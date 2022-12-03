За прошедшие сутки морпехи уничтожили 43 оккупанта и БМП. ИНФОГРАФИКА

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"В минувшие сутки, 2 декабря, морские пехотинцы уничтожили 29 оккупантов и БМП. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 14 российских военных".

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