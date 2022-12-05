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Новини
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Росія розмістила ракетні комплекси "Бастіон" на курильському острові Парамушир

бастион

Росія розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів "Бастіон" Тихоокеанського флоту на курильському острові Парамушир у північній частині Курильської гряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

Техніку, особовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях.

У російському Міноборони заявили, що ракетники нестимуть цілодобову вахту "з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами".

Японія вважає острови своєю північною територією, яку влада СРСР захопила за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визнала Курили окупованою Росією територією

Автор: 

ракети (4022) росія (65114) Курили (55)


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Топ коментарі
+18
це кацапам не допоможе !!! Куріли і як мінімум південна частина о.Сахалін - це Японія !!!
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05.12.2022 08:25
+14
интересно...а ныне живущие в параше в курсе о цуссимсом сражении,где японцы отправили к дальневосточным крабам флот сраной империи?
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05.12.2022 08:35
+13
Це вже не Білгород, не Брянськ і навіть Севастополь. Це Саратов. Мовою військовою називається "глибокий тил"
__________________________________________________________________________________

https://t.me/bazabazon Baza

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области. Пострадали два человека.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека - они были доставлены в больницу.

https://t.me/bazabazon/14787 t.me/bazabazon/14787
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05.12.2022 08:50
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це кацапам не допоможе !!! Куріли і як мінімум південна частина о.Сахалін - це Японія !!!
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05.12.2022 08:25 Відповісти
Айни жили на північному Сахаліні також. Тому японцям належить Сахалін повністью.
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05.12.2022 08:52 Відповісти
интересно...а ныне живущие в параше в курсе о цуссимсом сражении,где японцы отправили к дальневосточным крабам флот сраной империи?
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05.12.2022 08:35 Відповісти
Чудовий подарунок на Новий рік японцям, які зовсім скоро визволять свої курильські острови.
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05.12.2022 08:38 Відповісти
очередной анало говнет разместили, чтобы угрожать соседям... да чихать хотели на них японцы с их техников... потому что анало говнет он и есть анало говнет...
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05.12.2022 08:39 Відповісти
***********
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05.12.2022 08:47 Відповісти
Японцы посмотрели и сказали - Фудзияма (японцы в непонятной ситуации всегда говорят "фудзияма")
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05.12.2022 08:48 Відповісти
Це вже не Білгород, не Брянськ і навіть Севастополь. Це Саратов. Мовою військовою називається "глибокий тил"
__________________________________________________________________________________

https://t.me/bazabazon Baza

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Саратовской области. Пострадали два человека.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека - они были доставлены в больницу.

https://t.me/bazabazon/14787 t.me/bazabazon/14787
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05.12.2022 08:50 Відповісти
Це для того щоб ***** казало шо обстрілює Україну типу отвєтка на обстріл кацапії.
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05.12.2022 09:01 Відповісти
Під саратовим якраз аеродром енгельс-2, звідки кацапські стратегічні тушки злітають, що по нас ракети запускають.
По ходу це про нього йдеться.
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05.12.2022 09:01 Відповісти
Якщо так , гарна новина.
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05.12.2022 09:06 Відповісти
...то были инопланетяне...
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05.12.2022 09:09 Відповісти
До Курил достанем ? Не ?
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05.12.2022 09:46 Відповісти
чому досі наших немає у Вас на навчанні, пане Нарухіто?
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05.12.2022 10:50 Відповісти
і це власно все що вона на тому острові розмістила, більше нічого.
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05.12.2022 10:58 Відповісти
 
 