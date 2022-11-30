К лету пять тысяч военных ВСУ пройдут обучение в Германии, - Ламбрехт

Германия проведет обучение пяти тысяч украинских солдат к лету следующего года.

Об этом заявила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт на конференции по вопросам безопасности в Берлине в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хорошо подготовленные и оснащенные вооруженные силы - это лучшая гарантия безопасности для Украины, а также и для нас", - заявила Ламбрехт.

По ее словам, до 24 февраля усилия действующего немецкого правительства были направлены на предотвращение ужасающей российской войны против Украины с помощью всех имеющихся у Берлина возможностей.

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"Но результат известен, и он жесток для граждан Украины. Мы не просто должны принять это во внимание, мы должны реагировать. И мы реагировали", - сказала Ламбрехт.

Она напомнила, что поставки оружия Украине из Германии начались 27 февраля. С тех пор ФРГ предоставляет разнообразное оружие, в частности САУ Panzerhaubitze 2000, РСЗО Mars, другую технику, а также самую современную систему Iris-T ПВО, которой даже нет пока на вооружении Бундесвера. В этой связи министр подчеркнула, что Германии "было важно поддержать Украину в момент, когда она стала целью ужасающего ракетного террора".

Глава Минобороны также отметила, что отрабатывается схема замены или ремонта вышедшей из строя техники.

Ламбрехт отметила важность подготовки украинских военных, чтобы Украина могла в течение длительного времени обеспечивать свою обороноспособность, поэтому к лету 2023 года в Германии пройдут обучение 5 тысяч военнослужащих ВСУ.

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