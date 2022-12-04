Лукашенко - Шойгу: Мы как единая армия

Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве. А захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заговорил о "единой армии" с россиянами.

Это произошло во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали поправки в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Она регулирует совместные действия Беларуси и России в обеспечении региональной безопасности, в частности, вопросы создания региональной группировки войск и порядок ее управления в мирное и военное время.

Во время встречи с Шойгу Лукашенко отметил, что российские военные, которые сейчас дислоцируются в Беларуси, и белорусские военные действуют совместно как "защитники Союзного государства".

"Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы этого не скрывали. Да и в современном мире это скрыть невозможно", - сказал белорусский диктатор.

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