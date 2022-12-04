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Качинський знову поскаржився на Німеччину: прагнуть "панувати", як у Другу світову

ярослав,качинський

Лідер польської владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час зустрічі з виборцями в місті Леґніце розкритикував Німеччину, яка нібито прагне до "панування" мирним шляхом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Обґрунтовуючи необхідність перемоги своєї партії на прийдешніх виборах у 2023 році, Качинський заявив: це потрібно для того, щоб "Польща не піддалася всім цим поганим тенденціям, які відбуваються сьогодні в Європі, в Європейському Союзі, щоб вона була здатна боротися за свій власний інтерес, а насправді також за інтерес Європи".

Лідер "ПіС" сказав, що сила Європи - в її різноманітності, "а ситуація домінування, ситуація, коли мирним шляхом одна з європейських держав, сьогодні, крім Росії, найбільша, реалізує ті плани, які вона колись хотіла реалізувати військовим шляхом, - це шлях до кризи і до нещастя".

"Не тільки для Польщі, але й для Європи. А також цієї країни, а саме Німеччини", - підкреслив Качинський.

Читайте: Політика Німеччини стосовно України - нечесна. Це стояння на одній нозі, з фальшивою посмішкою на обличчі, - Качинський

На іншому мітингу в Зеленій Гурі він згадав про наміри Варшави стягнути з Берліна за руйнування та злочини, заподіяні польському народу під час Другої світової війни.

"Німці глибоко переконані, що вони є моральною силою, і багато хто у світі також переконані в цьому. Вони мають понести великі репутаційні втрати. Коли вони їх зазнають, тоді зрозуміють, що треба розмовляти", - наголосив лідер "ПіС".

Раніше Ярослав Качинський, який цього року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз, зокрема Німеччину. У грудні 2021 року він заявив, що Берлін намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх".

Також читайте: У Польщі є лише два союзники – Україна та Велика Британія, - Качинський

Нагадаємо, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

Автор: 

Німеччина (7324) Качинський Ярослав (38) Польща (8479)


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Топ коментарі
+14
Спочатку країни сидячи в гавні благають, щоб їх прийняли в ЄС, потім будують більш ніж половину своїх доріг за рахунок ЄС, получають фінансування на утримування всієї своєї культурної спадщини, дешеві кредити якими дотують сільське господарство, доступ на ринок великий ринок ЄС, ріст економіки вище середньосвітової... А потім появляютсья клоуни які шантажують і погрожують своїм союзникам, бо більше ні на що вони в тому світі не здатні.

Потрібно реформувати ЄС так, що таких клоунів не існувало в природі, чисто з гігієнічних причин.
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04.12.2022 14:04
+7
а що то уже Польща є головним донором дотацій для Німеччини,чи поки ще навпаки?
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04.12.2022 14:09
+7
Після Другої Світової Німеччина була розгромлена в хлам. Увесь її промисловий потенціал було знищено і розтягнуто переможцями. Тільки СРСР вивіз з Німеччини 4400 заводів. Також була знищена і вивезена до СРСРта США технічна документація. Німеччині (Західній) довелося створювати промисловість практично з нуля. Польша і Східна Німеччина були окуповані совєтами і знаходились в однаковому стані розрухи. Звідси кращий повоєнний розвиток Західної Німеччини був зумовлений перш за все перевагами вільного світу, планом Маршала і капіталізмом, а всі проблеми Східної Європи, окупованої совком, були створені колоніальними промосковськими режима і насадженням планової (колоніальної) економіки в цих країнах. Чому Качинський не предявляє претензії до **********? Тим більше що нещодавно все керівництво Польщі ,включаючи рідного брата Качинського, було брутально знищено кацапами в авіакатастрофі? Якось воно "непослідовно" виглядає якщо врахувати той вклад в розвиток Польщі який зробила Німеччина в останні десятиліття.
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04.12.2022 14:55
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В Другу Світову німці знищили 6 млн. поляків .
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04.12.2022 13:52 Відповісти
Це поляки кажуть .
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04.12.2022 13:57 Відповісти
поляки кажуть, що українці вбили у волинській різанині 100 тис поляків. Хоч по факту там було не більше 15 тис. Взагалі у ляхів якийсь комплекс нації-обіженки. Вони вже заїпали своїми претензіями про неіснуючу шкоду.
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04.12.2022 16:12 Відповісти
Такии був час -- ми вбивали іх вони вбивали нас . Людеи переселяли .
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04.12.2022 16:17 Відповісти
окупантів на своїй землі треба знищувати, бо завжди хочуть принести свій мир
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04.12.2022 18:44 Відповісти
Коли про допомогу, то Берлін самий заможний,а коли про закони,то Берлін хоче панувати. Досить слів,перейдіть до справи,бо Берліна допомога летить до України кожної хвилини
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04.12.2022 13:57 Відповісти
Спасибо. Но что бы потом не пришлось погибать немцам, Украине сейчас нужно ВСЁ и побыстрее .
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04.12.2022 14:05 Відповісти
Я взагалі не розумію, до чого вся ця риторика? Тобто німці зло, але від «зла» постійно щось вимагають та просять. Якщо поляки вважають, що Німеччина будує 4. Рейх, то чому вони в цьому приймають участь?! Популізм польської влади вже набрид. Нехай тоді проводять референдум по виходу з ЄС та самостійно вирішують, як, коли і що треба робити
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04.12.2022 14:35 Відповісти
Я тут поставила питання про реальну, вагому допомогу від Польщі і Німеччини. Люди не хочуть розуміти ,що говорити і робити не =. Скільки бруду вилито минулим послом оп. Хоча влада України, тільки відео,корупція і нажива.
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04.12.2022 14:54 Відповісти
Я повністю з вами згодна. Польський уряд дуже часто ГОВОРИТЬ, що має РОБИТИ Німеччина. А народ України не розуміє, хто насправді скільки допомагає, бо з Німеччини навмисно роблять ворога. Щоб не трапилось, завжди винні німці. І ця пропаганда з оп працює дуже добре. Бо тут деякі коментатори досі на 5000 шоломів чекають, які були ще в березні відправлені. Я вважаю, що дуже скоро вони почнуть говорити, що «навіщо нам в ЄС, де за кермом Німеччина».
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04.12.2022 15:57 Відповісти
Зараз Німеччина вже в лідерах допомоги українцям(після США і Британії). Тільки одних біженців 1 млн прийняла. А ще багатомільярдний донейшн Україні.
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04.12.2022 16:15 Відповісти
Німеччина витрачає не менше мільярда євро ЩОМІСЯЦЯ на біженців. Жодна країна стільки не платить. США допомагають дуже сильно військово, але біженцям нічого не платять (ця інформація від моїх знайомих, які переїхали до США в липні). Наскільки я знаю, то Польща також нічого не платить на державному рівні (можу помилятися, але поляки дуже допомагають нашим, за що їм величезне дякую. У німців же як на державному так і громадському рівні дуже велика підтримка. Тому я не розумію, чому німці завжди погані?!
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04.12.2022 16:34 Відповісти
а скільки вона заробила на росенергоресурсах? а те що вона з 92-го фактично все робила щоб Україна залишалася в кацапськомі стійлі,скільки коштує? а щодо біженців...я особисто знаю в Києві та області не одну людину,яка втекла в Німеччину після нападу,сидять там на дармових грошах і всім розказують які вони нещасні біженці...а в Бучі НІЧОГО до цього часу не відновлено зеленню!
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04.12.2022 17:11 Відповісти
Так, заробила на енергоресурсах, але зараз мовчки сплачує рахунки. Стосовно цього питання Німеччина давно визнала свої помилки і виходить із кризи самостійно. Що стосується, прийняття України в ЄС, то кожна країна має право висловитись, за вона чи проти цього. Уряд кожної країни має дбати в першу чергу про своїх громадян. Коли в Україні нарешті буде така влада (саме коли, в не «якщо»), то і ставлення інших країн стосовно багатьох питань зміниться. Я особисто ненавиджу зелених і те, що вони роблять. Це найгірше, що могло прийти до влади. Але водночас мене не здивує, якщо боневтіка оберуть на другий строк..
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04.12.2022 17:47 Відповісти
А скільки зелені підори заробили на бітумі й електроенергії З раші та Білорусії, чи на вугіллі?
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04.12.2022 17:53 Відповісти
о знову то скиготіння про те що німаки нас заставили з парашею дружити,спитай за кого в 91му голосували твої батьки, а потім скавчи про те що тобі хтось там винен,совочок
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04.12.2022 20:06 Відповісти
Мельник говорив про бундів чисту правду,молодець!!
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04.12.2022 17:12 Відповісти
угу таке ж бидло як ти.був би мельник не послом харя б уже була синя від "молодців" що йому б понапихали за щоку,риторика мельника - це голос бидла,а як показали останні вибори бидла у нас дофіга
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04.12.2022 20:08 Відповісти
о да, а німецький політичний бомонд на зарплаті у газпрома це що? а як вони протискали цей північний потік 2 "ето только бизнес проект" і що? а як мозги всі ї..ли з екологією, типу польське вугілля неекологічне і тому треба закрити всі копальні вугля і по фігу що 45% енерегетики на вугілля, "ведь есть же екологичний русский газ", а допомога не так вже й летить до останнього німці сподівалися що Україна паде за три дні. Що Мельніку сказали? "нет смисла помогать стране, которая через несколько дней перестанет существовать. Готовтесь к новой реальности" і з посмішкою миленькою такою.
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04.12.2022 18:42 Відповісти
Спочатку країни сидячи в гавні благають, щоб їх прийняли в ЄС, потім будують більш ніж половину своїх доріг за рахунок ЄС, получають фінансування на утримування всієї своєї культурної спадщини, дешеві кредити якими дотують сільське господарство, доступ на ринок великий ринок ЄС, ріст економіки вище середньосвітової... А потім появляютсья клоуни які шантажують і погрожують своїм союзникам, бо більше ні на що вони в тому світі не здатні.

Потрібно реформувати ЄС так, що таких клоунів не існувало в природі, чисто з гігієнічних причин.
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04.12.2022 14:04 Відповісти
Цікаво що поляки би зробили з ним якщо німці би вивели свій капітал з Польщі, чи вони хоба би усвідомлюють які це кошти
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04.12.2022 14:16 Відповісти
За останні 15 років в польську економіку вкинули ззовні більше 500 млрд євро.І вони "розпустили пір'я".Більшість поляків взагалі вважає,що це вони такі молодці і все зробили самі.
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04.12.2022 15:11 Відповісти
в Німеччину після війни теж вкинули фантастичні гроші (план Маршалла),а такі як ти здали Рашці ЯЗ БЕЗПЛАТНО взагалі....
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04.12.2022 17:15 Відповісти
Шановний,ви мене, напевно,з кимось переплутали.Або у вас якісь негаразди зі сприйняттям навколишньої дійсності.Бажаю вам думати перед тим,як письмово висловлювати свої думки.
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04.12.2022 17:33 Відповісти
дружище,я вас ні з ким не плутав! просто нагадую вам історію німецького економічного дива! і не таким як ми з тобою,дружище,обговорювати поляків:ми за 30 років опинилися в повній задниці,нам до поляків,як Зеленському до Тель-Авіва,найбідніші люди Європи а може і Світу але розмірковуємо хто піднімає пір"я..зрозумів? гуляй,аналітик!
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04.12.2022 17:51 Відповісти
а ні якраз такі як ти і твої родаки судячи по риториці,що прогосували за кравчука а зараз тобі усі винні совочок?)))
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04.12.2022 20:09 Відповісти
А Ви ніколи незадумурвалися , що всі ті гроші,що надавалися третім країнам, були зароблені Євросоюзом, завдяки дешевим расейським енергоресурсам і сировині...
І завдяки такій їхній політиці, ми зараз розплачуємося життями українців..
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04.12.2022 14:19 Відповісти
Меседж накручений. Бо щось по Україні не замітно тих "зароблених" грошей на рос. енергорсурсах, хоч Україна перша в списку по їх використанню і фінансуванню рашки. При чому не тільки по газу і нафті, як ЄС, а по всьому чому тільки можна, бензині, бітумі, добривам...
Та сама Німеччина ніколи не була газозалежна від рашки так як Україна, яка завжди була залежна і фінансувала ***** на 100%. А ціле ЕС залежало від рашки хіба на третину.
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04.12.2022 15:29 Відповісти
Германия это делает не по доброте душевной! Параллельно с принятием в ЕС проводит деиндустриализацию стран, присаживая на свои товары и технологии.
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04.12.2022 14:55 Відповісти
Це не по доброті душевній. Але не існує ніяких регулюючих законів по деіндустріалізації нових членів ЄС, це банально міф. Інакше розвиток автопромисловості Чехії, Словаччина, Румунії і т.д не можливо пояснити. Більше того, на тому самому ринку автовиробництва Румунії, крім Франції представлений навіть автовиробник США.
А Польща зараз на дві голови вище України по виробництву високотехнологічної зброї, чого не було до їх вступу в ЄС.
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04.12.2022 15:59 Відповісти
Але коли вони вступали до ЄС, тоді ЄС ще німці не намогалися зробити з нього федерацію на чолі з Німеччиною, тоді ще не було мови про те що Німеччина прописує закони, які обов"язкові для всіх і начхати що країни всі різні і в кожній свої реалії, ЄС був про економіку, а став про політику, ЄС був заснований на христианських цінностях, а тепер ці цінності які?
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04.12.2022 18:46 Відповісти
Не переймайтеся, німці отримали доступ до польських ринків, і змогли багато чого в Польшіпопіляти, щоб позбавитися в майбутньому можливих конкурентів.
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04.12.2022 18:43 Відповісти
а що то уже Польща є головним донором дотацій для Німеччини,чи поки ще навпаки?
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04.12.2022 14:09 Відповісти
навпаки, а ви що думали, що німці комусь щось задурно колись давали? Німці якщо щось дадуть. то тільки з розрахунком що зможуть врази більше взяти. Крім того, поляки сплачують в спільну скарбничку ЄС, крім того німецький бізнес має на польських ринках.
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04.12.2022 18:48 Відповісти
З того що я бачу на власні очі, ще з 2001р в Європі, економічна модель відносин -має право на існування.
безпекова складова - повністю провалена.
Відносини Германії,Франції, і інших **************, з підарашкою, повністю зломили систему довіри у відносинах зі східними країнами ЄС.
Тому слова Качинського, це констатація фактів....
Ідивлячись як поляки і ПІС, відстоюють свої інтереси, в тій же ситуації з ковідом,
я лише пишаюся ними.....
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04.12.2022 14:12 Відповісти
Давай почнемо з того, що за словами самих польських урядовців, польща є #1 країною у ЄС по євродотаціям. А Німеччина - #1 фінансовий донор Євросоюзу. Тому пишатися тим, що ляхи паразитують на чужому горбу - хєрова ідея. Краще б відмовилися від шарових грошей Євросоюзу і тоді б вийопувалися.
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04.12.2022 16:20 Відповісти
ага, і ці польські урядовці від Платформи обивательської, які просувають пронімецькі наративи да й проросійськими не гребували поки вже все не вилізло наружу.
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04.12.2022 18:50 Відповісти
Якщо полякам так неподобаються німці і їхні порядк , то чому вони з радістю витрачають німецькі гроші? Взяли б і відмовилися від десятків мільярдів дотацій від ЄС. Шо слабо?
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04.12.2022 21:03 Відповісти
Качинский быкует )
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04.12.2022 14:12 Відповісти
Качиет права.
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04.12.2022 15:56 Відповісти
Качинський - качуєт
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04.12.2022 16:26 Відповісти
Красава чітко їх потролив
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04.12.2022 14:18 Відповісти
А каким боком он сюда бензоколонку приплел?
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04.12.2022 14:20 Відповісти
а таким, німецькі політики багато хто отримав посаду в газпромі не просто так. За північний потік меркель педаліла не просто так, не дала Україні вступити в НАТО свого часу і не жаліє про це навіть зараз. Не просто так. План був через екологічну істерію всіх змусити перейти на русскій газ, а Німеччина була би хабом і всім би диктувала би умови, німц і думки не мали, що рускіє і їх потім би зжерли.
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04.12.2022 18:54 Відповісти
Після Другої Світової Німеччина була розгромлена в хлам. Увесь її промисловий потенціал було знищено і розтягнуто переможцями. Тільки СРСР вивіз з Німеччини 4400 заводів. Також була знищена і вивезена до СРСРта США технічна документація. Німеччині (Західній) довелося створювати промисловість практично з нуля. Польша і Східна Німеччина були окуповані совєтами і знаходились в однаковому стані розрухи. Звідси кращий повоєнний розвиток Західної Німеччини був зумовлений перш за все перевагами вільного світу, планом Маршала і капіталізмом, а всі проблеми Східної Європи, окупованої совком, були створені колоніальними промосковськими режима і насадженням планової (колоніальної) економіки в цих країнах. Чому Качинський не предявляє претензії до **********? Тим більше що нещодавно все керівництво Польщі ,включаючи рідного брата Качинського, було брутально знищено кацапами в авіакатастрофі? Якось воно "непослідовно" виглядає якщо врахувати той вклад в розвиток Польщі який зробила Німеччина в останні десятиліття.
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04.12.2022 14:55 Відповісти
Вклад Німеччини в будівництво північного потоку 2 пана не девує: вклад меркель, в те щоб Україну до НАТО не прийняли теж споко?
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04.12.2022 18:55 Відповісти
Не дивує. Навпаки мене б здивувало якби було якось інакше. В міжнародній економіці, як і в коханні, кожний старається для себе...
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04.12.2022 18:59 Відповісти
ну тоді пан має признати що "вклад в розвиток Польші який зробила Німеччина в останні десятиліття" був для Німеччини більш вигідни ніж для Польші.
Гроші ЄС це же не тільки гроші Німеччини, це гроші і Польші теж. Німеччина багатша від Польші? Німці Польшу скільки разів пограбували? Да й русскій дешевий газ теж допомогає економиці неабияк. І за що ж русскіє такі були добрі до німців? Може за те що Німеччина буде провадити потрібні москві політику, ну як провідна держава ЄС? Британці тому й вийшли з ЄС, бо їх це забадало.
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04.12.2022 19:10 Відповісти
A sho tam govoryat pro HUngary-Yobbiki? Vona ne namagayetsya panuvaty?
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04.12.2022 15:02 Відповісти
Kaczyński to kompletny idiota.
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04.12.2022 15:48 Відповісти
Я просто нагадаю, що коли кацапи вбили Качинського і всю польську політичну еліту знищивши президентський літак, ця жопа ярослава мовчала, бо сцикотно було оголосити це на весь світ. А тепер ця клята курва розкрила рота на німців, які годують його країну. Краще б воно мовчало.
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04.12.2022 16:25 Відповісти
Качинський мовчав про злочини раши ? З якого хрєна, знаючи про Катинь.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZXjVOx_SVw&t=22s

Німці формені п*дараси, хоч і допомогають нам, але як гниле горить.
В ЄС ніхто ніког не годує, порузумнішайте, всьо німецько економічно чудо -
ЦЕ ДЕШЕВИЙ ГАЗ З СИБІРУ де німці побудували багато чого для видобутку газу.
Закінчиться дешевий кацапський газ, закінчеться і чудо.
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04.12.2022 18:06 Відповісти
Тому що після загибелі еліти, до влади прийшов Туск з ПО, і всі розслідування спустили на гальмах.
Знову розслідувати розпочали, коли до влади прийшли ПІС.
"Наш человек в Варшаве."
https://www.youtube.com/watch?v=qBdy_4DVcGw&t=2904s
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04.12.2022 18:58 Відповісти
Щось тут багато захисників німеччини розвелося....підозріло багато...Очевидно ці дружба фройштад забули що ФРН завджли була на боці Рашки,торпедувала вступ України в НАТО та ЄС,вимагала від України визнавати якісь інтереси Рашки,до червня-липня 2022 фактично і пальцем не поворухнула щодо України? Іще,аналітики-бундеслюбителі-торпедували все Рашка-Франці-ФРН і вступ в нато і т.д.,вони організували Мінськ в 14-му....і ці 3 країни розвязали обидві світові війни...Совпадєніє,бундеслюбителі?
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04.12.2022 17:06 Відповісти
Правильно Качинський каже - Німеччина ох**ла вкрай і ій ніхто не вказ і не авторитет (окрім раши). Бажання Німеччини панувати за кошт інших це нічим як наглістю не назвеш.
Для себе я припинив купувати нмецькі товари, краще американські чи інших країн.
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04.12.2022 17:56 Відповісти
Всім критиками Качинського - як допомагає Польша Україні і як допомагає багата Німеччина Україні
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04.12.2022 18:10 Відповісти
Евросоюз создан впопыхах, пора пересмотреть правила.
Германия имеет право рулить в экономических вопросах, ибо является "локомотивом", который тащит весь ЕС. Нужно голосовать по экономическим вопросам по доли вложений в бюджет ЕС и принимать решения не менее 2/3 (67%) "голосов", в политических вопросах 3/4 (75%), где одна страна имеет 1 голос, от порочной практики 100% согласования нужно уходить, иначе ЕС будет нежизнеспособным и не сможет ответить на вызовы современности и грядущего!
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04.12.2022 18:21 Відповісти
А да, пан має рацію, шкода тільки, що цей локомотив заправляється русскім газом і дешевими товарами з Китаю а так-то да. З такою логікою пан запропонує щоб нашу долю рашка вирішувала, ну а чого, у них же товарооборот по-більше і взагалі вони багаті нє? То фігня що всі їх багатсва походять від розбою над їх сусідами?
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04.12.2022 19:01 Відповісти
Я о честных и справедливых правилах корпотативного сотрудничества, но ведь всегда есть право не участвовать в союзах, если считаешь, что твои интересы ущемляются или игнорируются, есть свежий пример Великобритании.
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04.12.2022 19:08 Відповісти
До речі - Німецьке відношення до України і українців здавна як зверхним не назвеш,
у питаннях політики і відношенню Німеччини до росії і України, Німеччина завжди
була на боці росії і кремля, не хочу перебільшувати, але Німеччина завжди потроху
ненавиділа Україну, таке складається враження як що подивитись на історію від
Катерини другої і далі. Симпатії Німеччини на боці кремля і спасіння росії Німеччина
хоче понад усе, бо це ії КРЕАТУРА.
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04.12.2022 18:32 Відповісти
Саме створення, розквіт та сите існування Німеччини зумовлене притоком дешевої сировини з **********. Більш того - Німеччина завжди була зацікавлена в консервації рабовласницького ладу в ********** бо саме завдяки майже безкоштовній робочій силі сировина була дешевою. Соціальний, технологічний та економічний розвиток ********** не вигідний перш за все німцям. За будь якої зміни обставин ********* або країни які виникнуть на його території, в найближчі 100 років будуть сировинним придатком Німеччини. Єдине що може зменшити апетити то це розвиток проекту Міжмор'я - єдиний економічний простір від Батики до Чорного моря. В теорії країни які увійдуть до цього простору здатні ізолювати ********* і позбавити Німеччину сировини яка постачається через їх територію.
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04.12.2022 19:12 Відповісти
ці країни якби найбільші насоси з бюджету ЄС,якщо німців таким способом прокинуть,то дехто дуже припухне від того як швидко зникають "економічні" дива східної Європи,бо їздити туди на заробітки уже українці не будуть,а це ледь не половина польського "дива",навіщо,поїдуть де платять більше,і витіснять звідти тих же поляків,чи поляки не їздять на заробітки до Бундесу?Замість того щоб ставити раху в стійло і диктувати їй ціни на ресурси,ці довбні вирішили обвалити основну економіку ЄС,ну не дебіли?
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04.12.2022 20:20 Відповісти
яка дивовижна тупизна.....
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04.12.2022 20:50 Відповісти
А я не раз попереджав, що європейцям варто задуматись про політику шольців і меркелів. Ось одне накопав - Як все гарно для німців починалось. Фрау Рібентроп знюхалась з ******. Намалювався знову таємний союзик між Германією і Обсерляндією, пахло газом, баблом і узурпацією влади в Європі і тут ці вперті українці з Джонсоном спатрали давню германську мрію підкорити всю Європу. А ще ці поляки попхались попереду всіх українцям допомагати. Треба ж хоч якось нашкодити, вставити палку в колесо.
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04.12.2022 21:04 Відповісти
...яка нібито прагне до "панування"...
Чому нібито? Німці і зараз з французами кусаються з цього приводу,а раніше з італійцями кусались за право бути газовим посередником і прої.али енергетичну пастку.
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04.12.2022 21:51 Відповісти
 
 