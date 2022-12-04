Украина постепенно получит от партнеров все необходимое для победы, - ОП
Украина постепенно получит от международных партнеров всю необходимую помощь, включая бронетехнику, системы ПРО, средства для поддержки энергосистемы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал в эфире телемарафона, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
"У нас будут дальнобойные ракеты, у нас будет бронетехника в любом объеме, у нас будут и новейшие, и старые системы ПРО – их будет достаточно много, чтобы "закрыть" небо. У нас будут запасные части для трансформаторов для того, чтобы у нас была распределительная сеть и давала нам свет. У нас это будет. Но будет постепенно – это ключевое слово", - сказал Подоляк.
Он отметил, что мир должен переосмыслить свою роль и отказаться от осторожности. И как только это произойдет, Украина достаточно быстро получит все необходимое для победы, убежден советник руководителя ОП.
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Заходу- щиро дякуємо за допомогу!
Най засунуть свої продажні язики в дупу оджин одному чи найвеличнішому та змусять працювати пресслужбу ОПи (вони за це гроші отримують!
валить торбинами фіндопомогу державі українській?