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Новости Война
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Благодаря запуску дополнительного энергоблока АЭС можно перейти к графикам стабилизационных отключений, - эксперт

аес,хмельницька

Благодаря усилиям энергетиков с понедельника энергетическая система Украины сможет перейти от аварийных отключений электроэнергии к стабилизационным.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня энергетикам удалось дополнительно запустить один энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт.

Они отремонтировали некоторые высоковольтные линии электропередачи и возобновили работу трансформаторов.

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"Это позволит уже с завтрашнего дня, чтобы объединенная энергетическая система Украины работала и перешла из аварийных отключений к стабилизационным", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 23 ноября Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому по всей стране действуют экстренные отключения электроэнергии.

Автор: 

АЭС (542) Центр Разумкова (229) энергетика (2552) Тарифы на электроэнергию (2163) Хмельницкая АЭС (45)


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Топ комментарии
+12
а на ЗАЕС аж 6 блоків. правда її в перші дні хтось здав русні...цікаво,хто ж цей таємничий хтось? чи не він зараз нас дістає відключеннями і обіцяє повний блекаут?
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04.12.2022 18:12
+10
ну хай не мільйон... та все одно дітки в Україні народжуватися будуть...
так було завжди і так буде завжди...
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04.12.2022 18:12
+8
А експертам аби щось прокукарікати. Коли стабілізується ми й самі побачимо, а поки тримаймо витримку!
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04.12.2022 17:47
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А експертам аби щось прокукарікати. Коли стабілізується ми й самі побачимо, а поки тримаймо витримку!
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04.12.2022 17:47 Ответить
Чудова новина, будемо сподіватись, що далі буде легше. Але рашистські потвори вже більше 10 днів не робили пуски ракет. Мабуть, накопичують для нових злочинів. /
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04.12.2022 17:47 Ответить
Це їх інтервал - від 1 до кількох тижнів. Перед останньою атакою було більше ніж між 1-ю та 2-ю.
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04.12.2022 17:52 Ответить
чекають морозів, які посилять ефект блекаут

стріляти по торговельних центрах та клініках мабуть вже ракет немає - довийожувались, терористи, суки!
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04.12.2022 19:35 Ответить
Хай останній патрон залишать, щоб застрелитись.
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04.12.2022 19:49 Ответить
В Україні не існує "додаткових" енергоблоків.

Красно дякуємо що тепер нам будуть виключати по 12 годин на добу а не по 18
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04.12.2022 17:51 Ответить
Не подобається?
Поцілуй ЗЄлю в зад та запроси бурятів
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04.12.2022 19:15 Ответить
Просто цікаво, який альтернативно обдарований придумав вираз - "стабілізаційні відключення"?!))
Напевно, із тих хто шанує "отрицательний рост" на роССії?)) СТАБІЛЬНІСТЬ -це коли "СВІТЛО" Є.
Вживання виразу "стабілізаційні відключення" відразу вказує, що перед нами експерди, політикани та рехформатори.
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04.12.2022 17:56 Ответить
Перед нами не просто експерд, шанувальник "отрицательного росту", а рехформатор і пріхватізатор))

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
За ініціативи Асоціації відбулася експертна дискусія на тему: «Яке майбутнє в українського газовидобутку?» . Серед спікерів заходу: Едвард Чоу, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України та Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
(https://agpu.org.ua/novyny/foto-ta-video/ekspertna-dyskusiia-shchodo-**********-ukrainskoho-hazovydobutku)

Питання до експерда - згідно вашої логіки чекати ще "стабілізаційних відключень" газу?
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04.12.2022 18:03 Ответить
За цими експердами та рехворматоровами вже правоохоронні органи почали бігати, звичайно світло і газ всім потрібні -29 листопада правоохоронці провели обшуки за адресами, пов'язаними з екскерівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Подивіться на посилання до цієї ДИСКУСІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
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04.12.2022 18:14 Ответить
Оголошення: Міняю тисячу рехворматорів на один трансформатор.
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04.12.2022 18:05 Ответить
той хто придумав додаткові блоки
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04.12.2022 20:34 Ответить
А він був пошкоджений? Інформації про обстріл ХАЕС щось ніде не було...
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04.12.2022 17:58 Ответить
Хто зна?
Може був на плановому ремонті, а може аварійна зупинка - для роботи АЕС потрібна електрика ТЕС.
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04.12.2022 19:18 Ответить
Походу в Молдові буде постійно світло...
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04.12.2022 18:00 Ответить
Молдовани купують уже в придністровя офіційно - доцарювались мля що стали енергетично залежними від невизнаного анклаву...
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04.12.2022 19:19 Ответить
Молдавани самі вирішують проблему через "торгівлю на крові" з придністровьям.
Молдавани їм газ, а ті виробляють електрику і повертають
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04.12.2022 19:20 Ответить
Вон оно в чем было дело - просто один блок Хмельницкой АЭС приглушили
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04.12.2022 18:00 Ответить
А резерв 4 блока не хотят запустить один Ровно АЭС один Южнобугская АЭС и 2 ЧЕРНОБЫЛЬ АЭС ??!! Если так ***** в энергетике то почему до сих пор эти ЧЕТЫРЕ ЭНЕРГОБЛОКА НА АЭС СТОЯТ И ПЫЛЯТСЯ??!!
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04.12.2022 18:48 Ответить
У нас під часу "не на часі" ЗЄльонка цар-государ
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04.12.2022 19:21 Ответить
ну ні..уя собі енергетичних експердів у гілці розплодилось...
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04.12.2022 20:32 Ответить
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04.12.2022 18:03 Ответить
ну хай не мільйон... та все одно дітки в Україні народжуватися будуть...
так було завжди і так буде завжди...
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04.12.2022 18:12 Ответить
хай старші працюють
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04.12.2022 18:30 Ответить
Досі читаєш "Казки братів Грімм?"
Подивився б краще анатомію людини
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04.12.2022 19:24 Ответить
Да, да, похваліться, бо ще рсня не все прочитала, то завтра прилетить туди знову
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04.12.2022 18:08 Ответить
А то в них на кожній АЕС не сидить бригада сплячих ватників?
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04.12.2022 19:25 Ответить
а на ЗАЕС аж 6 блоків. правда її в перші дні хтось здав русні...цікаво,хто ж цей таємничий хтось? чи не він зараз нас дістає відключеннями і обіцяє повний блекаут?
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04.12.2022 18:12 Ответить
Найбільша АЕС в Європі!
Пл..ті ЗЄ-льоні! 👿
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04.12.2022 19:26 Ответить
Енергогіганти взагалі вразливі, про що екологісти весь час попереджали. Треба малу енергетику розвивають, воно доходить до тупих дуже повільно
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05.12.2022 06:01 Ответить
Зовсім необов'язково повідомлювати про це весь світ.
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04.12.2022 18:13 Ответить
А що далі? Нові обстріли і знов блекаути? Це ж сізіфова праця. І гроші, величезні гроші. Може треба якось причину усунути? Це вже до військовиї, звісно, питання....
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04.12.2022 18:13 Ответить
Причина образовалась в ОПі України у квітні 2019
Поки не виріжемо цього чиряка, життя не буде
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04.12.2022 19:28 Ответить
Та ні, це питання до Господа Бога. Треба перед ним на коліна стати, у цьому проблема
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05.12.2022 05:57 Ответить
Ці казочки вже другий тиждень слухаємо.
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04.12.2022 18:48 Ответить
Скучно?
Поклацай вимикачем та пригадай за ко го о голосував у 2019
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04.12.2022 19:29 Ответить
А за кого я голосував???
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04.12.2022 21:18 Ответить
ПЛЯТЬ!!!МИЛЛИОРДЕРЫ!!!НАЙМИТЕ КИЛЕРА!!!ДЛЯ путинХуйла!!!!и его СОРАТНИКОВ!!!
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04.12.2022 19:06 Ответить
під суд то падло , за то що проінформував ворога
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04.12.2022 19:33 Ответить
економіка в Зе!жопі, четвертина території розхерачена , а струму не вистачає й на тих хто не втік??? Мабуть, ОПа споживає та theBiloмарафон пережовує та випорожнюється?
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04.12.2022 19:34 Ответить
Пока у руля Украины этот дебил зеленский всё будет идти через пень -колоду!!! Уборщицы и кухработники умеют только получать скрытую зарплату в конвертах по 20 тысяч долларов!!
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04.12.2022 19:49 Ответить
???
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04.12.2022 20:34 Ответить
він буде, поки не скінчиться війна (бо виборів до того не буде). А війна буде поки пуйло не здохне. такшо вгомоніться і їжте пряники
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04.12.2022 21:57 Ответить
я би ці пряники і бажано чавунні та в пику 73% ідіотів, піхав...
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04.12.2022 22:14 Ответить
ви дуже нєрвний
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04.12.2022 22:46 Ответить
не заперечую, бо до ржунів зебілів краще би кувалду застосовувати... Але, вчіть мову та не вигадуйте слова.
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05.12.2022 10:22 Ответить
я не можу не вигадувати слова і не можу ними не гратися.
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05.12.2022 16:40 Ответить
Того дебила что выложил новость надо повесить как корректировщика орков.
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04.12.2022 20:41 Ответить
Ось-ось уже почне кипіть!
Ось цитьтьте, зараз запалає (с), Глібов
Не розслабляйтесь, готуйтесь до різдвяних подарунків
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05.12.2022 05:53 Ответить
Интересно, а наши не могут отправить на территории россии ДРГ, которые уничтожат ряд высоковольтный ЛЭП, и оставят город без света?
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05.12.2022 06:39 Ответить
Бандера наш герой ,слава Украине, даешь в венгрию по 600 мвт в час!!!
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06.12.2022 05:29 Ответить
 
 