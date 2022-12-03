Дві гаубиці PzH2000 передала Литва Україні після ремонту

Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000. Також були доставлені боєприпаси.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

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