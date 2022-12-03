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Новини Агресія Росії проти України
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Дві гаубиці PzH2000 передала Литва Україні після ремонту

литва,гаубіца

Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000. Також були доставлені боєприпаси.

Про це повідомив у  Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ

"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Литва (2379) зброя (7435) Ауштревічус Пятрас (22)


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Топ коментарі
+12
Гарні "бойові випробування" їм провели "Обкатали на максималі" Тепер німці знатимуть, у якому напрямку свою зброю модернізувать!
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03.12.2022 12:22
+10
ЗБС
++
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03.12.2022 12:16
+9
Дякуємо Литві і Німетчині !!!
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03.12.2022 12:21
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03.12.2022 12:16 Відповісти
Дякуємо Литві і Німетчині !!!
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03.12.2022 12:21 Відповісти
Маленькая Литва передает все что имеет.

А Франция и Германия больше работают языком…вербально…

переговариваться с х$&лом чаще чем шлют помощь Украине.
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03.12.2022 16:24 Відповісти
Гарні "бойові випробування" їм провели "Обкатали на максималі" Тепер німці знатимуть, у якому напрямку свою зброю модернізувать!
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03.12.2022 12:22 Відповісти
обкатали на москалях....
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03.12.2022 14:16 Відповісти
Сменные стволы в полевых условиях. Это моё мнение.
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03.12.2022 15:11 Відповісти
Нереально! Гармата важить кілька тон Змонтована у масивній башті Як ти її заміниш в полі?
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03.12.2022 15:39 Відповісти
Це один пункт для модернізації. А скільки тих пунктів тільки військові скажуть.
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04.12.2022 08:20 Відповісти
Я не бачив конструкції башти цієї САУ Однак загальні принципи мені відомі Це не Су-76, у якої не було башти, а доступ до гармати був зверху відкритий На цій САУ башта зварна А це значить, що треба або повністю башту знімать, або колупаться з лобовою частиною САУ, щоб витягти гармату і встановить іншу
Конструювання гармати зі "змінним стволом" (по типу змінного ствола для кулемета) можна охарактеризувать коротко - "овчинка вичинки не варта" Бо у кулемета ствол міняється вимушено (на протязі бою) з інших причин - загрози перегріву Навіть якщо САУ вистріляє весь возимий б/к - ствол не встигне нагріться А поки САУ вийде з позиції для поповнення б/к - ствол охолоне
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04.12.2022 08:40 Відповісти
Це просто була моя думка.
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04.12.2022 09:41 Відповісти
Я тобі висловив свою - аргументовано!
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04.12.2022 09:53 Відповісти
Литовцям безмежно дякуємо.якби ще канал дождь депортували з расісянцями
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03.12.2022 12:25 Відповісти
Эти фсбшные консервы не там, они в соседней стране.
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03.12.2022 12:34 Відповісти
Litva za svoji dengi otremontirujet eti *******,nemogu govorit gde imeno problemi,ja ix znaju no nemogu eto pisat.eto ne vina izgotovitelia etix ******
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03.12.2022 12:27 Відповісти
Писали же, что это проблемы с крутым механизмом заряжания, когда просто в шлепанцах подаешь снаряды и их загружает автоматика.

Решение проблемы - высокоточные снаряды. GPS или лазерное наведение (как вариант оптическое наведение высокоскоростной камерой). Это снизит нагрузку и на ствол, и на заряжалку раз в 20 за ту же эффективность. Притом если в 1990-ом году металл и взрывчатка стоили недорого, а электроника была в 10 раз дороже, то сейчас ровно все наоборот, можно значительно снизить стоимость высокотехнологичных компонентов, удешевить где это возможно с незначительными потерями в качестве (компенсируется количеством) и стрелять исключительно самонаводящимися снарядами, к тому же скорость реакции вырастет существенно, даже целится не надо.
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03.12.2022 12:39 Відповісти
Снаряды с GPS и другие высокотехнологичные штучки - удовольствие не из дешевых. За тот же M982 Excalibur от 70 до 232 тыс долларов за штуку, в зависимости от модификации.
Фишка это относительно новая, крупносерийно ее так просто и быстро не запустить, не говоря уже о массовом производстве.
Любой, даже самый раскрученный ленд-лиз покрутит пальцем у виска. И налогоплательщики поставят раком своих конгрессменов-сенаторов, если они попробуют такое замутить.
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03.12.2022 14:39 Відповісти
еще у мадьярских ******** две штуки нужно забрать, которые немцы им неосторожно передали. Топаз-Штольц, дай команду=)
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03.12.2022 12:46 Відповісти
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03.12.2022 12:48 Відповісти
при тому, скільки вистрілює ЗСУ з тих гаубиць, стволи довго не витримують... може їх з титанових сплавів робити???
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03.12.2022 14:14 Відповісти
мне тоже интересно, почему нулевые PzH2000 через два месяца уже ремонтируют. А старые совковые пионы 80х работают? Извините тут явно где-то немцы с качеством забарыжили.
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03.12.2022 14:47 Відповісти
Палочку выручалоку создали, затычку на все дыры. Гоняют их и в хвост и гриву. Стреляли в десять раз больше, чем предусмотрено в предписаниях от производителя.
Они не должны быть основным оружием, а работать как поддержка других родов войск. Но ВСУ использовали их как основное.
Понятно, техника, какой бы первоклассной была, не выдерживает непредвиденную производителем эксплуатацию.
Примечательно что продержались они очень достойно. Тот же Северодонецк или переправы через Белогоровку. Сколько там орков полегло, никто уже не сосчитает.
Райнметалл не раз говорили, что проектировалась PzH2000 не для войн подобной высокой интенсивности. Украина это вам не Афганистан, не Ирак с Сирией. Где выстрелил с пяток снарядов в день, разметал-********** десяток-другой аллахакбаров, и все. Дальше можно пить пиво и яйца чесать.
Не, тут такое не прокатит. Против прущего вала, не считающегося с потерями дешевого мяса, нужны не десяток-другой гаубиц собранных с миру по нитке, с барского плеча. Какими бы превосходными они ни были, но в этом случае число побьет класс.
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03.12.2022 15:05 Відповісти
настріл на "піони" в десятки раз менше... при аналогічній кількості вистрілів... пардон, аналогічнох кількості вистрілів "піони" не можуть зробити взагалі, ствол відвалиться на половині чи десятій частині.
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03.12.2022 18:54 Відповісти
пионы стреляют с 2014, что-то ствол не отвалился
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03.12.2022 19:01 Відповісти
і слава Богу, нехай стріляють по кацапам і дальші... до повної перемоги!
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04.12.2022 00:06 Відповісти
 
 