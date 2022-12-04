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Лукашенко - Шойгу: Мы как единая армия

лукашенко,шойгу

Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве. А захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заговорил о "единой армии" с россиянами.

Это произошло во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Она регулирует совместные действия Беларуси и России в обеспечении региональной безопасности, в частности, вопросы создания региональной группировки войск и порядок ее управления в мирное и военное время.

Во время встречи с Шойгу Лукашенко отметил, что российские военные, которые сейчас дислоцируются в Беларуси, и белорусские военные действуют совместно как "защитники Союзного государства".

"Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы этого не скрывали. Да и в современном мире это скрыть невозможно", - сказал белорусский диктатор.

Читайте также: Шойгу летал в Минск, чтобы оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины, - ISW

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) россия (95372) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+37
Підраси нарешті з'єднались...яке щастя
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04.12.2022 11:22
+33
"Два дебіла ета сіла"!
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04.12.2022 11:20
+29
Ну, давайте вже йдіть, не сцить. Ми вас зустрінемо та закопаємо.
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04.12.2022 11:19
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Так де ті хто мені писав образи і коменти,що деруни спокійні,їх боятися не потрібно і не на разі качати човен? Якби так було,то не було б Армії України на кордоні з цими гоблінами
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04.12.2022 11:15 Ответить
На двуглавой курице появиться третья голова. Будут петухи в третей степени.
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04.12.2022 12:35 Ответить
Ну так вместе вас всех и повесят на висилицах.
Будет едино ветер ваши ножки колыхать.
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04.12.2022 11:15 Ответить
Ну, давайте вже йдіть, не сцить. Ми вас зустрінемо та закопаємо.
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04.12.2022 11:19 Ответить
"Два дебіла ета сіла"!
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04.12.2022 11:20 Ответить
"Два брата- дегенерата".
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04.12.2022 19:01 Ответить
Куда пропал Шойгу

он был ещё вчера

и Путин не успел сорвать медали

А он ушёл в тайгу

к бурятам в юрту

Шаманы его очень долго звали
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04.12.2022 22:57 Ответить
Підраси нарешті з'єднались...яке щастя
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04.12.2022 11:22 Ответить
Це нещастя білоруського народу !
Але ... , на послідніх виборах - вони його вже не вибрали (про попередні -не скажу )...
Тому Лукашенка усюди і зовуть - самопровозголошеним
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04.12.2022 15:49 Ответить
А ви можете уявити собі Тіхановскую їх презіком? Спробуйте ... Отже, уявили .. А тепер кілька місяців до війни. Уявили? Приїздять до Тіхановскай посланці з рахи і чітко так говорять: ми з твоєї бєларахи на Україну попремо. І ви гадаєте ця хвойда заволала б "Да нікагда"?
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04.12.2022 19:09 Ответить
Який ще президент, в таких умовах, з учительки англійської мови.
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04.12.2022 19:29 Ответить
Щось сьогодні статистика по дохлим оркам затримується. Мабуть вчора гарно набили їх...
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04.12.2022 11:22 Ответить
+550 штук 😠
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04.12.2022 14:42 Ответить
Значит так и запишем. Потом "а нас за что?" не проканает
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04.12.2022 11:23 Ответить
Ну то й добре! Не треба буде в приціл роздивляться - якого кольору шеврон!

Лукашенко - своїм холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в сутки.
Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить или на площади будут выдавать?

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04.12.2022 11:24 Ответить
..так і є....
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04.12.2022 14:24 Ответить
вміє ж писати, якщо ти заради цього вилупився на форумі... Перше ку-ку-ріку гут, а далі- побачимо.
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04.12.2022 18:38 Ответить
та да... едины... только лука ничего не решает, хоть и делает умный вид...
и это не луке надо сказать спасибо, за то что пока не поперли войска белорашки через кордон, а его страху, быть разгромленным на подходах и разбомбленным в пределах досягаемости HIMARSов... и остаться без армии ? а кто его тушку сможет защитить?
а вот русне давать притулок и негласное разрешение обстреливать нас - это вы суки едины, шо коварная раха що подлая белораша...
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04.12.2022 11:26 Ответить
п---ти він вміє
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04.12.2022 11:27 Ответить
Сплелися в екстазі .
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04.12.2022 11:31 Ответить
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04.12.2022 11:33 Ответить
Скрєпно...
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04.12.2022 11:36 Ответить
Та не вкрав, а заробив "працею в роті ліца".
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04.12.2022 13:12 Ответить
Какая тонкая душевная организация.
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04.12.2022 14:18 Ответить
... со словами "мать, ґатовь самаґон, будєм внука твоєґо обмивать" ))
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04.12.2022 21:48 Ответить
Дебил, это потому, что своей армии у тебя уже давно нет. Ты ее просрал, впрочем как и страну. Да и дни твои по ходу сочтены.
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04.12.2022 11:40 Ответить
одна на двох доля - але скоріж за фсе вони в різні дні будуть повішані
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04.12.2022 11:42 Ответить
Секта "Руzzкого мира" - это вонь, пянь, извращения, терроризм, насилие, коммуно-фашизм, мракобесие, тоталитаризм, диктатура, разруха, зомбирование, пропаганда лжи и ненависти, войны, хаос, имперский шовинизм, человеконенавистничество, геноцид, этночистки, концлагерь, смерть...

Боже!!! Знищи тоталітарну секту "руzzкого мира"! Амінь!!!
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04.12.2022 11:44 Ответить
Коротше, відгребуть і сядуть обидва
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04.12.2022 11:52 Ответить
Ох,Сашок.....
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04.12.2022 11:52 Ответить
Экспозиция на ВДНХ Оленевод из Тайги и председатель картофельного колхоза обнимаются, их жизнь продалжается.
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04.12.2022 12:10 Ответить
Два дебила это сила
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04.12.2022 12:11 Ответить
Просим вас на Колыму(Тундру).нет уж лучше вы к нам в богатый колхоз собирать урожай.
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04.12.2022 12:15 Ответить
лукашенко-до шойгу: ми два ПІДАРАСА
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04.12.2022 12:17 Ответить
Непонятно, для какой аудитории этот концерт? Если армия у них единая, то кто говномкомандующий?
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04.12.2022 12:20 Ответить
конечно=конечно, мы как единая армия, только вы воюете, а мы будем вас прикрывать от Польши )) Ох и Лукашенко, опять нае...ал оленевода...
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04.12.2022 12:27 Ответить
колхозник изо всех сил петляет, - пытается отделаться словесами
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04.12.2022 12:34 Ответить
банда вафлистов.ведь мама у них одна сися у мамы одна так что сосут они по очереди.
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04.12.2022 12:41 Ответить
Корнеплод и оленевод братья на век.
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04.12.2022 12:53 Ответить
От в братню могилу і поляжете ...
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04.12.2022 13:08 Ответить
Та він вже давно зіц-президент!
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04.12.2022 13:13 Ответить
Дебіл картопляний,він хоч догадується, що стане непотрібним використаним презервативом для московії?
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04.12.2022 14:06 Ответить
Мы это "вторая армия мира" и таракан лично? Ну-ну)
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04.12.2022 14:06 Ответить
Ну що з дебіла взяти,окрім аналізів? Та й ті нікуди не годні...
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04.12.2022 14:10 Ответить
Як колись говорив мій дідо-густішу траву легше косити...
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04.12.2022 14:14 Ответить
Двухсотые на века.
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04.12.2022 14:24 Ответить
очередное кручение бульбафюрера вокруг голой жопы. чем больше показухи, тем больше дезы.
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04.12.2022 14:43 Ответить
tym bilshe nafty nahalyavu
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04.12.2022 14:56 Ответить
Ще один зразок братнього кохання ... білоруси, від любові до ненависті один крок, як би вас не погнали, як баранів, наубий, відпрацьовувати велике кохання... а буде чинити опір - отримайте свою "Бучу"...
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04.12.2022 15:00 Ответить
Ну, що ж... в морг, так в морг
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04.12.2022 15:33 Ответить
Ключевое слово - "КАК".
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04.12.2022 15:34 Ответить
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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04.12.2022 18:21 Ответить
Читаю це а в низу стаття - "Опущених вербують до ВПК вагнера рити окопи та туалети" дуже символічно.
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04.12.2022 19:24 Ответить
Два дебила это сила
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04.12.2022 19:30 Ответить
Чому як, білорасєя державою ніколи не була, автономний край зі своїм гауляйтером...
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04.12.2022 20:17 Ответить
Подожди бульбафюрер, у вас будет единая камера на двоих.
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04.12.2022 20:37 Ответить
Ніт. Військові злочинці поодному у камері седять.
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05.12.2022 00:58 Ответить
Значить, отримуватимуть нарівні з москалями.
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04.12.2022 23:20 Ответить
Пюрер уже давно вертится на кутаке Кремля.
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05.12.2022 05:38 Ответить
 
 