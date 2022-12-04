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Україна поступово отримає від партнерів усе необхідне для перемоги, - ОП

оп

Україна поступово отримає від міжнародних партнерів всю необхідну допомогу, включно з бронетехнікою, системами ПРО, засобами для підтримки енергосистеми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку висловив у ефірі телемарафону, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"У нас будуть далекобійні ракети, у нас буде бронетехніка у будь-якому обсязі, у нас будуть і новітні, і старі системи ПРО - їх буде достатньо багато, щоб "закрити" небо. У нас будуть запасні частини для трансформаторів для того, щоб у нас була розподільча мережа і давала нам світло. У нас все це буде. Але буде поступово - це ключове слово", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що світ має переосмислити свою роль та відмовитись від обережної позиції. І щойно це станеться, Україна досить швидко отримає все необхідне для перемоги, переконаний радник керівника ОП.

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Автор: 

допомога (8340) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+15
Миша! ******* и прыгать по пенькам, не мешки ворочать!
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04.12.2022 18:57
+14
Українській незламній нації дорого коштують новиє ліТца, асфальт та шашлики.
Заходу- щиро дякуємо за допомогу!
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04.12.2022 19:13
+13
Насправді Європа та США могли би прислати бригаду прокурорів, з повноваженням розслідувань діяльності кротовника під назвою ОПУ, але ж це буде "втручання у внутрішні справи"...
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04.12.2022 19:00
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Миша! ******* и прыгать по пенькам, не мешки ворочать!
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04.12.2022 18:57 Відповісти
Не гоп!
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04.12.2022 18:59 Відповісти
Насправді Європа та США могли би прислати бригаду прокурорів, з повноваженням розслідувань діяльності кротовника під назвою ОПУ, але ж це буде "втручання у внутрішні справи"...
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04.12.2022 19:00 Відповісти
Подоляка, йди до сраки
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04.12.2022 19:05 Відповісти
пішу, еротичну, пізнавальну мандрівку не пропонуйте, бо воно і так підгундошує із дупи керівника Охфісу Препізедента... Шліть на корабельні сосни сук наріду.
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04.12.2022 19:23 Відповісти
Але поки проходить оте переосмислення-українській незламній нації це дуже дорого коштує...
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04.12.2022 19:06 Відповісти
Українській незламній нації дорого коштують новиє ліТца, асфальт та шашлики.
Заходу- щиро дякуємо за допомогу!
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04.12.2022 19:13 Відповісти
Хто такий цей Подоляк? Радник завхоза? Ой! Верховного завхоза! То най і ражить який туалетний папір кразий для найвеличнішого, які швабри чи віники купляти (по пилосос не варто включати - економимо електроенергію) чи ще щось таке. Як, до речі, і Тимошенко з Єрмаком.
Най засунуть свої продажні язики в дупу оджин одному чи найвеличнішому та змусять працювати пресслужбу ОПи (вони за це гроші отримують!
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04.12.2022 19:20 Відповісти
і в Україні поступово буде український суд ,котрий винесе вироки"зеленим,котрі готовили здати Україну рашисту ,і стати прорашистською владою в Україні .
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04.12.2022 19:30 Відповісти
Вже э. Поки що. Та що ж там кукуля напророчить кому та як слід? Насамперед тим, чиї кишені-кліщі ненажердливі досі не луснуть - у тих, хто до них спритно та зухвало
валить торбинами фіндопомогу державі українській?
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04.12.2022 19:37 Відповісти
невже вернуть Порошенка????
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04.12.2022 19:42 Відповісти
чи нарешті розкажуть про "вагнергейт", "велике крадівництво", "ьравневі шашлики"????
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04.12.2022 19:43 Відповісти
Самозаспокоєння, насправді все йде до того що допомога заходу буде скорочуватись.
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04.12.2022 20:15 Відповісти
А літаки? Без них буде довше і складніше
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04.12.2022 20:23 Відповісти
Подляк: Все будет, надо подождать. А пока, прошу отнестись с пониманием, что зе-шваль тимошенко, присвоил машину которую передавали для бойцов, а когда это получило огласку, пересел на другую машину стоимостью 100 000 долл, на которую он заработал АБСОЛЮТНО честным путем.
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04.12.2022 20:32 Відповісти
А чому не сказав через яку мережу супермаркетів цього разу допомогу продаватимуть. Воно б волонтерам простіше було щось для військових купить.
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04.12.2022 21:07 Відповісти
Сейчас Бубочка и вся его камарилья русофилов корчат опупенных патриотов, пытаясь сменить пластинку , начавшую играть еще до ОМАНА . Подоляк- имиджмейкер Енакиевского и Янукевича, решил поездить населению по ушам, с Обдристовичем соревнуется.
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04.12.2022 22:38 Відповісти
Цитуючи радника радника ви легалізуєте оцей увесь бардак в владі
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05.12.2022 10:28 Відповісти
 
 