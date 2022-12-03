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Новости Агрессия России против Украины
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Две гаубицы PzH2000 передала Литва Украине после ремонта

литва,гаубіца

Литва доставила в Украину еще две гаубицы PzH2000. Также были доставлены боеприпасы.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще две гаубицы PzH2000 были отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис - коллегам по НАТО: Сохраняйте спокойствие и оставьте в Украине танки

Автор: 

Литва (2445) оружие (10198) Ауштревичюс Пятрас (25)


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Топ комментарии
+12
Гарні "бойові випробування" їм провели "Обкатали на максималі" Тепер німці знатимуть, у якому напрямку свою зброю модернізувать!
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03.12.2022 12:22
+10
ЗБС
++
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03.12.2022 12:16
+9
Дякуємо Литві і Німетчині !!!
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03.12.2022 12:21
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03.12.2022 12:16 Ответить
Дякуємо Литві і Німетчині !!!
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03.12.2022 12:21 Ответить
Маленькая Литва передает все что имеет.

А Франция и Германия больше работают языком…вербально…

переговариваться с х$&лом чаще чем шлют помощь Украине.
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03.12.2022 16:24 Ответить
Гарні "бойові випробування" їм провели "Обкатали на максималі" Тепер німці знатимуть, у якому напрямку свою зброю модернізувать!
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03.12.2022 12:22 Ответить
обкатали на москалях....
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03.12.2022 14:16 Ответить
Сменные стволы в полевых условиях. Это моё мнение.
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03.12.2022 15:11 Ответить
Нереально! Гармата важить кілька тон Змонтована у масивній башті Як ти її заміниш в полі?
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03.12.2022 15:39 Ответить
Це один пункт для модернізації. А скільки тих пунктів тільки військові скажуть.
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04.12.2022 08:20 Ответить
Я не бачив конструкції башти цієї САУ Однак загальні принципи мені відомі Це не Су-76, у якої не було башти, а доступ до гармати був зверху відкритий На цій САУ башта зварна А це значить, що треба або повністю башту знімать, або колупаться з лобовою частиною САУ, щоб витягти гармату і встановить іншу
Конструювання гармати зі "змінним стволом" (по типу змінного ствола для кулемета) можна охарактеризувать коротко - "овчинка вичинки не варта" Бо у кулемета ствол міняється вимушено (на протязі бою) з інших причин - загрози перегріву Навіть якщо САУ вистріляє весь возимий б/к - ствол не встигне нагріться А поки САУ вийде з позиції для поповнення б/к - ствол охолоне
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04.12.2022 08:40 Ответить
Це просто була моя думка.
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04.12.2022 09:41 Ответить
Я тобі висловив свою - аргументовано!
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04.12.2022 09:53 Ответить
Литовцям безмежно дякуємо.якби ще канал дождь депортували з расісянцями
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03.12.2022 12:25 Ответить
Эти фсбшные консервы не там, они в соседней стране.
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03.12.2022 12:34 Ответить
Litva za svoji dengi otremontirujet eti *******,nemogu govorit gde imeno problemi,ja ix znaju no nemogu eto pisat.eto ne vina izgotovitelia etix ******
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03.12.2022 12:27 Ответить
Писали же, что это проблемы с крутым механизмом заряжания, когда просто в шлепанцах подаешь снаряды и их загружает автоматика.

Решение проблемы - высокоточные снаряды. GPS или лазерное наведение (как вариант оптическое наведение высокоскоростной камерой). Это снизит нагрузку и на ствол, и на заряжалку раз в 20 за ту же эффективность. Притом если в 1990-ом году металл и взрывчатка стоили недорого, а электроника была в 10 раз дороже, то сейчас ровно все наоборот, можно значительно снизить стоимость высокотехнологичных компонентов, удешевить где это возможно с незначительными потерями в качестве (компенсируется количеством) и стрелять исключительно самонаводящимися снарядами, к тому же скорость реакции вырастет существенно, даже целится не надо.
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03.12.2022 12:39 Ответить
Снаряды с GPS и другие высокотехнологичные штучки - удовольствие не из дешевых. За тот же M982 Excalibur от 70 до 232 тыс долларов за штуку, в зависимости от модификации.
Фишка это относительно новая, крупносерийно ее так просто и быстро не запустить, не говоря уже о массовом производстве.
Любой, даже самый раскрученный ленд-лиз покрутит пальцем у виска. И налогоплательщики поставят раком своих конгрессменов-сенаторов, если они попробуют такое замутить.
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03.12.2022 14:39 Ответить
еще у мадьярских ******** две штуки нужно забрать, которые немцы им неосторожно передали. Топаз-Штольц, дай команду=)
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03.12.2022 12:46 Ответить
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03.12.2022 12:48 Ответить
при тому, скільки вистрілює ЗСУ з тих гаубиць, стволи довго не витримують... може їх з титанових сплавів робити???
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03.12.2022 14:14 Ответить
мне тоже интересно, почему нулевые PzH2000 через два месяца уже ремонтируют. А старые совковые пионы 80х работают? Извините тут явно где-то немцы с качеством забарыжили.
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03.12.2022 14:47 Ответить
Палочку выручалоку создали, затычку на все дыры. Гоняют их и в хвост и гриву. Стреляли в десять раз больше, чем предусмотрено в предписаниях от производителя.
Они не должны быть основным оружием, а работать как поддержка других родов войск. Но ВСУ использовали их как основное.
Понятно, техника, какой бы первоклассной была, не выдерживает непредвиденную производителем эксплуатацию.
Примечательно что продержались они очень достойно. Тот же Северодонецк или переправы через Белогоровку. Сколько там орков полегло, никто уже не сосчитает.
Райнметалл не раз говорили, что проектировалась PzH2000 не для войн подобной высокой интенсивности. Украина это вам не Афганистан, не Ирак с Сирией. Где выстрелил с пяток снарядов в день, разметал-********** десяток-другой аллахакбаров, и все. Дальше можно пить пиво и яйца чесать.
Не, тут такое не прокатит. Против прущего вала, не считающегося с потерями дешевого мяса, нужны не десяток-другой гаубиц собранных с миру по нитке, с барского плеча. Какими бы превосходными они ни были, но в этом случае число побьет класс.
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03.12.2022 15:05 Ответить
настріл на "піони" в десятки раз менше... при аналогічній кількості вистрілів... пардон, аналогічнох кількості вистрілів "піони" не можуть зробити взагалі, ствол відвалиться на половині чи десятій частині.
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03.12.2022 18:54 Ответить
пионы стреляют с 2014, что-то ствол не отвалился
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03.12.2022 19:01 Ответить
і слава Богу, нехай стріляють по кацапам і дальші... до повної перемоги!
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04.12.2022 00:06 Ответить
 
 