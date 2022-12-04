Качинський знову поскаржився на Німеччину: прагнуть "панувати", як у Другу світову
Лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час зустрічі з виборцями в місті Леґніце розкритикував Німеччину, яка нібито прагне до "панування" мирним шляхом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Обґрунтовуючи необхідність перемоги своєї партії на прийдешніх виборах у 2023 році, Качинський заявив: це потрібно для того, щоб "Польща не піддалася всім цим поганим тенденціям, які відбуваються сьогодні в Європі, в Європейському Союзі, щоб вона була здатна боротися за свій власний інтерес, а насправді також за інтерес Європи".
Лідер "ПіС" сказав, що сила Європи - в її різноманітності, "а ситуація домінування, ситуація, коли мирним шляхом одна з європейських держав, сьогодні, крім Росії, найбільша, реалізує ті плани, які вона колись хотіла реалізувати військовим шляхом, - це шлях до кризи і до нещастя".
"Не тільки для Польщі, але й для Європи. А також цієї країни, а саме Німеччини", - підкреслив Качинський.
На іншому мітингу в Зеленій Гурі він згадав про наміри Варшави стягнути з Берліна за руйнування та злочини, заподіяні польському народу під час Другої світової війни.
"Німці глибоко переконані, що вони є моральною силою, і багато хто у світі також переконані в цьому. Вони мають понести великі репутаційні втрати. Коли вони їх зазнають, тоді зрозуміють, що треба розмовляти", - наголосив лідер "ПіС".
Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз, зокрема Німеччину. У грудні 2021 року він заявив, що Берлін намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".
Нагадаємо, 1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.
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Потрібно реформувати ЄС так, що таких клоунів не існувало в природі, чисто з гігієнічних причин.
І завдяки такій їхній політиці, ми зараз розплачуємося життями українців..
Та сама Німеччина ніколи не була газозалежна від рашки так як Україна, яка завжди була залежна і фінансувала ***** на 100%. А ціле ЕС залежало від рашки хіба на третину.
А Польща зараз на дві голови вище України по виробництву високотехнологічної зброї, чого не було до їх вступу в ЄС.
безпекова складова - повністю провалена.
Відносини Германії,Франції, і інших **************, з підарашкою, повністю зломили систему довіри у відносинах зі східними країнами ЄС.
Тому слова Качинського, це констатація фактів....
Ідивлячись як поляки і ПІС, відстоюють свої інтереси, в тій же ситуації з ковідом,
я лише пишаюся ними.....
Гроші ЄС це же не тільки гроші Німеччини, це гроші і Польші теж. Німеччина багатша від Польші? Німці Польшу скільки разів пограбували? Да й русскій дешевий газ теж допомогає економиці неабияк. І за що ж русскіє такі були добрі до німців? Може за те що Німеччина буде провадити потрібні москві політику, ну як провідна держава ЄС? Британці тому й вийшли з ЄС, бо їх це забадало.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZXjVOx_SVw&t=22s
Німці формені п*дараси, хоч і допомогають нам, але як гниле горить.
В ЄС ніхто ніког не годує, порузумнішайте, всьо німецько економічно чудо -
ЦЕ ДЕШЕВИЙ ГАЗ З СИБІРУ де німці побудували багато чого для видобутку газу.
Закінчиться дешевий кацапський газ, закінчеться і чудо.
Знову розслідувати розпочали, коли до влади прийшли ПІС.
"Наш человек в Варшаве."
https://www.youtube.com/watch?v=qBdy_4DVcGw&t=2904s
Для себе я припинив купувати нмецькі товари, краще американські чи інших країн.
Германия имеет право рулить в экономических вопросах, ибо является "локомотивом", который тащит весь ЕС. Нужно голосовать по экономическим вопросам по доли вложений в бюджет ЕС и принимать решения не менее 2/3 (67%) "голосов", в политических вопросах 3/4 (75%), где одна страна имеет 1 голос, от порочной практики 100% согласования нужно уходить, иначе ЕС будет нежизнеспособным и не сможет ответить на вызовы современности и грядущего!
у питаннях політики і відношенню Німеччини до росії і України, Німеччина завжди
була на боці росії і кремля, не хочу перебільшувати, але Німеччина завжди потроху
ненавиділа Україну, таке складається враження як що подивитись на історію від
Катерини другої і далі. Симпатії Німеччини на боці кремля і спасіння росії Німеччина
хоче понад усе, бо це ії КРЕАТУРА.
Чому нібито? Німці і зараз з французами кусаються з цього приводу,а раніше з італійцями кусались за право бути газовим посередником і прої.али енергетичну пастку.