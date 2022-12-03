Минулої доби морпіхи знищили 43 окупанти та БМП. ІНФОГРАФІКА
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
"Минулої доби, 2 грудня, морські піхотинці знищили 29 окупантів та БМП. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 14 російських військових", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) проаналізував російське вторгнення (лютий-липнь) Серед прорахунків рашистів, приміром, «недооцінка чисельність української артилерії.
З березня 2014 року Україна сфокусувалася на відновленні своїх артилерійських можливостей...