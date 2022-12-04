Україна поступово отримає від партнерів усе необхідне для перемоги, - ОП
Україна поступово отримає від міжнародних партнерів всю необхідну допомогу, включно з бронетехнікою, системами ПРО, засобами для підтримки енергосистеми.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку висловив у ефірі телемарафону, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
"У нас будуть далекобійні ракети, у нас буде бронетехніка у будь-якому обсязі, у нас будуть і новітні, і старі системи ПРО - їх буде достатньо багато, щоб "закрити" небо. У нас будуть запасні частини для трансформаторів для того, щоб у нас була розподільча мережа і давала нам світло. У нас все це буде. Але буде поступово - це ключове слово", - сказав Подоляк.
Він зауважив, що світ має переосмислити свою роль та відмовитись від обережної позиції. І щойно це станеться, Україна досить швидко отримає все необхідне для перемоги, переконаний радник керівника ОП.
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Заходу- щиро дякуємо за допомогу!
Най засунуть свої продажні язики в дупу оджин одному чи найвеличнішому та змусять працювати пресслужбу ОПи (вони за це гроші отримують!
валить торбинами фіндопомогу державі українській?