Росія може вдарити ракетами в будь-який момент, триває підготовка, - ГУР МО

Російський ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів по Україні і проводить підготовку до цього.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ворог не полишає намірів завдавати ударів в будь-який момент... Але на сьогоднішній день ситуація доволі спокійна. Є планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються у східних регіонах країни. Якщо буде вихід сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації, то наше завдання - своєчасно попередити", - сказав він.

За словами Скібіцького, ворог проводить підготовку до нового нанесення ракетних ударів по Україні.

"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде нанесено удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, це потребує часу", - додав представник ГУР МО.

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