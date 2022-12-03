В Беларуси продолжается накопление войск, - Командование Объединенных сил ВСУ
На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне контролируема. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. В настоящее время угрозы со стороны Беларуси еще нет. Работа, которая проводится у нас, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.
По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств.
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
Зара усім стало зрозуміло, що й технологія збільшення "МОГІЛізації" орків не зупиняє кремлівських рептілоїдів . Їм похер на кількість 200сотих й тим більш 300-сотих . Абсолютно настрати .
Й не тільки кремлівським похер , але й тим , кого "МОГІЛізують" -- що найбільше може когось незнайомого з тою ментальністтю засмутити . Мене особисто це не дивує , бо вчився там серед орків .
Й якщо хтось й вб"є ***** , то тільки ті , хто хочуть йще більше крові й більше війни й захоплення .
Тільки повна руйнація тої імперії й тюрми народів яка можлива не через великі втрати , бо там навмистно посилають на м"ясо в основному тих , хто не здатен до спротиву в бік розвалу московії .
наразі могилізують руZZкій безмозглий скот...
коли черга дійде до "середняка" почнуться "прозрівання"...
звичайно, на черзі ще зелений молодняк 16-19 років, путінюгенд....
Ось й подумайте , на кого 300-ті можут там "негативно лягати" ?! То вже навіть не тварини , а якісь субстанції зі збоченим "потіком свідомості" . Нема там вже давно "середняків" є просто тупа біомаса ... Й її думка нікого не цікавить . Бо це "середняки" лише по віку й тому йще вже просмаленні й віддишкою й проблемами здороввя . Якщо молоді бики йще можуть щось там вякати , але коли вони закінчуться , то ці алканафти й пацієнти лікарень що вони зможуть ?!
На Гітлера було як мінімум 8 замахів за 13 років правління , а но ***** за 22 роки -- жодного .
з Волинського гімну " Волинь моя, краса моя, земля моя - соняшна.."
Знаєте , що таке "грунт замєрзнєт" ?!
Це коли десь так днів 15 стоять мінусові морози й коли мінус не дрібний а так що б -8 й низче .
А таке не кожної зими буває навіть на Харківщині .
А в Поліссі це вгагалом зараз фантастичний сценарій . Й крім всього важлива йще глибина промерзання грунту . Там як раз вона дуже маленька та глибина . А танки в них зараз Т62 в більшості своїй . Тобто зразка 60 років без ********** поліпшення ...
Виявилось , що ***** тільки стратегічно дебіл й маразматик . А в тактичному плані йще як може наступати собі на хвіст й задавлювати бажання . Рептілоїди вони такі й тому само крокодайли прожили 3 млн. років , що не самогубці .
Й не так складно прорахувати , що такими темпами ЗСУ не так вже скоро може перейти Чонгар , або повісити блакитно-жовтий прапор десь у Краснодоні . Не один рік це може зайняти .
А ось друге вторгнення через Білорусь це гарантованний колапс їх владі ... Бо на відміну від контрактників , які усі папіри по "добровольшне рішення" ті підписали й їх родичам вони не потрібні .
А ось у як мінімум половини чмобиків є дуже активні родичі , а самі мобіки могілізуються в раз 3-5 ефективнійше ... Й тому загибель на Волині й Житомірщині 50-100 тисяч цього гарматного м"яса непомітно не пройдуть й такої поразки ***** ніхто не вибачить ... Лузера ніхто не поважає й ніхто його не буде більше сприймати сер"йозно . Бо такі системи валятся не поступово , а раптово й миттєво . В 1914 році була така байка (па-рюзькі) : "крічалі жєнщіни ура й в воздух ліфчікі бросалі" . Це вони так царя-батюшькю зустрічали . А в 1918 році навіть царські генерали не поспішали в Єпат"євський будинок , що цілу родину врятувати . Миколу якщо б не поважали ,так його дітей би врятували та прислугу . Ось така буває "любов до царя-батюшки" на московитській землі . Йще нагадаю , як любив мацьковський нарід Грішу Отреп"єва й тільки бояри Шуйськи його й знесли . Причому однакогво любили що одного Грішку , що потім другого . Ось такий там нарід ... був є й буде (поки буде) .
Але ось Ізраїль вже 70 років в такому очікуванні живе й середня тривалість життя в цій країні не залишає жодного сумніву , що в такому стані можно жити , любити , мандрювати по світу й бути щасливими , вірячи в свої збройні сили .
Й на превеликий жаль далеко не усі розуміють , що після навіть стратегічної перемоги українцям не в якому разі не потрібно повертатися до стану 2021 року . Й нова нація (в політичному сенсні - розумово) тільки на початку свого формування . Я основі цієї нації повинні стати ЗСУ , як ключовий гарант існування нації . Й контрактна основа тут абсолютно не підходить . Виключно народна армія , тобто армія для усіх , в кого здороввя дозволяє . Й щоб хто не служив в армії , той би не міг зробити політичну кар"єру ...
Й що кожний рік-два були резервісткі збори . Саме це гарантує володіння військовими кваліфікаціями подавної більшості нації . А не тупий дозвіл на володіння збороєю . Бо під час нападу потрібні не тільки піхотинці й додаткові поліціяни , а артелерісти й такісти й оператори дронів . Й тільки резевистська служба таке гарантує . Й тероборона вона ефективна проти мобиків тупих . Але вірити , що потенційний ворог не буде вчитися на помилках не варто .
Й тому требо планувати на десятирічча ... тобто готувати 10...11 річних хлопчиків до життя в нових умовах , з новою психологією -- психологією нації тотального охопленності армією . Але таке можливо , якщо й армія буде рухатися до максимально комфортного для солдата життя . Тобто - постійні відпустки , командири-батьки , а не чужі дядьки . Але ж коли твій командир дівізіону на гражданці професор фізики в універі , то вже інший середній інтелектуальний рівень в армії ...
Армія тих , хто колись не поступив в універ -- вона ніколи не захистить від ворога , який в 5 разів більше ! Бо техніка стає складнійшою й значення мизків зросла на порядок ...
Що до московитів то десь так більше 98% народу тої імперії й зараз перебувають в ментальному , інтелектуальному й соціальному стані не крайщему , ні т.з. "тупі араби" . А 2% інтелектуальної еліти , яки в тій імперії колись були й щось цівілізаціно могли збудувати , так їх там вже давно якщо й є , то йще меньший відсоток , який бурхливо зменьшується майже до нуля .
Так що війна за незалежність Ізраїлю 1948 році це один к одному події 24 лютого . Й гасла були схожі -- збросити у море ... й візьмимо Київ за 4 дні . Й навіть прогнози експертів що до спроможності як Ізраїля так й України в аналогічних нападах абсолютно інентичні .
Похоже, нападение с севера таки произойдёт.
Надо бы просить побольше дополнительной артиллерии у союзников, чтобы остановить новую толпу тех зомби.
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