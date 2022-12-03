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Підприємства Миколаївської області просять перейти на нічний режим роботи

кім

Голова Миколаївської області Віталій Кім просить підприємства перейти на нічні зміни для економії електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал очільника області.

"Підприємства прошу переорієнтуватися на нічні зміни, окрім тих, хто з мобільним завданням. Обленерго якщо роздаватиме потужність за принципом "телефонного права" – даватиме пояснення СБУ!", - йдеться в повідомленні. 

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Миколаївська область (2258) електроенергія (6176) Кім Віталій (471)


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Ну в принципе это логично. Выработка электрики что на ГЭС что на АЭС идет круглосуточно, это вроде ТЭС можно регулировать, а ночью девать ее некуда. Так что если выровнять потребление в течении суток - это могло бы помочь.
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03.12.2022 15:14 Відповісти
 
 