Благодаря запуску дополнительного энергоблока АЭС можно перейти к графикам стабилизационных отключений, - эксперт
Благодаря усилиям энергетиков с понедельника энергетическая система Украины сможет перейти от аварийных отключений электроэнергии к стабилизационным.
Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сегодня энергетикам удалось дополнительно запустить один энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт.
Они отремонтировали некоторые высоковольтные линии электропередачи и возобновили работу трансформаторов.
"Это позволит уже с завтрашнего дня, чтобы объединенная энергетическая система Украины работала и перешла из аварийных отключений к стабилизационным", - подчеркнул Омельченко.
Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 23 ноября Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 была сбита. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому по всей стране действуют экстренные отключения электроэнергии.
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стріляти по торговельних центрах та клініках мабуть вже ракет немає - довийожувались, терористи, суки!
Красно дякуємо що тепер нам будуть виключати по 12 годин на добу а не по 18
Поцілуй ЗЄлю в зад та запроси бурятів
Напевно, із тих хто шанує "отрицательний рост" на роССії?)) СТАБІЛЬНІСТЬ -це коли "СВІТЛО" Є.
Вживання виразу "стабілізаційні відключення" відразу вказує, що перед нами експерди, політикани та рехформатори.
ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
За ініціативи Асоціації відбулася експертна дискусія на тему: «Яке майбутнє в українського газовидобутку?» . Серед спікерів заходу: Едвард Чоу, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України та Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
(https://agpu.org.ua/novyny/foto-ta-video/ekspertna-dyskusiia-shchodo-**********-ukrainskoho-hazovydobutku)
Питання до експерда - згідно вашої логіки чекати ще "стабілізаційних відключень" газу?
Подивіться на посилання до цієї ДИСКУСІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
Може був на плановому ремонті, а може аварійна зупинка - для роботи АЕС потрібна електрика ТЕС.
Молдавани їм газ, а ті виробляють електрику і повертають
так було завжди і так буде завжди...
Подивився б краще анатомію людини
Пл..ті ЗЄ-льоні! 👿
Поки не виріжемо цього чиряка, життя не буде
Поклацай вимикачем та пригадай за ко го о голосував у 2019
Ось цитьтьте, зараз запалає (с), Глібов
Не розслабляйтесь, готуйтесь до різдвяних подарунків