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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Беларуси продолжается накопление войск, - Командование Объединенных сил ВСУ

рф,білорусь,військові

На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне контролируема. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. В настоящее время угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств.

Читайте также: Разведка пока не видит угрозы наступления со стороны Беларуси, - Данилов

Автор: 

армия РФ (19067) Беларусь (7887) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+20
Как накопятся, надо жахнуть
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03.12.2022 11:30
+18
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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03.12.2022 11:25
+11
Так накопичення є, чи ударне угруповання не сформоване? ЗСУ то сила, а от маляр-рєзніков співає, як перед вторгненням, добре, що наш головний дебіл не запрошує на новорічні шашлики.
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03.12.2022 12:25
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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03.12.2022 11:25 Ответить
Це була нашою доктриною в лютому .
Зара усім стало зрозуміло, що й технологія збільшення "МОГІЛізації" орків не зупиняє кремлівських рептілоїдів . Їм похер на кількість 200сотих й тим більш 300-сотих . Абсолютно настрати .
Й не тільки кремлівським похер , але й тим , кого "МОГІЛізують" -- що найбільше може когось незнайомого з тою ментальністтю засмутити . Мене особисто це не дивує , бо вчився там серед орків .

Й якщо хтось й вб"є ***** , то тільки ті , хто хочуть йще більше крові й більше війни й захоплення .

Тільки повна руйнація тої імперії й тюрми народів яка можлива не через великі втрати , бо там навмистно посилають на м"ясо в основному тих , хто не здатен до спротиву в бік розвалу московії .
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03.12.2022 18:28 Ответить
все працює, все допомагає! 300-і кацапи негативно лягають на бюджет раSSії і є доброю антирекламою рашизму..

наразі могилізують руZZкій безмозглий скот...
коли черга дійде до "середняка" почнуться "прозрівання"...
звичайно, на черзі ще зелений молодняк 16-19 років, путінюгенд....
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03.12.2022 20:32 Ответить
Соціальний дарвінізм там вже давно процює . 24 лютого з оркленда поїхали ті , в кого є совість , мизки й честь . З початку могілізації повтекали ті, в кого нема совісті , але якісь залишки інтелекта є .

Ось й подумайте , на кого 300-ті можут там "негативно лягати" ?! То вже навіть не тварини , а якісь субстанції зі збоченим "потіком свідомості" . Нема там вже давно "середняків" є просто тупа біомаса ... Й її думка нікого не цікавить . Бо це "середняки" лише по віку й тому йще вже просмаленні й віддишкою й проблемами здороввя . Якщо молоді бики йще можуть щось там вякати , але коли вони закінчуться , то ці алканафти й пацієнти лікарень що вони зможуть ?!

На Гітлера було як мінімум 8 замахів за 13 років правління , а но ***** за 22 роки -- жодного .
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03.12.2022 21:20 Ответить
Все правильно ви написали, за більш ніж 20 років правління путіна мізки російської біомаси остаточно промиті. Ви подивіться про що просять російські жінки у яких на війну забрали синів та чоловіків. Вони просять путіна дати їм більше зброї і краще обмундирування, вони не хочуть закінчити війну. Вони хочуть, щоб їхні чоловіки йшли вбивати українців, але тільки з кращою зброєю та в зимовому обмундируванні. Стоять на колінах і просять про це путіна, нічого не змінилося за 1000 років на Русі, все одно перед паном стоятимуть на колінах і проситимуть милості, біомаса не може перерости в народ.
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04.12.2022 07:32 Ответить
Как накопятся, надо жахнуть
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03.12.2022 11:30 Ответить
Хіба ім ше не ясно шо діло швах -- якиись здвиг по фазі .
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03.12.2022 11:36 Ответить
Буде наступ,стопудово
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03.12.2022 11:37 Ответить
не больше недели будет то наступление прости господи,до их полного разгрома но чуйка что у нас попрет опять рашн лендлиз если єти клоуны будут скакать опять по граблям)))
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03.12.2022 11:54 Ответить
У Волинських хащах і в мирний час тірялися, а уж у воєнний хер там кого з кацапів або бульб"яників знайдуть.
з Волинського гімну " Волинь моя, краса моя, земля моя - соняшна.."
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03.12.2022 12:09 Ответить
Волинь то добре, а от Рівненщина і Житомирщина то якось по іншому.
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03.12.2022 12:26 Ответить
Там ліси не гірші)
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03.12.2022 16:07 Ответить
Волинський напрямок -це нічний жах кацапа. Там декілька вузьких доріг з бульбашії.Зразу на обочині почнається болото. Там природні умови не для наступу. Навряд чи кацапи туди сунуться.
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03.12.2022 16:52 Ответить
Так накопичення є, чи ударне угруповання не сформоване? ЗСУ то сила, а от маляр-рєзніков співає, як перед вторгненням, добре, що наш головний дебіл не запрошує на новорічні шашлики.
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03.12.2022 12:25 Ответить
Думаю,напад цілком можливий.Русня пожене в атаку натовпи помярковних бульбозаврів та і 10-15тис проф.сябрів знайдеться. Постарають перерізати шляхи постачання з Заходу і захопити РАЕС
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03.12.2022 12:51 Ответить
Як Ви це собі уявляєте "Перерізати"?
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03.12.2022 14:05 Ответить
Навіть вогневий контроль артилерією, якщо підійдуть на 30 км наприклад і будуть регулярно бити дуже ускладнить рух
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03.12.2022 22:33 Ответить
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03.12.2022 13:15 Ответить
Этот ***** спешил к 9-маю , завершить свой убогий поход , столь гнилой операции , теперь эта мразь возможно выскочит к новому году . Подлая мразь с тупым картофельным идиотом...
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03.12.2022 14:44 Ответить
опять ждут пока они под киевом нарисуются. ну что за долбодятлы
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03.12.2022 15:17 Ответить
Усі військові бази ЗС РФ які знаходяться еа території біломосковії знаходяться у зоні ураження ЗСУ у зв"язку із цим москалі вивели свої літаки з баз. це ще раз свідчить що наміри кремлівської хунти що до нападу є цілком реальними. У зв"язку із цим було б доцільним попередити білоруський народ та й усю Світову спільноту про те що уразі накопичення ударного угрупування біля кордону України ЗСУ змушена буде нанести упереджувальний удар не очікуючи вторгнення.
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03.12.2022 15:18 Ответить
Треба мати на увазі і не забувати що Лукашенко веде неоголошену війну з Україною на боці РФії..це він неодноразово офіційно заявляв однак ЗМІ та МІС це не сприймають як реальну загрозу.
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03.12.2022 16:33 Ответить
*****, угомонись. В прошлый раз 40 тысяч не смогло взять Киев. Ты думаешь они теперь его смогут взять чмобами это раз и два единственная база чмобов, которая находиться в зоне поражения нашей арты и где-то там в близи нашей границы стоит в Брестской области. Именно там самая большая концентрация чмобов в виде 9 тысяч это самая большая их группа у нашей границы, а это Запад Украины. Еще три тысячи чмобов есть на полигонах в Витебской области на севере беларуси, куда наша арта и ракетные войска не достанут. Так что хватит панику нагонять и говорить бред о том, что все базы кацапов находятся в зоне нашего поражения
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03.12.2022 16:45 Ответить
что-то подобное мы уже слышали от резникова до 24.02
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03.12.2022 19:03 Ответить
Слушайте, простой вопрос. Когда Резниковы и прочие говорили что ударных группы не сформированы. Что говорили американцы с британцами? Ответ - они во всю кричали про наступление с Беларуси. Сейчас что говорят о наступлении с Беларуси? Ответ - ничего. А значит и наступления никакого не будет зимой уж точно. По поводу наступления, когда грунт замерзнет впервые услышал это от Тарасика Бреховца, этот ыксперт сказал, готовят наступление, когда температура достигнет -15 и больгше и самое главное такая температура будет держаться - ДВЕ НЕДЕЛИ. Вопрос, как часто такая температура у нас бывает зимой и самое главное, как часто она держится у нас ДВЕ НЕДЕЛИ? В Киеве даже Днепр последние годы не замерзает особо, а тут две недели -15 ждать надо. Ну и самое главное, чем наступать. 12 тысячью чмобов, когда весной 40 тысяч соснули под Киевом, то 12 тысяч конечно прорвут оборону на Волыне, дойдут до Львова, захватят Ровенскую АЭС, ну или снова подойдут к окраинам Киева.
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03.12.2022 20:35 Ответить
их разведка сейчас может не светиться. Это тогда они просто криком кричали что нам хана, а зеленский тупо курил бамбук. Сейчас все по другому
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03.12.2022 21:25 Ответить
говорят 1 из планов- вторжение на Волынь и Львов чтобы перерезать путь поставок и взять в мешок. Я надеюсь мантра "ударный кулак не сформирован" тут сейчас не пройдет....
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03.12.2022 15:46 Ответить
На Волині на кацапів кулі тратити не потрібно.Вони самі потопляться в болотах.
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03.12.2022 16:55 Ответить
пишут что они ждут, когда ударит мороз и грунт замерзнет....
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03.12.2022 17:14 Ответить
Ви як в школі вчилися ?

Знаєте , що таке "грунт замєрзнєт" ?!

Це коли десь так днів 15 стоять мінусові морози й коли мінус не дрібний а так що б -8 й низче .
А таке не кожної зими буває навіть на Харківщині .
А в Поліссі це вгагалом зараз фантастичний сценарій . Й крім всього важлива йще глибина промерзання грунту . Там як раз вона дуже маленька та глибина . А танки в них зараз Т62 в більшості своїй . Тобто зразка 60 років без ********** поліпшення ...
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03.12.2022 18:41 Ответить
читам внимательно. Я говорю о том, что пишут аналитики. Есть такой сценарий на столе и его нельзя недооценивать как и тупость кацапов тоже.
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03.12.2022 19:01 Ответить
Але й переоцінювати їх тупіть теж не варто . Усі абсолютно аналітики стверждували , що орки не відступлять з правого берегу й не здадать Херсон без бою .
Виявилось , що ***** тільки стратегічно дебіл й маразматик . А в тактичному плані йще як може наступати собі на хвіст й задавлювати бажання . Рептілоїди вони такі й тому само крокодайли прожили 3 млн. років , що не самогубці .
Й не так складно прорахувати , що такими темпами ЗСУ не так вже скоро може перейти Чонгар , або повісити блакитно-жовтий прапор десь у Краснодоні . Не один рік це може зайняти .
А ось друге вторгнення через Білорусь це гарантованний колапс їх владі ... Бо на відміну від контрактників , які усі папіри по "добровольшне рішення" ті підписали й їх родичам вони не потрібні .
А ось у як мінімум половини чмобиків є дуже активні родичі , а самі мобіки могілізуються в раз 3-5 ефективнійше ... Й тому загибель на Волині й Житомірщині 50-100 тисяч цього гарматного м"яса непомітно не пройдуть й такої поразки ***** ніхто не вибачить ... Лузера ніхто не поважає й ніхто його не буде більше сприймати сер"йозно . Бо такі системи валятся не поступово , а раптово й миттєво . В 1914 році була така байка (па-рюзькі) : "крічалі жєнщіни ура й в воздух ліфчікі бросалі" . Це вони так царя-батюшькю зустрічали . А в 1918 році навіть царські генерали не поспішали в Єпат"євський будинок , що цілу родину врятувати . Миколу якщо б не поважали ,так його дітей би врятували та прислугу . Ось така буває "любов до царя-батюшки" на московитській землі . Йще нагадаю , як любив мацьковський нарід Грішу Отреп"єва й тільки бояри Шуйськи його й знесли . Причому однакогво любили що одного Грішку , що потім другого . Ось такий там нарід ... був є й буде (поки буде) .
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03.12.2022 19:39 Ответить
я только за. Но мне неспокойно
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03.12.2022 19:43 Ответить
На превеликий жаль так спокійно , як то було до 24 лютого вже не буде ніколи , при наймі поки їснує на північному сході така імперія ... Навіть якщо вона й прикинеться неагресивною требо бути повними дурнями , що тому повірити .

Але ось Ізраїль вже 70 років в такому очікуванні живе й середня тривалість життя в цій країні не залишає жодного сумніву , що в такому стані можно жити , любити , мандрювати по світу й бути щасливими , вірячи в свої збройні сили .
Й на превеликий жаль далеко не усі розуміють , що після навіть стратегічної перемоги українцям не в якому разі не потрібно повертатися до стану 2021 року . Й нова нація (в політичному сенсні - розумово) тільки на початку свого формування . Я основі цієї нації повинні стати ЗСУ , як ключовий гарант існування нації . Й контрактна основа тут абсолютно не підходить . Виключно народна армія , тобто армія для усіх , в кого здороввя дозволяє . Й щоб хто не служив в армії , той би не міг зробити політичну кар"єру ...
Й що кожний рік-два були резервісткі збори . Саме це гарантує володіння військовими кваліфікаціями подавної більшості нації . А не тупий дозвіл на володіння збороєю . Бо під час нападу потрібні не тільки піхотинці й додаткові поліціяни , а артелерісти й такісти й оператори дронів . Й тільки резевистська служба таке гарантує . Й тероборона вона ефективна проти мобиків тупих . Але вірити , що потенційний ворог не буде вчитися на помилках не варто .

Й тому требо планувати на десятирічча ... тобто готувати 10...11 річних хлопчиків до життя в нових умовах , з новою психологією -- психологією нації тотального охопленності армією . Але таке можливо , якщо й армія буде рухатися до максимально комфортного для солдата життя . Тобто - постійні відпустки , командири-батьки , а не чужі дядьки . Але ж коли твій командир дівізіону на гражданці професор фізики в універі , то вже інший середній інтелектуальний рівень в армії ...

Армія тих , хто колись не поступив в універ -- вона ніколи не захистить від ворога , який в 5 разів більше ! Бо техніка стає складнійшою й значення мизків зросла на порядок ...
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03.12.2022 21:06 Ответить
у израиля горстка тупых арабов под боком, а не империя с населением более 100 млн., так что сравнение на корректно. А в остальном все по делу
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03.12.2022 21:15 Ответить
Почуйте уважно - чомусь ***** зброю виклянчує у тих , хто свою релігію поцупав в т.з. "тупих арабів" . Й взагалом десь так прихильників ісламу десь так 1.2 млд. Й півторюю усі вони (крім 50-70 млн. шиїтів) до середини 20 століття ніякою писменністю не володіли крім письменності т.з. "тупих арабів" . Тобто 95% ісламскої культури , це культура так званих "тупих арабів" ...
Що до московитів то десь так більше 98% народу тої імперії й зараз перебувають в ментальному , інтелектуальному й соціальному стані не крайщему , ні т.з. "тупі араби" . А 2% інтелектуальної еліти , яки в тій імперії колись були й щось цівілізаціно могли збудувати , так їх там вже давно якщо й є , то йще меньший відсоток , який бурхливо зменьшується майже до нуля .

Так що війна за незалежність Ізраїлю 1948 році це один к одному події 24 лютого . Й гасла були схожі -- збросити у море ... й візьмимо Київ за 4 дні . Й навіть прогнози експертів що до спроможності як Ізраїля так й України в аналогічних нападах абсолютно інентичні .
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03.12.2022 21:35 Ответить
Дай Бог щоб у майбутнього керівництва України були такі ж мізки як у минулого і справжнього керівництва Ізраїлю, інакше все це буде даремно, і кривава війна за звільнення України від російського гніту, і тисячі смертей українських громадян. Тому що для України дружба з Росією завжди закінчувалась знищенням українців.
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04.12.2022 07:46 Ответить
Остаётся надеяться, что Залужный знает, как эффективно этому противостоять.
Похоже, нападение с севера таки произойдёт.
Надо бы просить побольше дополнительной артиллерии у союзников, чтобы остановить новую толпу тех зомби.
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03.12.2022 19:48 Ответить
Путін хоче влаштувати чмобикам та білоруським військам чемпіонат з футболу на мінних полях.🏃
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03.12.2022 20:55 Ответить
Сусідня Білорусь є одним з найбільш стійких союзників Москви, і обидві країни провели спільні військові навчання з моменту вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони Росії Шойгу в суботу поїхав до Мінська, щоб зустрітися з Лукашенком, повідомляють російські та білоруські державні ЗМІ.

Шойгу обговорював військову підготовку і регіональну безпеку під час зустрічі з Лукашенком, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

«Республіка Білорусь була і залишається нашим надійним партнером. Це особливо важливо сьогодні, в умовах безпрецедентного тиску з боку колективного Заходу і неоголошеної війни проти наших країн", - сказав Шойгу.
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03.12.2022 21:29 Ответить
 
 