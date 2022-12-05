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Россия разместила ракетные комплексы "Бастион" на курильском острове Парамушир

бастион

Россия разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир в северной части Курильской гряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсант".

Технику, личный состав и материальное обеспечение доставили на остров на десантных кораблях.

В российском Минобороны заявили, что ракетчики будут нести круглосуточную вахту "по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами".

Япония считает острова своей северной территорией, которую власти СССР захватили по итогам Второй мировой войны.

В конце апреля этого года Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова незаконно оккупированными Россией. Толчком к этому стала война России в Украине, которую Япония сурово осудила. На шельфе Курильских островов имеются большие запасы углеводородов, а также редчайшего металла рения, используемого в ракетной технике и авиастроении.

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ракеты (3556) россия (95381) Курилы (89)


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Топ комментарии
+18
це кацапам не допоможе !!! Куріли і як мінімум південна частина о.Сахалін - це Японія !!!
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05.12.2022 08:25
+14
интересно...а ныне живущие в параше в курсе о цуссимсом сражении,где японцы отправили к дальневосточным крабам флот сраной империи?
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05.12.2022 08:35
+13
Це вже не Білгород, не Брянськ і навіть Севастополь. Це Саратов. Мовою військовою називається "глибокий тил"
__________________________________________________________________________________

https://t.me/bazabazon Baza

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области. Пострадали два человека.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека - они были доставлены в больницу.

https://t.me/bazabazon/14787 t.me/bazabazon/14787
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05.12.2022 08:50
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Правила форума Совет форумчан
це кацапам не допоможе !!! Куріли і як мінімум південна частина о.Сахалін - це Японія !!!
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05.12.2022 08:25 Ответить
Айни жили на північному Сахаліні також. Тому японцям належить Сахалін повністью.
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05.12.2022 08:52 Ответить
интересно...а ныне живущие в параше в курсе о цуссимсом сражении,где японцы отправили к дальневосточным крабам флот сраной империи?
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05.12.2022 08:35 Ответить
Чудовий подарунок на Новий рік японцям, які зовсім скоро визволять свої курильські острови.
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05.12.2022 08:38 Ответить
очередной анало говнет разместили, чтобы угрожать соседям... да чихать хотели на них японцы с их техников... потому что анало говнет он и есть анало говнет...
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05.12.2022 08:39 Ответить
***********
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05.12.2022 08:47 Ответить
Японцы посмотрели и сказали - Фудзияма (японцы в непонятной ситуации всегда говорят "фудзияма")
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05.12.2022 08:48 Ответить
Це вже не Білгород, не Брянськ і навіть Севастополь. Це Саратов. Мовою військовою називається "глибокий тил"
__________________________________________________________________________________

https://t.me/bazabazon Baza

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области. Пострадали два человека.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека - они были доставлены в больницу.

https://t.me/bazabazon/14787 t.me/bazabazon/14787
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05.12.2022 08:50 Ответить
Це для того щоб ***** казало шо обстрілює Україну типу отвєтка на обстріл кацапії.
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05.12.2022 09:01 Ответить
Під саратовим якраз аеродром енгельс-2, звідки кацапські стратегічні тушки злітають, що по нас ракети запускають.
По ходу це про нього йдеться.
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05.12.2022 09:01 Ответить
Якщо так , гарна новина.
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05.12.2022 09:06 Ответить
...то были инопланетяне...
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05.12.2022 09:09 Ответить
До Курил достанем ? Не ?
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05.12.2022 09:46 Ответить
чому досі наших немає у Вас на навчанні, пане Нарухіто?
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05.12.2022 10:50 Ответить
і це власно все що вона на тому острові розмістила, більше нічого.
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05.12.2022 10:58 Ответить
 
 