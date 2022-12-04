Лукашенко - Шойгу: Мы как единая армия
Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве. А захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заговорил о "единой армии" с россиянами.
Это произошло во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Она регулирует совместные действия Беларуси и России в обеспечении региональной безопасности, в частности, вопросы создания региональной группировки войск и порядок ее управления в мирное и военное время.
Во время встречи с Шойгу Лукашенко отметил, что российские военные, которые сейчас дислоцируются в Беларуси, и белорусские военные действуют совместно как "защитники Союзного государства".
"Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы этого не скрывали. Да и в современном мире это скрыть невозможно", - сказал белорусский диктатор.
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Будет едино ветер ваши ножки колыхать.
он был ещё вчера
и Путин не успел сорвать медали
А он ушёл в тайгу
к бурятам в юрту
Шаманы его очень долго звали
Але ... , на послідніх виборах - вони його вже не вибрали (про попередні -не скажу )...
Тому Лукашенка усюди і зовуть - самопровозголошеним
Лукашенко - своїм холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в сутки.
Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить или на площади будут выдавать?
и это не луке надо сказать спасибо, за то что пока не поперли войска белорашки через кордон, а его страху, быть разгромленным на подходах и разбомбленным в пределах досягаемости HIMARSов... и остаться без армии ? а кто его тушку сможет защитить?
а вот русне давать притулок и негласное разрешение обстреливать нас - это вы суки едины, шо коварная раха що подлая белораша...
Боже!!! Знищи тоталітарну секту "руzzкого мира"! Амінь!!!
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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