Предприятия Николаевской области просят перейти на ночной режим работы

Глава Николаевской области Виталий Ким просит предприятия перейти на ночные смены для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы области.

"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены, кроме тех, кто с мобильной задачей. Облэнерго - если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" – будет давать объяснения СБУ!" - говорится в сообщении.

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