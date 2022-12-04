Качиньский снова пожаловался на Германию: стремятся "господствовать", как во Вторую мировую

Лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час зустрічі з виборцями в місті Леґніце розкритикував Німеччину, яка нібито прагне до "панування" мирним шляхом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время встречи с избирателями в городе Легнице в субботу раскритиковал Германию, которая якобы стремится к "господству" мирным путем.

Обосновывая необходимость победы своей партии на грядущих выборах в 2023 году, Качиньский заявил: это нужно для того, чтобы "Польша не поддалась всем этим плохим тенденциям, которые происходят сегодня в Европе, в Европейском Союзе, чтобы она была способна бороться за свой собственный интерес, а на самом деле также за интерес Европы".

Лидер "ПиС" сказал, что сила Европы - в ее разнообразии, "а ситуация доминирования, ситуация, когда мирным путем одно из европейских государств, сегодня, кроме России, крупнейшее, реализует те планы, которые оно когда-то хотело реализовать военным путем, - это путь к кризису и к несчастью".

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"Не только для Польши, но и для Европы. А также этой страны, а именно Германии", - подчеркнул Качиньский.

На другом митинге в Зеленой Гуре он вспомнил о намерениях Варшавы взыскать с Берлина за разрушения и преступления, причиненные польскому народу во время Второй мировой войны.

"Немцы глубоко убеждены, что они являются моральной силой, и многие в мире также убеждены в этом. Они должны понести большие репутационные потери. Когда они их понесут, тогда поймут, что надо разговаривать", - подчеркнул лидер "ПиС".

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Ранее Ярослав Качиньский, который в этом году ушел с должности вице-премьера Польши, не менее критически отзывался о Европейском Союзе, в частности Германии. В декабре 2021 года он заявил, что Берлин пытается превратить ЕС в "немецкий четвертый рейх".

Напомним, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем потребовать эту сумму у Германии.