Лукашенко - до Шойгу: Ми як єдина армія

Росія та Білорусь змінили угоду про військову співпрацю. А Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заговорив про "єдину армію" з росіянами.

Це сталося під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін підписали поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Вона регулює спільні дії Білорусі та Росії в забезпеченні регіональної безпеки, зокрема питання створення регіонального угруповання військ і порядок його управління в мирний і воєнний час.

Під час зустрічі із Шойгу Лукашенко наголосив на тому, що російські військові, які нині дислокуються в Білорусі, й білоруські військові діють спільно як "захисники Союзної держави".

Також читайте: Зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей, - Офіс президента

"Тут ніхто не ділиться: ми як єдине угруповання, єдина армія сьогодні готуємося. Усі про це знають навколо. Ми цього не приховували. Та й у сучасному світі приховати це неможливо", - сказав білоруський диктатор.