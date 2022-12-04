Пять добровольцев из Грузии погибли в боях под Бахмутом

В боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно ставших на защиту Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Посольство Украины в Грузии в Facebook.

"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом. Вечная память и слава Героям!" – говорится в сообщении.

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