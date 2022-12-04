Благодаря запуску дополнительного энергоблока АЭС можно перейти к графикам стабилизационных отключений, - эксперт

Благодаря усилиям энергетиков с понедельника энергетическая система Украины сможет перейти от аварийных отключений электроэнергии к стабилизационным.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня энергетикам удалось дополнительно запустить один энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт.

Они отремонтировали некоторые высоковольтные линии электропередачи и возобновили работу трансформаторов.

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"Это позволит уже с завтрашнего дня, чтобы объединенная энергетическая система Украины работала и перешла из аварийных отключений к стабилизационным", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 23 ноября Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому по всей стране действуют экстренные отключения электроэнергии.