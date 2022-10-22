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Грузинські добровольці Капланішвілі та Мартіашвілі загинули, боронячи Україну. ФОТО

Михайло Капланішвілі та Олександр Мартіашвілі віддали життя в боротьбі проти російських окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Новости Грузия", інформує Цензор.НЕТ.

Міхеїл Капланішвілі, відомий як Міхеїл Каплан, загинув під час ракетного обстрілу на Луганщині. Про його загибель стало відомо увечері у п'ятницю, 21 жовтня. Капшанішвілі був громадянським активістом, членом грузинського "Антиокупаційного руху. Навесні він вирушив в Україну добровольцем.

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Грузинські добровольці Капланішвілі та Мартіашвілі загинули, боронячи Україну 01

Олександру Мартіашвілі було 24 роки. Він став 22-м добровольцем із Грузії, який віддав життя у війні проти російських агресорів.

Грузинські добровольці Капланішвілі та Мартіашвілі загинули, боронячи Україну 02

Автор: 

Грузія (1844) смерть (6750) добровольці (919)


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Топ коментарі
+48
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22.10.2022 10:44
+48
Это те грузины, которые понимают что это и их война, от которой зависит будущее не только Украины, но Грузии.
Земля пухом! Слава Украине, Слава Грузии!
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22.10.2022 10:49
+37
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22.10.2022 10:50
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22.10.2022 10:44 Відповісти
Это те грузины, которые понимают что это и их война, от которой зависит будущее не только Украины, но Грузии.
Земля пухом! Слава Украине, Слава Грузии!
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22.10.2022 10:49 Відповісти
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22.10.2022 10:50 Відповісти
Героям слава!
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22.10.2022 10:50 Відповісти
Слава героям які віддали своє життя за свободу України!!!
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22.10.2022 10:53 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.10.2022 10:55 Відповісти
Вічна пам'ять героям!
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22.10.2022 11:01 Відповісти
R I P
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22.10.2022 11:02 Відповісти
Ruhe in Frieden...
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22.10.2022 11:14 Відповісти
Вони Українці і навіть більші Українці ніж ті деякі вихідці з України, яких мені доводилося знати.
Слава Грузії! Уклін матерям Героїв!
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22.10.2022 11:15 Відповісти
Вічна пам'ять
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22.10.2022 11:16 Відповісти
Слава Грузії! Смерть маскалям!
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22.10.2022 11:21 Відповісти
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22.10.2022 11:23 Відповісти
ნათელი და სანთელი შენ სულს !
მადლობა!
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22.10.2022 11:41 Відповісти
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ!
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22.10.2022 11:48 Відповісти
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22.10.2022 11:54 Відповісти
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22.10.2022 12:22 Відповісти
Кацапські нелюди, якщо їх не зупинити знищать все населення планети. Співчуття родинам загиблих грузинських добровольців.
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22.10.2022 14:07 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.10.2022 15:28 Відповісти
Ось це і є справжня Грузія, а не прокремлівське болото, яке обманом захопило владу.
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22.10.2022 18:40 Відповісти
Гарні хлпоці. Сум, вдячність.
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22.10.2022 20:45 Відповісти
Вічна пам'ять славним синам Грузії!
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07.12.2022 18:08 Відповісти
 
 