Две гаубицы PzH2000 передала Литва Украине после ремонта

Литва доставила в Украину еще две гаубицы PzH2000. Также были доставлены боеприпасы.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще две гаубицы PzH2000 были отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами", - говорится в сообщении.

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