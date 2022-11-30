Росія може вдарити ракетами в будь-який момент, триває підготовка, - ГУР МО
Російський ворог не полишає намірів завдати ракетних ударів по Україні і проводить підготовку до цього.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ворог не полишає намірів завдавати ударів в будь-який момент... Але на сьогоднішній день ситуація доволі спокійна. Є планові польоти стратегічної авіації РФ, вони здійснюються у східних регіонах країни. Якщо буде вихід сил і засобів Чорноморського флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт стратегічної, дальньої бомбардувальної авіації, то наше завдання - своєчасно попередити", - сказав він.
За словами Скібіцького, ворог проводить підготовку до нового нанесення ракетних ударів по Україні.
"По-перше, здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких наносилися удари. По-друге - це класичний підхід, вивчаються ті райони, цілі, по яких буде нанесено удар. І третє - це підготовка, зосередження ракет, їх підготовка до бойового застосування, це потребує часу", - додав представник ГУР МО.
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"підступний ворог під час війни може вдарити в будь який момент."
"дякую за цінну інформацію..."
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- цели, которые могут нанести сильный урон нашей инфраструктуре, крупные и легко обнаруживаемые, за исключением гиперзвуковых ракет Кинжал, существование которых под вопросом, как и другого аналоговнетского оружия, такого как КР с атомным двигателем и подводных дронов с ЯСО у РФ;
- посему необходимо круглосуточное поддержание (видимо, уже создано) сплошного радиолокационного поля по периметру страны;
- идентификация всех видов вражеских целей, по координатам, скоростям, размерам, траекториям, возможно по типу излучений;
- "умное" сопоставление огневых средств целям, я бы предложил генетические алгоритмы, что б ТРО не "сбивала" ракеты С-300, а занималась уничтожением дронов;
- поражение с маскимальным расходом, если позволяет боезапас;
- контроль поражения средствами РТО;
- борьба с целями-обманками методом их математического отсеивания;
- дальнейшее развитие современной АСУ Воздушных сил, привлечение классным математиков и программистов в дополнение (а может, взамен) к прикромленным фирмам;