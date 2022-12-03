Бахмутское направление является самым кровавым. Наверное, это ключевая точка решения войны, - спикер Восточной группировки войск Череватый
Бахмут является одной из ключевых точек войны, которую российские войска стремятся пройти. Однако наши бойцы, несмотря на тяжелые условия, наносят удары по врагу, который имеет большие потери и изматывается.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире "24 канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На сегодняшний день Бахмутское направление является самым кровавым, жесточайшим и тяжелым направлением в российско-украинской войне. И, наверное, ключевая точка решения этой войны. Враг там ежесуточно идет на штурмы в районе разных городов: Бахмута, Соледара, Клищиевки и других населенных пунктов", - говорит Череватый.
Он также рассказал, что оккупанты продолжают вести массированные обстрелы. Только за минувшие сутки зафиксирован 261 вражеский обстрел из разных систем артиллерии.
"На фоне этого всего противник терпит очень большие потери, ежесуточно именно на Бахмутском направлении. Наверное, самая высокая концентрация потерь врага, только за эти сутки РФ потеряла 81 человека убитыми и 68 ранеными. Это средняя амплитуда их потерь на этом направлении", - отметил Череватый.
По его словам, в целом на восточном фронте враг несет наибольшие потери, а учитывая, что стратегически у противника не получилось достичь так называемых "целей", он сейчас пытается во что бы то ни стало пройти одну из ключевых точек.
Так что враг сражается за Бахмут, чтобы на политическом уровне показать "освобождение Донбасса" и "зачем погибали солдаты РФ".
"Поэтому Бахмут - это одна из ключевых точек, которую они хотели бы пройти. Даже иностранные эксперты склоняются к этому мнению. Мы же постоянно в тяжелых условиях наносим удары по врагу навстречу их штурмовым действиям, уничтожая массово личный состав и технику. И если говорить в целом, то враг изматывается в этих боях", - подытожил Череватый.
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Звісно,завдання нашого угрупування на Донбасі,-сковування найбільш боєздатних підрозділів окупантів.
Речник каже,те що має сказати.
оперативного відділу. А все інше для преси.
Принципиально важная точкв
Раша хочет показать что еще что-то может
Это нельзя допустить
Цінність - це наша земля, наші сім'ї, наші діти, наш дім на нашій українській землі.
І ніяка гнидота не зможе нас цього лишити.
А ти, курва, пішла за руським кораблем, бо Бахмут, Маріуполь, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Севастополь, Ялта, Алушта і всі окуповані міста і села повернуться в Україну.
Ми боремося і поборемо!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!! Слава українському незламному народу!!!
https://twitter.com/i/status/1599018660143603712
Дякую, аж на душі просвітліло!
PS. Той шоферюга горбатий повеселив .
В этом плане маршал Жюков под Ржевом побил все рекорды...за год штурма миллион трупов...,немецкий гарнизон в Ржеве тогда был 44 000 солдат и офицеров Вермахта...
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛
Что подтверждает и эта война, Мариуполь ключевая точка, Северодонец ключевая точка, Лисичански ключевая точка - всё это лишь линии обороны.