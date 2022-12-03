Минулої доби морпіхи знищили 43 окупанти та БМП. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, 2 грудня, морські піхотинці знищили 29 окупантів та БМП. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 14 російських військових", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 90,6 тис. осіб, 263 гелікоптери, 2917 танків, 1906 артсистем, 5886 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА