Кацапы необратимы.))
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30.11.2022 14:15 Ответить
Війна в одні ворота, коли ти не можеш знищувати на його території ракети ворога, які той по тобі запускає...
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30.11.2022 14:11 Ответить
Спробуй не торкатися клавіатури у нетверезому стані.
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30.11.2022 14:15 Ответить
я все норм. гвоворю
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30.11.2022 14:30 Ответить
Russian battle mage somewhere in the Oleshky forest of Kherson regionhttps://twitter.com/bayraktar_1love/status/1597873241208786944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597873241208786944%7Ctwgr%5E55ca66c7c5ad073c502a482ea3761d53d4063422%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F11%2F30%2F526286%2F
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30.11.2022 14:13 Ответить
боєвой батюшка
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30.11.2022 14:14 Ответить
А ми окрім статистичного бла-бла може теж мали б підготовитися. Хоч би раз тай зразу у відповідь "шмальнули"!
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30.11.2022 14:22 Ответить
Давайте вместе подумаем, как нам защититься от налетов и ракетных обстрелов.
- цели, которые могут нанести сильный урон нашей инфраструктуре, крупные и легко обнаруживаемые, за исключением гиперзвуковых ракет Кинжал, существование которых под вопросом, как и другого аналоговнетского оружия, такого как КР с атомным двигателем и подводных дронов с ЯСО у РФ;
- посему необходимо круглосуточное поддержание (видимо, уже создано) сплошного радиолокационного поля по периметру страны;
- идентификация всех видов вражеских целей, по координатам, скоростям, размерам, траекториям, возможно по типу излучений;
- "умное" сопоставление огневых средств целям, я бы предложил генетические алгоритмы, что б ТРО не "сбивала" ракеты С-300, а занималась уничтожением дронов;
- поражение с маскимальным расходом, если позволяет боезапас;
- контроль поражения средствами РТО;
- борьба с целями-обманками методом их математического отсеивания;
- дальнейшее развитие современной АСУ Воздушных сил, привлечение классным математиков и программистов в дополнение (а может, взамен) к прикромленным фирмам;
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30.11.2022 14:58 Ответить
Скільки вже виродків хайпанулі на цій темі з прогнозами - ось прилетить вчора, ось 5-7 днів, ось летить 400 ракет. Це щоб люди і так у нелюдських умовах, не мали спокою зовсім. Може за ці прогнози теж якусь відповідальність ввести?
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30.11.2022 14:58 Ответить
"Если будет выход сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр" ..." А где подводные дроны ВСУ ?
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30.11.2022 15:41 Ответить
спс полегчало а тот сбрехал
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30.11.2022 15:49 Ответить
Бурма В.В. - талановитий розвідник, був достойним керівником ГУРу - прибрали, з розумілих причин - щоб не заважав зливати інформацію ворогам. Поставили на його місце ручного хлопчика, який фактично цим розділом ВСУ і не керує, тому що керують ,,кроти" від влади.
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30.11.2022 16:51 Ответить
Скажем так, к счастью для нас, очень тяжело идёт у рашистов подготовка к массированным ракетным ударам, причём бьют они в самое чувствительное место - энергосистему, и то с большим трудом пробивают... Так, что выстоим... Если бы еще США шевелились и дали АТАКМС и поскорее ПВО побольше, хотя бы даже Эвенджер, то было бы еще лучше.
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30.11.2022 17:57 Ответить
 
 