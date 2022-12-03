УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6615 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 075 2

Минулої доби морпіхи знищили 43 окупанти та БМП. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, 2 грудня, морські піхотинці знищили 29 окупантів та БМП. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 14 російських військових", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 90,6 тис. осіб, 263 гелікоптери, 2917 танків, 1906 артсистем, 5886 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби морпіхи знищили 43 окупанти та БМП 01

Автор: 

ВМС (1378) втрати (4384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Бригинець



Інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) проаналізував російське вторгнення (лютий-липнь) Серед прорахунків рашистів, приміром, «недооцінка чисельність української артилерії.
З березня 2014 року Україна сфокусувалася на відновленні своїх артилерійських можливостей...
показати весь коментар
03.12.2022 14:39 Відповісти
Морпіхам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
03.12.2022 15:11 Відповісти
 
 