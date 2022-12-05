Росія розмістила ракетні комплекси "Бастіон" на курильському острові Парамушир

Росія розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів "Бастіон" Тихоокеанського флоту на курильському острові Парамушир у північній частині Курильської гряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

Техніку, особовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях.

У російському Міноборони заявили, що ракетники нестимуть цілодобову вахту "з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами".

Японія вважає острови своєю північною територією, яку влада СРСР захопила за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

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