Лукашенко - до Шойгу: Ми як єдина армія
Росія та Білорусь змінили угоду про військову співпрацю. А Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заговорив про "єдину армію" з росіянами.
Це сталося під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін підписали поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Вона регулює спільні дії Білорусі та Росії в забезпеченні регіональної безпеки, зокрема питання створення регіонального угруповання військ і порядок його управління в мирний і воєнний час.
Під час зустрічі із Шойгу Лукашенко наголосив на тому, що російські військові, які нині дислокуються в Білорусі, й білоруські військові діють спільно як "захисники Союзної держави".
"Тут ніхто не ділиться: ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося. Усі про це знають навколо. Ми цього не приховували. Та й у сучасному світі приховати це неможливо", - сказав білоруський диктатор.
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Будет едино ветер ваши ножки колыхать.
он был ещё вчера
и Путин не успел сорвать медали
А он ушёл в тайгу
к бурятам в юрту
Шаманы его очень долго звали
Але ... , на послідніх виборах - вони його вже не вибрали (про попередні -не скажу )...
Тому Лукашенка усюди і зовуть - самопровозголошеним
Лукашенко - своїм холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в сутки.
Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить или на площади будут выдавать?
и это не луке надо сказать спасибо, за то что пока не поперли войска белорашки через кордон, а его страху, быть разгромленным на подходах и разбомбленным в пределах досягаемости HIMARSов... и остаться без армии ? а кто его тушку сможет защитить?
а вот русне давать притулок и негласное разрешение обстреливать нас - это вы суки едины, шо коварная раха що подлая белораша...
Боже!!! Знищи тоталітарну секту "руzzкого мира"! Амінь!!!
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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