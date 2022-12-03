В Беларуси продолжается накопление войск, - Командование Объединенных сил ВСУ

На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне контролируема. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. В настоящее время угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств.

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