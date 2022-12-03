Підприємства Миколаївської області просять перейти на нічний режим роботи

Голова Миколаївської області Віталій Кім просить підприємства перейти на нічні зміни для економії електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал очільника області.

"Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни, окрім тих, хто з мобільним завданням. Обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" – даватиме пояснення СБУ!", - йдеться в повідомленні.

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