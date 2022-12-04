Качиньский снова пожаловался на Германию: стремятся "господствовать", как во Вторую мировую
Лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час зустрічі з виборцями в місті Леґніце розкритикував Німеччину, яка нібито прагне до "панування" мирним шляхом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время встречи с избирателями в городе Легнице в субботу раскритиковал Германию, которая якобы стремится к "господству" мирным путем.
Обосновывая необходимость победы своей партии на грядущих выборах в 2023 году, Качиньский заявил: это нужно для того, чтобы "Польша не поддалась всем этим плохим тенденциям, которые происходят сегодня в Европе, в Европейском Союзе, чтобы она была способна бороться за свой собственный интерес, а на самом деле также за интерес Европы".
Лидер "ПиС" сказал, что сила Европы - в ее разнообразии, "а ситуация доминирования, ситуация, когда мирным путем одно из европейских государств, сегодня, кроме России, крупнейшее, реализует те планы, которые оно когда-то хотело реализовать военным путем, - это путь к кризису и к несчастью".
"Не только для Польши, но и для Европы. А также этой страны, а именно Германии", - подчеркнул Качиньский.
На другом митинге в Зеленой Гуре он вспомнил о намерениях Варшавы взыскать с Берлина за разрушения и преступления, причиненные польскому народу во время Второй мировой войны.
"Немцы глубоко убеждены, что они являются моральной силой, и многие в мире также убеждены в этом. Они должны понести большие репутационные потери. Когда они их понесут, тогда поймут, что надо разговаривать", - подчеркнул лидер "ПиС".
Ранее Ярослав Качиньский, который в этом году ушел с должности вице-премьера Польши, не менее критически отзывался о Европейском Союзе, в частности Германии. В декабре 2021 года он заявил, что Берлин пытается превратить ЕС в "немецкий четвертый рейх".
Напомним, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем потребовать эту сумму у Германии.
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Потрібно реформувати ЄС так, що таких клоунів не існувало в природі, чисто з гігієнічних причин.
І завдяки такій їхній політиці, ми зараз розплачуємося життями українців..
Та сама Німеччина ніколи не була газозалежна від рашки так як Україна, яка завжди була залежна і фінансувала ***** на 100%. А ціле ЕС залежало від рашки хіба на третину.
А Польща зараз на дві голови вище України по виробництву високотехнологічної зброї, чого не було до їх вступу в ЄС.
безпекова складова - повністю провалена.
Відносини Германії,Франції, і інших **************, з підарашкою, повністю зломили систему довіри у відносинах зі східними країнами ЄС.
Тому слова Качинського, це констатація фактів....
Ідивлячись як поляки і ПІС, відстоюють свої інтереси, в тій же ситуації з ковідом,
я лише пишаюся ними.....
Гроші ЄС це же не тільки гроші Німеччини, це гроші і Польші теж. Німеччина багатша від Польші? Німці Польшу скільки разів пограбували? Да й русскій дешевий газ теж допомогає економиці неабияк. І за що ж русскіє такі були добрі до німців? Може за те що Німеччина буде провадити потрібні москві політику, ну як провідна держава ЄС? Британці тому й вийшли з ЄС, бо їх це забадало.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZXjVOx_SVw&t=22s
Німці формені п*дараси, хоч і допомогають нам, але як гниле горить.
В ЄС ніхто ніког не годує, порузумнішайте, всьо німецько економічно чудо -
ЦЕ ДЕШЕВИЙ ГАЗ З СИБІРУ де німці побудували багато чого для видобутку газу.
Закінчиться дешевий кацапський газ, закінчеться і чудо.
Знову розслідувати розпочали, коли до влади прийшли ПІС.
"Наш человек в Варшаве."
https://www.youtube.com/watch?v=qBdy_4DVcGw&t=2904s
Для себе я припинив купувати нмецькі товари, краще американські чи інших країн.
Германия имеет право рулить в экономических вопросах, ибо является "локомотивом", который тащит весь ЕС. Нужно голосовать по экономическим вопросам по доли вложений в бюджет ЕС и принимать решения не менее 2/3 (67%) "голосов", в политических вопросах 3/4 (75%), где одна страна имеет 1 голос, от порочной практики 100% согласования нужно уходить, иначе ЕС будет нежизнеспособным и не сможет ответить на вызовы современности и грядущего!
у питаннях політики і відношенню Німеччини до росії і України, Німеччина завжди
була на боці росії і кремля, не хочу перебільшувати, але Німеччина завжди потроху
ненавиділа Україну, таке складається враження як що подивитись на історію від
Катерини другої і далі. Симпатії Німеччини на боці кремля і спасіння росії Німеччина
хоче понад усе, бо це ії КРЕАТУРА.
Чому нібито? Німці і зараз з французами кусаються з цього приводу,а раніше з італійцями кусались за право бути газовим посередником і прої.али енергетичну пастку.