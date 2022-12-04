П’ятеро добровольців із Грузії загинули у боях під Бахмутом

У боях під Бахмутом загинули п’ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Посольство України в Грузії у Facebook.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава Героям!" - йдеться в повідомленні.

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