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Новости Война
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Бахмутское направление является самым кровавым. Наверное, это ключевая точка решения войны, - спикер Восточной группировки войск Череватый

бахмут

Бахмут является одной из ключевых точек войны, которую российские войска стремятся пройти. Однако наши бойцы, несмотря на тяжелые условия, наносят удары по врагу, который имеет большие потери и изматывается.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире "24 канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодняшний день Бахмутское направление является самым кровавым, жесточайшим и тяжелым направлением в российско-украинской войне. И, наверное, ключевая точка решения этой войны. Враг там ежесуточно идет на штурмы в районе разных городов: Бахмута, Соледара, Клищиевки и других населенных пунктов", - говорит Череватый.

Он также рассказал, что оккупанты продолжают вести массированные обстрелы. Только за минувшие сутки зафиксирован 261 вражеский обстрел из разных систем артиллерии.

"На фоне этого всего противник терпит очень большие потери, ежесуточно именно на Бахмутском направлении. Наверное, самая высокая концентрация потерь врага, только за эти сутки РФ потеряла 81 человека убитыми и 68 ранеными. Это средняя амплитуда их потерь на этом направлении", - отметил Череватый. 

По его словам, в целом на восточном фронте враг несет наибольшие потери, а учитывая, что стратегически у противника не получилось достичь так называемых "целей", он сейчас пытается во что бы то ни стало пройти одну из ключевых точек.

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Так что враг сражается за Бахмут, чтобы на политическом уровне показать "освобождение Донбасса" и "зачем погибали солдаты РФ".

"Поэтому Бахмут - это одна из ключевых точек, которую они хотели бы пройти. Даже иностранные эксперты склоняются к этому мнению. Мы же постоянно в тяжелых условиях наносим удары по врагу навстречу их штурмовым действиям, уничтожая массово личный состав и технику. И если говорить в целом, то враг изматывается в этих боях", - подытожил Череватый.

Автор: 

армия РФ (19067) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+22
То може все ж Бахмут є пунктом незламності, одним із, а не показуха на місцях, яка робиться за рахунок місцевих бюджетів, але використовується для піару найвеличнішого?
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03.12.2022 14:11
+17
Ні, не ключова. Вихід на ударні позиції для завдання ударів Хаймарсами по Криму, це ключове завдання. Тому ключова точка це Мелітополь. Завдання ударів у режимі нонстоп по цілях у Криму зруйнує міфологію путлера яку він конструював саме навколо сакральності Крима.
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03.12.2022 14:07
+16
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03.12.2022 14:24
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Правила форума Совет форумчан
Ні, не ключова. Вихід на ударні позиції для завдання ударів Хаймарсами по Криму, це ключове завдання. Тому ключова точка це Мелітополь. Завдання ударів у режимі нонстоп по цілях у Криму зруйнує міфологію путлера яку він конструював саме навколо сакральності Крима.
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03.12.2022 14:07 Ответить
Це очевидно.Блокування Мелітополя й вихід до Азовського моря.
Звісно,завдання нашого угрупування на Донбасі,-сковування найбільш боєздатних підрозділів окупантів.
Речник каже,те що має сказати.
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03.12.2022 14:16 Ответить
Та як раз ключова.Це водичка в Донецке,Горлiвку....
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03.12.2022 21:56 Ответить
То може все ж Бахмут є пунктом незламності, одним із, а не показуха на місцях, яка робиться за рахунок місцевих бюджетів, але використовується для піару найвеличнішого?
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03.12.2022 14:11 Ответить
Ключеву точку може означити нач.штабу з керівником
оперативного відділу. А все інше для преси.
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03.12.2022 14:17 Ответить
Бахмут не має цінності, тільки як земля України. Досить писать про цінність.
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03.12.2022 14:20 Ответить
Цінність у перемелюванні супротивника. Втрати там 1 до 10. Стратегічної цінності він не має.
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03.12.2022 14:22 Ответить

Принципиально важная точкв

Раша хочет показать что еще что-то может

Это нельзя допустить
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03.12.2022 14:32 Ответить
Цінність- це .життя наших людей. Цінність - це наша вільна Україна.
Цінність - це наша земля, наші сім'ї, наші діти, наш дім на нашій українській землі.
І ніяка гнидота не зможе нас цього лишити.
А ти, курва, пішла за руським кораблем, бо Бахмут, Маріуполь, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Севастополь, Ялта, Алушта і всі окуповані міста і села повернуться в Україну.
Ми боремося і поборемо!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!! Слава українському незламному народу!!!
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03.12.2022 15:26 Ответить
У вас з головою усе в нормі? Ви мій пост і анонс читали чи тільки по коментам пройшлися? Тоді і аналіз війни від інститутів Америки і Англії курси,бо мова іде про військову цінність операції,а не інше. У вас там хоть хтось є? А мій племінник забирає сьогодні з Дніпра пораненого під Бахмут. Бахмут дав можливість операції Херсон,а тепер захисників потрібно зберегти. Так що ідіть,як сказав мій земляк,самі по тому напрямку
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03.12.2022 16:56 Ответить
За Бахмутом у районі Часового Яру розташований водогін, який є майже єдиним джерелом подачі води для Донеччини. Тож окупантам необхідно взяти цей водогін, щоб мати воду, оскільки без неї вони не зможуть там жити.
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03.12.2022 19:03 Ответить
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03.12.2022 14:24 Ответить
Вчепились зубами в Бахмут -- треба вибивати .
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03.12.2022 14:33 Ответить
Априори наступающая сторона всегда несёт кратно бОльшие потери. А учитывая что ватники наступают на Бахмут уже месяц, убитых там уже огромное количество
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03.12.2022 14:38 Ответить
Просто красивое....

https://twitter.com/i/status/1599018660143603712

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03.12.2022 14:42 Ответить
Таки дуже гарно!
Дякую, аж на душі просвітліло!
PS. Той шоферюга горбатий повеселив .
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03.12.2022 17:26 Ответить
Їм же казали:не возить бк ближче,чим на 100 км....великими партіями....вони думали,камазом можна)))
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03.12.2022 17:58 Ответить
Та да.Наступающая сторона несёт потери в три и более раз...
В этом плане маршал Жюков под Ржевом побил все рекорды...за год штурма миллион трупов...,немецкий гарнизон в Ржеве тогда был 44 000 солдат и офицеров Вермахта...
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03.12.2022 14:50 Ответить
Наскільки пам'ятаю з історії Другої світової війни співвідношення втрат під Ржевом 1:44.За такі жахливі втрати в будь-якій іншій державі Жукова б розстріляли, в ссср зробили героєм. А була ще Зайцева гора на Смоленщині. Її штурмували два роки, втрати 1 мільйон 200 тысяч бійців. Коли після війни Жукова запитали про доцільність цих безперервних атак і втрат, він не зміг дати логічного пояснення.
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03.12.2022 16:21 Ответить
Авдеевку под Донецком обезьяны💀🦍🦍🦍☠️ путлера берут девятый год..
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛
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03.12.2022 14:55 Ответить
👍👍👍
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03.12.2022 15:34 Ответить
Интересно, что в программах у пропагандонов пропали наглухо названия городов и сел
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03.12.2022 15:12 Ответить
Убийте їх там усіх нещадно! Там буде їм злам. Далі піде, як з гори. Слава ЗСУ!
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03.12.2022 15:23 Ответить
В войне оборонительной для обороняющихся не бывает никаких ключевых точек. Если враг прорывает линию обороны, то за ней создается новая, и новая и новая и так пока сволота не выдохнется, после чего идёт контрнаступление и освобождение.
Что подтверждает и эта война, Мариуполь ключевая точка, Северодонец ключевая точка, Лисичански ключевая точка - всё это лишь линии обороны.
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03.12.2022 16:08 Ответить
Щоб не писали,а Бахмутський напрямок стратегічний....тому орки так упираються...наші хлопці не встигають двухсотити.
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03.12.2022 18:01 Ответить
 
 