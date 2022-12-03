Предприятия Николаевской области просят перейти на ночной режим работы
Глава Николаевской области Виталий Ким просит предприятия перейти на ночные смены для экономии электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы области.
"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены, кроме тех, кто с мобильной задачей. Облэнерго - если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" – будет давать объяснения СБУ!" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий03.12.2022 15:14 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль