РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12260 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 504 1

Предприятия Николаевской области просят перейти на ночной режим работы

кім

Глава Николаевской области Виталий Ким просит предприятия перейти на ночные смены для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы области.

"Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены, кроме тех, кто с мобильной задачей. Облэнерго - если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" – будет давать объяснения СБУ!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Южноукраинская АЭС подключила один блок к энергосети, - Ким

Автор: 

Николаевская область (2109) Тарифы на электроэнергию (2163) Ким Виталий (243)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну в принципе это логично. Выработка электрики что на ГЭС что на АЭС идет круглосуточно, это вроде ТЭС можно регулировать, а ночью девать ее некуда. Так что если выровнять потребление в течении суток - это могло бы помочь.
показать весь комментарий
03.12.2022 15:14 Ответить
 
 