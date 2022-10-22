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Новости Фото Война
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Грузинские добровольцы Капланишвили и Мартиашвили погибли, защищая Украину. ФОТО

Михаил Капланишвили и Александр Мартиашвили отдали жизнь в борьбе против российских оккупантов.

Об этом сообщает телеграм-канал "Новости Грузия", передает Цензор.НЕТ.

Михаил Капланишвили, известный как Миша Каплан, погиб во время ракетных обстрелов в Луганской области. О его гибели стало известно вечером в пятницу, 21 октября. Капшанишвили был гражданским активистом, членом грузинского "Антиоккупационного движения". Весной он отправился в Украину добровольцем.

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Грузинские добровольцы Капланишвили и Мартиашвили погибли, защищая Украину 01

Александру Мартиашвили было 24 года. Он стал 22-м добровольцем из Грузии, отдавшим жизнь в войне против российских агрессоров.

Грузинские добровольцы Капланишвили и Мартиашвили погибли, защищая Украину 02

Грузия (4499) смерть (9223) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+48
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22.10.2022 10:44
+48
Это те грузины, которые понимают что это и их война, от которой зависит будущее не только Украины, но Грузии.
Земля пухом! Слава Украине, Слава Грузии!
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22.10.2022 10:49
+37
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22.10.2022 10:50
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22.10.2022 10:44 Ответить
Это те грузины, которые понимают что это и их война, от которой зависит будущее не только Украины, но Грузии.
Земля пухом! Слава Украине, Слава Грузии!
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22.10.2022 10:49 Ответить
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22.10.2022 10:50 Ответить
Героям слава!
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22.10.2022 10:50 Ответить
Слава героям які віддали своє життя за свободу України!!!
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22.10.2022 10:53 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.10.2022 10:55 Ответить
Вічна пам'ять героям!
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22.10.2022 11:01 Ответить
R I P
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22.10.2022 11:02 Ответить
Ruhe in Frieden...
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22.10.2022 11:14 Ответить
Вони Українці і навіть більші Українці ніж ті деякі вихідці з України, яких мені доводилося знати.
Слава Грузії! Уклін матерям Героїв!
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22.10.2022 11:15 Ответить
Вічна пам'ять
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22.10.2022 11:16 Ответить
Слава Грузії! Смерть маскалям!
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22.10.2022 11:21 Ответить
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22.10.2022 11:23 Ответить
ნათელი და სანთელი შენ სულს !
მადლობა!
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22.10.2022 11:41 Ответить
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ!
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22.10.2022 11:48 Ответить
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22.10.2022 11:54 Ответить
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22.10.2022 12:22 Ответить
Кацапські нелюди, якщо їх не зупинити знищать все населення планети. Співчуття родинам загиблих грузинських добровольців.
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22.10.2022 14:07 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.10.2022 15:28 Ответить
Ось це і є справжня Грузія, а не прокремлівське болото, яке обманом захопило владу.
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22.10.2022 18:40 Ответить
Гарні хлпоці. Сум, вдячність.
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22.10.2022 20:45 Ответить
Вічна пам'ять славним синам Грузії!
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07.12.2022 18:08 Ответить
 
 