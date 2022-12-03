У Білорусі триває накопичення військ, - Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ, заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про це повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але на території білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже, ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", – заявив Наєв.

За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів.

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