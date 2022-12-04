Россия держит четыре носителя с 24 ракетами "Калибр" в Черном море, - ВМС ВСУ. ИНФОГРАФИКА
В Черном море Россия держит 21 боевой корабль, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 24 ракеты.
Об этом на своей Facebook-странице сообщают ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 4 декабря в Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты", - говорится в сообщении.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет.
Топ комментарии
+4 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий04.12.2022 14:15
+1 Vitua
показать весь комментарий04.12.2022 14:18
+1 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий04.12.2022 14:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
три кораблі, мільярд мінус
престиз параші мінус,
загроза нам мінус
орки дохнуть, плюс
Ракеты могут легко
По крайней мере из строя выйдет
И придется его спасать вместо боевой задачи
як я писав раніше.всі ті дрони тільки проти того хто не чекає,помітили число носіїв і кількість загальну кораблів? так от на 4 носія 17 корит ескорту,всьо дрони більше ніхто задурно не підпустить.щоб дрони реально мали успіх,їх повинно бути ну просто ДОХРЕНА на один корабель,а десяток два,навіть кацапські марячкі зможуть загасити,з такою то кількість кораблів прикриття