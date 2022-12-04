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Новини Агресія Росії проти України
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П’ятеро добровольців із Грузії загинули у боях під Бахмутом

грузія,добровольці

У боях під Бахмутом загинули п’ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Посольство України в Грузії у Facebook.

"Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом. Вічна пам'ять і слава Героям!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще один громадянин Канади загинув у боях за Україну

Автор: 

Грузія (1843) смерть (6740) Бахмут (1559) добровольці (908)


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Топ коментарі
+49
Вічна Пам'ять Героям!
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04.12.2022 11:16
+49
Дякуємо грузинським братам, які боронять Україну!
І живим, і загиблим Героям!
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04.12.2022 11:20
+44
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04.12.2022 11:19
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Вічна Пам'ять Героям!
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04.12.2022 11:16 Відповісти
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04.12.2022 11:19 Відповісти
Дякуємо грузинським братам, які боронять Україну!
І живим, і загиблим Героям!
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04.12.2022 11:20 Відповісти
Вічна Пам'ять Героям!
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04.12.2022 11:22 Відповісти
Сумуєм... Пам'ятаймо... Слава Героям!
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04.12.2022 11:26 Відповісти
роіська не дає сусідам спокійно жити
Люди мусять воювати і вмирати за свої держави через дегенераторів
Вічна пам'ять Героям
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04.12.2022 11:26 Відповісти
Велика шана і честь нашим грузинським братам і сестрам. Спочившим героям- Світла пам'ять...
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04.12.2022 11:26 Відповісти
Вічна пам'ять
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04.12.2022 11:30 Відповісти
"В оточення під містом Бахмут на Донеччині протягом останніх днів потрапила група добровольців із Грузії, в результаті було поранено грузинського командира, шестеро бійців - загинули.

Про це в етері грузинського опозиційного телеканалу https://mtavari.tv/news/105640-mzad-vart-shevuertdet-daghupuli-bichebis "Мтаварі" повідомив доброволець Ромео Парулава, передає "Європейська правда".

За його словами, загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.

"Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих", - сказав Парулава."
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04.12.2022 11:31 Відповісти
Rest in Peace Georgian HEROES!

Georgian heroes killed in Bakhmut by Russian terrorists defending your and our freedom!
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04.12.2022 11:37 Відповісти
Знаєте, в чому найбільша трагедія цієї втрати? В тому, що ці хлопці могли власне змінити саму Грузію і вирвати її з прихованої промосковської орбіти, яку проводить Бідзіна Іванішвілі і підконтрольні йому структури у грузинській владі. Тому *****, коли у бортьбі ща Україну гинуть прогрузинські грузини і пролитвинські білоруси. Хоча доля їхніх батьківщин зараз вирішується в Україні.
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04.12.2022 11:43 Відповісти
У нас схожа ситуація ...
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04.12.2022 12:05 Відповісти
Україну 5 років ніхто не міг вивести з-під влади ФСБешника парашенка...
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04.12.2022 16:29 Відповісти
У вас очень поверхностная информация о ситуации в Грузии. В Грузии нет про-московской власти, есть власть которая пытается всеми силами удержаться у власти, да, беспринципная, лживая, трусливая, какая угодно, но явно не промосковская. Является ли она прозападной? Тут их шкурные интересы входят в конфликт с западными ценностями или требованиями, если хотите. То есть в чем требование запада - это справедливое правосудие (или как минимум чтобы она не управлялась властями и не являлась инструментом давления на оппонентов), борьба с "элитарной" коррупцией (а не так, чтобы если ворует "наш" человек, мы закрываем глаза, а если не наш - то тогда держись), честные выборы и т.д. Одно вытекает из другого, напр. какие на фиг "честные" выборы, когда мы тут хорошо устроились и настолько замарались во всем, что на будущее любая объективная власть без проблем может притянуть 90% действующих чиновников и связанных с ними "бизнесменов". Тут уже встает вопрос на уровне животного инстинкта самосохранения - да ну на фиг эти "европейские" игры с честными выборами, не просто можно кормушку потерять, но и голову. Поэтому идет такой торг с западом если хотите - либо вы на все это закрываете глаза и не мешаете нам, либо мы продадимся сами знаете кому, которые дадут нам гарантию что мы останемся у власти так как сочтем нужным. Насколько долго эта власть протянет манипуляциями? Сложно сказать, пока существующие политические силы в обществе сильно дискредитированы и власть умело занимается черным пиаром, типа мы конечно не святые но остальные еще хуже нас.

Что касается геополитических игр, то тут грузинские власти занимают выжидательную позицию - если рашка обосрется, то грузинские власти тут как тут заявят что ну мы же всегда были прозападные, вот санкции насколько могли, поддержка всяких там резолюций и т.д. А если наоборот рашка получит мир на более-менее выгодных себе условиях, опять же грузинские власти скажут - ну а мы что, раз "коллективный запад" не смог поставить рашку раком, мы что могли сделать? Ну и с рашкой будет о чем говорить, мол мы же не очень яростно против вас выступали, так, общие какие-то осуждения/призывы и т.д., тем более вот у нас с вами есть острые вопросы по оккупированным территориям
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04.12.2022 17:08 Відповісти
Вечная Слава
R.I.P.
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04.12.2022 12:06 Відповісти
Спочивайте з миром, рідненькі.
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04.12.2022 12:17 Відповісти
ნათელი და სანთელი შენ სულს
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04.12.2022 12:28 Відповісти
https://youtu.be/PpP9veX8dnQ ...
Бахмут три години тому...
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04.12.2022 13:31 Відповісти
Слава ЗСУ Слава Грузії..Вічная Пам'ять..🔱❤️🖤🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.12.2022 13:32 Відповісти
Земля пухом ГЕРОЯМ ЛЮБИМОГО НАМИ ВСЕМИ ГРУЗИНСКОГО НАРОДА!
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04.12.2022 13:35 Відповісти
Царствие небесное героям.
нужно миром молиться.
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04.12.2022 13:51 Відповісти
Слава героям.
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04.12.2022 13:56 Відповісти
Вечная память героям
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04.12.2022 14:09 Відповісти
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті!
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
"Кавказ"----Т. Шевченко.
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04.01.2023 19:08 Відповісти
 
 