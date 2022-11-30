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Новини Війна
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Росія може вдарити ракетами в будь-який момент, триває підготовка, - ГУР МО

ракета,рф

Російський ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів по Україні і проводить підготовку до цього.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ворог не полишає намірів завдавати ударів в будь-який момент... Але на сьогоднішній день ситуація доволі спокійна. Є планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються у східних регіонах країни. Якщо буде вихід сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації, то наше завдання - своєчасно попередити", - сказав він.

За словами Скібіцького, ворог проводить підготовку до нового нанесення ракетних ударів по Україні.

"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде нанесено удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, це потребує часу", - додав представник ГУР МО.

Читайте: Україні відомо, що Іран постачатиме РФ балістичні ракети. Це нова загроза, - ГУР

Автор: 

обстріл (29540) розвідка (3894) Скібіцький Вадим (295)


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Топ коментарі
+10
А как думает Гогилашвили ?
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30.11.2022 13:52 Відповісти
+9
юстас алексу:
"підступний ворог під час війни може вдарити в будь який момент."
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30.11.2022 14:01 Відповісти
+8
алекс юстасу:
"дякую за цінну інформацію..."
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30.11.2022 14:04 Відповісти
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А как думает Гогилашвили ?
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30.11.2022 13:52 Відповісти
Він не думає, а пише допис про те що кожної миті треба чекати черговой ракетної атаки кацапів.
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30.11.2022 14:01 Відповісти
З будановим пишуть дописи кацапам про те, що ще залишилось неушкоджене, коригують.
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30.11.2022 14:06 Відповісти
юстас алексу:
"підступний ворог під час війни може вдарити в будь який момент."
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30.11.2022 14:01 Відповісти
алекс юстасу:
"дякую за цінну інформацію..."
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30.11.2022 14:04 Відповісти
Українцям похєр--Ми Гарі Потери рашистка розповідає про магію ЗСУ
https://www.tiktok.com/@victoria.leon/video/7167758213838900486?embed_source=70842511%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_song_name&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&refer=embed&referer_url=33kanal.com%2Fnews%2F199112.html
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30.11.2022 14:08 Відповісти
Кацапы необратимы.))
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30.11.2022 14:15 Відповісти
Війна в одні ворота, коли ти не можеш знищувати на його території ракети ворога, які той по тобі запускає...
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30.11.2022 14:11 Відповісти
Спробуй не торкатися клавіатури у нетверезому стані.
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30.11.2022 14:15 Відповісти
я все норм. гвоворю
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30.11.2022 14:30 Відповісти
Russian battle mage somewhere in the Oleshky forest of Kherson regionhttps://twitter.com/bayraktar_1love/status/1597873241208786944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597873241208786944%7Ctwgr%5E55ca66c7c5ad073c502a482ea3761d53d4063422%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcharter97.org%2Fru%2Fnews%2F2022%2F11%2F30%2F526286%2F
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30.11.2022 14:13 Відповісти
боєвой батюшка
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30.11.2022 14:14 Відповісти
А ми окрім статистичного бла-бла може теж мали б підготовитися. Хоч би раз тай зразу у відповідь "шмальнули"!
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30.11.2022 14:22 Відповісти
Давайте вместе подумаем, как нам защититься от налетов и ракетных обстрелов.
- цели, которые могут нанести сильный урон нашей инфраструктуре, крупные и легко обнаруживаемые, за исключением гиперзвуковых ракет Кинжал, существование которых под вопросом, как и другого аналоговнетского оружия, такого как КР с атомным двигателем и подводных дронов с ЯСО у РФ;
- посему необходимо круглосуточное поддержание (видимо, уже создано) сплошного радиолокационного поля по периметру страны;
- идентификация всех видов вражеских целей, по координатам, скоростям, размерам, траекториям, возможно по типу излучений;
- "умное" сопоставление огневых средств целям, я бы предложил генетические алгоритмы, что б ТРО не "сбивала" ракеты С-300, а занималась уничтожением дронов;
- поражение с маскимальным расходом, если позволяет боезапас;
- контроль поражения средствами РТО;
- борьба с целями-обманками методом их математического отсеивания;
- дальнейшее развитие современной АСУ Воздушных сил, привлечение классным математиков и программистов в дополнение (а может, взамен) к прикромленным фирмам;
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30.11.2022 14:58 Відповісти
Скільки вже виродків хайпанулі на цій темі з прогнозами - ось прилетить вчора, ось 5-7 днів, ось летить 400 ракет. Це щоб люди і так у нелюдських умовах, не мали спокою зовсім. Може за ці прогнози теж якусь відповідальність ввести?
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30.11.2022 14:58 Відповісти
"Если будет выход сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр" ..." А где подводные дроны ВСУ ?
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30.11.2022 15:41 Відповісти
спс полегчало а тот сбрехал
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30.11.2022 15:49 Відповісти
Бурма В.В. - талановитий розвідник, був достойним керівником ГУРу - прибрали, з розумілих причин - щоб не заважав зливати інформацію ворогам. Поставили на його місце ручного хлопчика, який фактично цим розділом ВСУ і не керує, тому що керують ,,кроти" від влади.
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30.11.2022 16:51 Відповісти
Скажем так, к счастью для нас, очень тяжело идёт у рашистов подготовка к массированным ракетным ударам, причём бьют они в самое чувствительное место - энергосистему, и то с большим трудом пробивают... Так, что выстоим... Если бы еще США шевелились и дали АТАКМС и поскорее ПВО побольше, хотя бы даже Эвенджер, то было бы еще лучше.
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30.11.2022 17:57 Відповісти
 
 