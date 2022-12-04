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Новости Агрессия России против Украины
2 011 23

Россия держит четыре носителя с 24 ракетами "Калибр" в Черном море, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА

В Черном море Россия держит 21 боевой корабль, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты.

Об этом на своей Facebook-странице сообщают ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 4 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты", - говорится в сообщении.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.

Смотрите также: В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 кораблей РФ. Среди них – один ракетоноситель. ІНФОГРАФІКА

Россия держит четыре носителя с 24 ракетами Калибр в Черном море, - ВМС ВСУ 01

Автор: 

Азовское море (1603) крылатые ракеты (878) Черноморский флот РФ (1557) Черное море (1473) Средиземное море (84)


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Топ комментарии
+4
І ДЕ ВАШІ ХВАЛЬОНІ МОРСЬКІ БЕЗПІЛОТНИКИ
три кораблі, мільярд мінус
престиз параші мінус,
загроза нам мінус
орки дохнуть, плюс
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04.12.2022 14:15
+1
Та ******* по їм вже,є і чим,і рогатку волонтёри поможуть купить на алі,вже асфальту наколупали,зелені довбойоби...
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04.12.2022 14:18
+1
сума втрат неспіпставна, навіть як що наші запустять зразу 20 штук
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04.12.2022 14:35
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Правила форума Совет форумчан
Ракеты Нептун 😁👍
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04.12.2022 15:47 Ответить
І ДЕ ВАШІ ХВАЛЬОНІ МОРСЬКІ БЕЗПІЛОТНИКИ
три кораблі, мільярд мінус
престиз параші мінус,
загроза нам мінус
орки дохнуть, плюс
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04.12.2022 14:15 Ответить
Сложно таким беспилотником потопить корабль
Ракеты могут легко
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04.12.2022 14:28 Ответить
сума втрат неспіпставна, навіть як що наші запустять зразу 20 штук
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04.12.2022 14:35 Ответить
Это да
По крайней мере из строя выйдет

И придется его спасать вместо боевой задачи
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04.12.2022 14:40 Ответить
4 носія і 17 корит охорони,20 це хіба що на кожне корито,щоб ніхто не пішов ображеним,так як корита рашки в чорному морі ресурс не поновлюємий,можна разок другий і шиканути
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04.12.2022 20:39 Ответить
Та ******* по їм вже,є і чим,і рогатку волонтёри поможуть купить на алі,вже асфальту наколупали,зелені довбойоби...
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04.12.2022 14:18 Ответить
Калибры плохо влияют на плавучесть.
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04.12.2022 14:59 Ответить
Зачем нам знать про Средиземное Море. Цифрами нас пугают или что?
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04.12.2022 15:05 Ответить
нам вроде подводные дроны дали...где они? чего ждем?
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04.12.2022 15:59 Ответить
Если бы этими лодочками-дронами было легко топить целые флота, то никто бы эти флоты не создавал бы. Много утопили при прошлой атаке? А там был еще элемент неожиданности.
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04.12.2022 19:27 Ответить
У Чорному морі Росія тримає 21 бойовий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 24 ракети. Джерело:

як я писав раніше.всі ті дрони тільки проти того хто не чекає,помітили число носіїв і кількість загальну кораблів? так от на 4 носія 17 корит ескорту,всьо дрони більше ніхто задурно не підпустить.щоб дрони реально мали успіх,їх повинно бути ну просто ДОХРЕНА на один корабель,а десяток два,навіть кацапські марячкі зможуть загасити,з такою то кількість кораблів прикриття
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04.12.2022 20:37 Ответить
Як би їх притопити трохи? Давно вже такого не було. А св'ята хочеться!
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04.12.2022 17:16 Ответить
 
 