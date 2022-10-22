Грузинские добровольцы Капланишвили и Мартиашвили погибли, защищая Украину. ФОТО
Михаил Капланишвили и Александр Мартиашвили отдали жизнь в борьбе против российских оккупантов.
Об этом сообщает телеграм-канал "Новости Грузия", передает Цензор.НЕТ.
Михаил Капланишвили, известный как Миша Каплан, погиб во время ракетных обстрелов в Луганской области. О его гибели стало известно вечером в пятницу, 21 октября. Капшанишвили был гражданским активистом, членом грузинского "Антиоккупационного движения". Весной он отправился в Украину добровольцем.
Александру Мартиашвили было 24 года. Он стал 22-м добровольцем из Грузии, отдавшим жизнь в войне против российских агрессоров.
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