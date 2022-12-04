Пять добровольцев из Грузии погибли в боях под Бахмутом
В боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно ставших на защиту Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Посольство Украины в Грузии в Facebook.
"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом. Вечная память и слава Героям!" – говорится в сообщении.
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І живим, і загиблим Героям!
Люди мусять воювати і вмирати за свої держави через дегенераторів
Вічна пам'ять Героям
Про це в етері грузинського опозиційного телеканалу https://mtavari.tv/news/105640-mzad-vart-shevuertdet-daghupuli-bichebis "Мтаварі" повідомив доброволець Ромео Парулава, передає "Європейська правда".
За його словами, загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.
"Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих", - сказав Парулава."
Georgian heroes killed in Bakhmut by Russian terrorists defending your and our freedom!
Что касается геополитических игр, то тут грузинские власти занимают выжидательную позицию - если рашка обосрется, то грузинские власти тут как тут заявят что ну мы же всегда были прозападные, вот санкции насколько могли, поддержка всяких там резолюций и т.д. А если наоборот рашка получит мир на более-менее выгодных себе условиях, опять же грузинские власти скажут - ну а мы что, раз "коллективный запад" не смог поставить рашку раком, мы что могли сделать? Ну и с рашкой будет о чем говорить, мол мы же не очень яростно против вас выступали, так, общие какие-то осуждения/призывы и т.д., тем более вот у нас с вами есть острые вопросы по оккупированным территориям
R.I.P.
Бахмут три години тому...
нужно миром молиться.
Кригою окуті!
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
"Кавказ"----Т. Шевченко.