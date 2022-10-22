Грузинські добровольці Капланішвілі та Мартіашвілі загинули, боронячи Україну. ФОТО
Михайло Капланішвілі та Олександр Мартіашвілі віддали життя в боротьбі проти російських окупантів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Новости Грузия", інформує Цензор.НЕТ.
Міхеїл Капланішвілі, відомий як Міхеїл Каплан, загинув під час ракетного обстрілу на Луганщині. Про його загибель стало відомо увечері у п'ятницю, 21 жовтня. Капшанішвілі був громадянським активістом, членом грузинського "Антиокупаційного руху. Навесні він вирушив в Україну добровольцем.
Олександру Мартіашвілі було 24 роки. Він став 22-м добровольцем із Грузії, який віддав життя у війні проти російських агресорів.
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