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Украина постепенно получит от партнеров все необходимое для победы, - ОП

оп

Украина постепенно получит от международных партнеров всю необходимую помощь, включая бронетехнику, системы ПРО, средства для поддержки энергосистемы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение высказал в эфире телемарафона, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"У нас будут дальнобойные ракеты, у нас будет бронетехника в любом объеме, у нас будут и новейшие, и старые системы ПРО – их будет достаточно много, чтобы "закрыть" небо. У нас будут запасные части для трансформаторов для того, чтобы у нас была распределительная сеть и давала нам свет. У нас это будет. Но будет постепенно – это ключевое слово", - сказал Подоляк.

Он отметил, что мир должен переосмыслить свою роль и отказаться от осторожности. И как только это произойдет, Украина достаточно быстро получит все необходимое для победы, убежден советник руководителя ОП.

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Топ комментарии
+15
Миша! ******* и прыгать по пенькам, не мешки ворочать!
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04.12.2022 18:57
+14
Українській незламній нації дорого коштують новиє ліТца, асфальт та шашлики.
Заходу- щиро дякуємо за допомогу!
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04.12.2022 19:13
+13
Насправді Європа та США могли би прислати бригаду прокурорів, з повноваженням розслідувань діяльності кротовника під назвою ОПУ, але ж це буде "втручання у внутрішні справи"...
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04.12.2022 19:00
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Миша! ******* и прыгать по пенькам, не мешки ворочать!
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04.12.2022 18:57 Ответить
Не гоп!
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04.12.2022 18:59 Ответить
Насправді Європа та США могли би прислати бригаду прокурорів, з повноваженням розслідувань діяльності кротовника під назвою ОПУ, але ж це буде "втручання у внутрішні справи"...
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04.12.2022 19:00 Ответить
Подоляка, йди до сраки
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04.12.2022 19:05 Ответить
пішу, еротичну, пізнавальну мандрівку не пропонуйте, бо воно і так підгундошує із дупи керівника Охфісу Препізедента... Шліть на корабельні сосни сук наріду.
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04.12.2022 19:23 Ответить
Але поки проходить оте переосмислення-українській незламній нації це дуже дорого коштує...
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04.12.2022 19:06 Ответить
Українській незламній нації дорого коштують новиє ліТца, асфальт та шашлики.
Заходу- щиро дякуємо за допомогу!
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04.12.2022 19:13 Ответить
Хто такий цей Подоляк? Радник завхоза? Ой! Верховного завхоза! То най і ражить який туалетний папір кразий для найвеличнішого, які швабри чи віники купляти (по пилосос не варто включати - економимо електроенергію) чи ще щось таке. Як, до речі, і Тимошенко з Єрмаком.
Най засунуть свої продажні язики в дупу оджин одному чи найвеличнішому та змусять працювати пресслужбу ОПи (вони за це гроші отримують!
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04.12.2022 19:20 Ответить
і в Україні поступово буде український суд ,котрий винесе вироки"зеленим,котрі готовили здати Україну рашисту ,і стати прорашистською владою в Україні .
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04.12.2022 19:30 Ответить
Вже э. Поки що. Та що ж там кукуля напророчить кому та як слід? Насамперед тим, чиї кишені-кліщі ненажердливі досі не луснуть - у тих, хто до них спритно та зухвало
валить торбинами фіндопомогу державі українській?
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04.12.2022 19:37 Ответить
невже вернуть Порошенка????
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04.12.2022 19:42 Ответить
чи нарешті розкажуть про "вагнергейт", "велике крадівництво", "ьравневі шашлики"????
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04.12.2022 19:43 Ответить
Самозаспокоєння, насправді все йде до того що допомога заходу буде скорочуватись.
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04.12.2022 20:15 Ответить
А літаки? Без них буде довше і складніше
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04.12.2022 20:23 Ответить
Подляк: Все будет, надо подождать. А пока, прошу отнестись с пониманием, что зе-шваль тимошенко, присвоил машину которую передавали для бойцов, а когда это получило огласку, пересел на другую машину стоимостью 100 000 долл, на которую он заработал АБСОЛЮТНО честным путем.
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04.12.2022 20:32 Ответить
А чому не сказав через яку мережу супермаркетів цього разу допомогу продаватимуть. Воно б волонтерам простіше було щось для військових купить.
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04.12.2022 21:07 Ответить
Сейчас Бубочка и вся его камарилья русофилов корчат опупенных патриотов, пытаясь сменить пластинку , начавшую играть еще до ОМАНА . Подоляк- имиджмейкер Енакиевского и Янукевича, решил поездить населению по ушам, с Обдристовичем соревнуется.
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04.12.2022 22:38 Ответить
Цитуючи радника радника ви легалізуєте оцей увесь бардак в владі
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05.12.2022 10:28 Ответить
 
 