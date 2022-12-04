Россия держит четыре носителя с 24 ракетами "Калибр" в Черном море, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Черном море Россия держит 21 боевой корабль, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты.

Об этом на своей Facebook-странице сообщают ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 4 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты", - говорится в сообщении.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

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