Россия может ударить ракетами в любой момент, идет подготовка, - ГУР МО

Российский враг не оставляет намерений нанести ракетные удары по Украине и проводит подготовку к этому.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Враг не оставляет намерений наносить удары в любой момент... Но на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная. Есть плановые полеты стратегической авиации РФ, они совершаются в восточных регионах страны. Если будет выход сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации, то наша задача – своевременно предупредить", – сказал он.

По словам Скибицкого, враг проводит подготовку к новому нанесению ракетных ударов по Украине.

"Во-первых, осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых – это классический подход, изучаются те районы, цели, по которым будет нанесен удар. И третье – это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, это требует времени", - добавил представитель ГУР МО.

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