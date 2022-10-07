Рада визнала Курили окупованою Росією територією
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Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії.
За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 парламентарів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У постанові "Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії" Рада заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.
Парламент закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.
Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Нагадаємо, раніше влада Японії вирішила офіційно називати південні Курильські острови своїми "споконвічними територіями, що перебувають під незаконною окупацією". Останні 10 років офіційний Токіо уникав цього формулювання.
Будь ласка, зачекайте...
Їх сайт реально ржачний, подивіться:
https://visitkralovec.cz/#news
І не якась там Кубань... А колиска гетьманських родів і письменників.
Там і досі багато храмів, збудованих на кошти гетьманів і Старшини...
Можно скільки завгодно хайпувати на Зелених (Далекий схід), Малинових (Кубань), Сірих (Сибір), Жовтих (Поволжжя) Клинах, але вони по факту є колонізованими землями, і ніколи не були в складі українських державних утворень.
Але Стародубщина була нашею безперервно з князівських часів - і до 1919 року...
І анексована так само як і Крим. Точніше як Донбас, бо за неї точились жорсткі бої української "Сірожупанної" дивізії УНР, про які всі чомусь забули.
А ще біля Естонії є окупований район.
Про це треба завжди всім країнам нагадувати.
Там сложнее
Кенигсберг аренда на 50 лет которые прошли
Курилы оккупированы и формально до сих пор война
Кацапи довели Виборг до жалюгідного стану. Старовинні будинки стоять занедбані.
Тільки, що називається - Сили Самооборони.
А так... 220.000 особового складу, 2 млн. резервістів першої хвилі та 6 млн. другої хвилі. Всі роди військ, ************ зброя, і найголовніше, упор на дуже потужний флот. Саме те, що й потрібне для швидкої та ефективної операції з повернення територій
Для місцевих японців після анексії совком видавали навіть японською мовою газети.
Согласно результатам Всесоюзной переписи населения 1959 года, в Сахалинской области жило 42 337 этнических корейцев.
Карелія - територія Фінляндії під рашистською окупацією.
Естонія - Печорський район Псковської області та місто Івангород Ленінградської області.
Дагестан - це азербайджанська територія, яку свого часу було приєднано силою до Росії.
Сочі - це Грузія, а Оренбург - Казахстан.
Кубань й Краснодарський край - це етнічні українські території, які у 20-х роках ХХ століття більшовиками були приєднані до росії. Кубанська Народна Республіка, яка тісно співпрацювала з УНР.
Крім того, українськими територіями, які свого часу за різних причин були «відрізані» від України і приєднані до РРФСР є землі, на яких розташовані такі міста, як Курськ, Вороніж, Брянськ, Білгород та Ростов-на-Дону. Усі вони раніше належали до козацьких регіонів Стародубщини та Слобожанщини. Але в 1954 році їхнє керівництво тодішнього СРСР передало росії. Ці землі ще у 1918 році було проголошено територією Української Народної Республіки, а приазовське місто Таганрог у ******** Ростовській області рф був частиною УРСР до 1924 року.