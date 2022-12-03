Две гаубицы PzH2000 передала Литва Украине после ремонта
Литва доставила в Украину еще две гаубицы PzH2000. Также были доставлены боеприпасы.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще две гаубицы PzH2000 были отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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+12 Яр Холодний
показать весь комментарий03.12.2022 12:22
+10 phantom4
показать весь комментарий03.12.2022 12:16
+9 Ярослав Іванович #542747
показать весь комментарий03.12.2022 12:21
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А Франция и Германия больше работают языком…вербально…
переговариваться с х$&лом чаще чем шлют помощь Украине.
Конструювання гармати зі "змінним стволом" (по типу змінного ствола для кулемета) можна охарактеризувать коротко - "овчинка вичинки не варта" Бо у кулемета ствол міняється вимушено (на протязі бою) з інших причин - загрози перегріву Навіть якщо САУ вистріляє весь возимий б/к - ствол не встигне нагріться А поки САУ вийде з позиції для поповнення б/к - ствол охолоне
Решение проблемы - высокоточные снаряды. GPS или лазерное наведение (как вариант оптическое наведение высокоскоростной камерой). Это снизит нагрузку и на ствол, и на заряжалку раз в 20 за ту же эффективность. Притом если в 1990-ом году металл и взрывчатка стоили недорого, а электроника была в 10 раз дороже, то сейчас ровно все наоборот, можно значительно снизить стоимость высокотехнологичных компонентов, удешевить где это возможно с незначительными потерями в качестве (компенсируется количеством) и стрелять исключительно самонаводящимися снарядами, к тому же скорость реакции вырастет существенно, даже целится не надо.
Фишка это относительно новая, крупносерийно ее так просто и быстро не запустить, не говоря уже о массовом производстве.
Любой, даже самый раскрученный ленд-лиз покрутит пальцем у виска. И налогоплательщики поставят раком своих конгрессменов-сенаторов, если они попробуют такое замутить.
Топаз-Штольц, дай команду=)
Они не должны быть основным оружием, а работать как поддержка других родов войск. Но ВСУ использовали их как основное.
Понятно, техника, какой бы первоклассной была, не выдерживает непредвиденную производителем эксплуатацию.
Примечательно что продержались они очень достойно. Тот же Северодонецк или переправы через Белогоровку. Сколько там орков полегло, никто уже не сосчитает.
Райнметалл не раз говорили, что проектировалась PzH2000 не для войн подобной высокой интенсивности. Украина это вам не Афганистан, не Ирак с Сирией. Где выстрелил с пяток снарядов в день, разметал-********** десяток-другой аллахакбаров, и все. Дальше можно пить пиво и яйца чесать.
Не, тут такое не прокатит. Против прущего вала, не считающегося с потерями дешевого мяса, нужны не десяток-другой гаубиц собранных с миру по нитке, с барского плеча. Какими бы превосходными они ни были, но в этом случае число побьет класс.