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ВР (11782) росія (47340) Японія (598) Курили (54)

Рада визнала Курили окупованою Росією територією

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

курили

Верховна Рада України заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони продовжують перебувати під окупацією Росії.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 парламентарів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У постанові "Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії" Рада заявляє про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Росії.

Парламент закликає міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Крім того, ВР звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, раніше влада Японії вирішила офіційно називати південні Курильські острови своїми "споконвічними територіями, що перебувають під незаконною окупацією". Останні 10 років офіційний Токіо уникав цього формулювання.

Читайте: У Росії пропонують штрафувати за мапи без окупованого Криму та Курильських островів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
О! Ось непоганий підаранок для %уйла.
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07.10.2022 17:09
+43
А Кениксберг ????
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07.10.2022 17:09
+23
Надо было в ответ еще провести референдум о присоединении Курил в Японии.
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07.10.2022 17:10
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О! Ось непоганий підаранок для %уйла.
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07.10.2022 17:09 Відповісти
А Кениксберг ????
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07.10.2022 17:09 Відповісти
Скоро і Кеніксберг ))
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07.10.2022 17:11 Відповісти
Ви не в курсі? Це вже чеська територія після референдуму, Краловець тепер.
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07.10.2022 17:26 Відповісти
Місто заснував король Чехії у 1255 році, що був тоді у складі строкатого війська хрестоносців.
Їх сайт реально ржачний, подивіться:

https://visitkralovec.cz/#news
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07.10.2022 22:34 Відповісти
А Кемска волость?
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07.10.2022 17:29 Відповісти
Східна Пруссія передавалась СРСР під протекторат га 50 років... Нема жодної юридичної чи історичної підстави бути цьому регіону в складі рашки
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07.10.2022 17:42 Відповісти
Для початку в нас є своя Стародубщина яку рашка окупувала в 1918 і анексувала в 1919.
І не якась там Кубань... А колиска гетьманських родів і письменників.
Там і досі багато храмів, збудованих на кошти гетьманів і Старшини...
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07.10.2022 22:32 Відповісти
а Слобожанщина?
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07.10.2022 22:34 Відповісти
Безперечно. Та її частина яка в складі Воронезької області - так. Але її колонізували українці в 17 столітті.
Можно скільки завгодно хайпувати на Зелених (Далекий схід), Малинових (Кубань), Сірих (Сибір), Жовтих (Поволжжя) Клинах, але вони по факту є колонізованими землями, і ніколи не були в складі українських державних утворень.

Але Стародубщина була нашею безперервно з князівських часів - і до 1919 року...
І анексована так само як і Крим. Точніше як Донбас, бо за неї точились жорсткі бої української "Сірожупанної" дивізії УНР, про які всі чомусь забули.
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07.10.2022 22:40 Відповісти
Надо было в ответ еще провести референдум о присоединении Курил в Японии.
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07.10.2022 17:10 Відповісти
Який референдумм.Курили законна Японська територія.
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07.10.2022 17:30 Відповісти
В 1945 році совіти окупували і Південний Сахалін ( японська назва -Карафуто )
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07.10.2022 17:58 Відповісти
Кьонігсберг та Виборг теж окуповані.
А ще біля Естонії є окупований район.

Про це треба завжди всім країнам нагадувати.
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07.10.2022 17:10 Відповісти
С Финнами 2 мирных договора

Там сложнее

Кенигсберг аренда на 50 лет которые прошли

Курилы оккупированы и формально до сих пор война
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07.10.2022 17:16 Відповісти
Ні , не було ніякої оренди , була звичайна анексія , переможець отримує все.
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07.10.2022 18:01 Відповісти
*****.
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07.10.2022 20:56 Відповісти
Мені подобається фінська назва Виборгу, - Вііпурі.
Кацапи довели Виборг до жалюгідного стану. Старовинні будинки стоять занедбані.

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07.10.2022 17:36 Відповісти
Варто зазначити, що тимчасово окупована. Самураї ще покажуть себе
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07.10.2022 17:11 Відповісти
Сіндзо Абе теж так думав...не дожив
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07.10.2022 17:17 Відповісти
Ще як покажуть.
Тільки, що називається - Сили Самооборони.
А так... 220.000 особового складу, 2 млн. резервістів першої хвилі та 6 млн. другої хвилі. Всі роди військ, ************ зброя, і найголовніше, упор на дуже потужний флот. Саме те, що й потрібне для швидкої та ефективної операції з повернення територій
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07.10.2022 17:20 Відповісти
може хід Китаю буде?
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07.10.2022 17:15 Відповісти
Свободу жителям Курил !!!!!!!
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07.10.2022 17:17 Відповісти
та нехай вже японці i сахалін беруть десь до уралу
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07.10.2022 17:17 Відповісти
Сахалін теж японський. Справжня назва, - Карафуто.
Для місцевих японців після анексії совком видавали навіть японською мовою газети.

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07.10.2022 17:20 Відповісти
Можливо, ви маєте рацію, але я думаю, що цей конкретний текст корейський, тому десь може бути інша газета. Трохи передісторії: загалом ці форми кола поширені в корейській мові, але не дуже в японській. Крім того, японці рідко пишуть все на «кандзі», часто це суміш двох систем письма «кандзі» та «хірагана».
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07.10.2022 17:48 Відповісти
Мабуть, це справді газета корейською мовою. Після війни і окупації Сахаліна звідти депортували більшу частину японців. Але корейців ніхто не хотів забирати. Вони нікому не були потрібні. До 1979 року корейцям навіть не давали совєцьке громадянство.

Согласно результатам Всесоюзной переписи населения 1959 года, в Сахалинской области жило 42 337 этнических корейцев.
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07.10.2022 18:07 Відповісти
Ви праві.Явно це не Японською написано.
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07.10.2022 18:37 Відповісти
Так, це корейська
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07.10.2022 19:20 Відповісти
Ни ху я се!
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07.10.2022 21:37 Відповісти
Звертається до організацій, які за весь час свого існуванні нічого нікому корисного не зробили, нікого реально не захистили, тільки пижаться диктувати тим, які їх годують , як їм жити. Зборище дармоїдів, які виконують функції, для яких були створені, на папері і язиком. А різним "путіним" це все до одного місця. Так за що їх годувати? Хоча з другого боку які засоби впливу вони мають, якщо навіть НАТО намагається у відкриту конфронтацію не втручатися? Але тоді знову - навіщо вони? Яка з них користь (крім них самих, що отримують немалу платню по суті тільки за своє існування)?
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07.10.2022 17:26 Відповісти
Корінне населення Сахаліну-айни. Вони всі переїхали до Японії після окупації Сахаліну радянськими військами.
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07.10.2022 17:38 Відповісти
курилы японии,кёнигсберг германии,сибирь и урал китаю!
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07.10.2022 17:40 Відповісти
Я бы еще вспомнил про Кенигсберг
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07.10.2022 17:44 Відповісти
Нарешті, я вже років 20 про це нагадував. Самураї оцінять цей крок.
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07.10.2022 17:51 Відповісти
Загарбані росією сусідські землі.
Карелія - територія Фінляндії під рашистською окупацією.
Естонія - Печорський район Псковської області та місто Івангород Ленінградської області.
Дагестан - це азербайджанська територія, яку свого часу було приєднано силою до Росії.
Сочі - це Грузія, а Оренбург - Казахстан.

Кубань й Краснодарський край - це етнічні українські території, які у 20-х роках ХХ століття більшовиками були приєднані до росії. Кубанська Народна Республіка, яка тісно співпрацювала з УНР.

Крім того, українськими територіями, які свого часу за різних причин були «відрізані» від України і приєднані до РРФСР є землі, на яких розташовані такі міста, як Курськ, Вороніж, Брянськ, Білгород та Ростов-на-Дону. Усі вони раніше належали до козацьких регіонів Стародубщини та Слобожанщини. Але в 1954 році їхнє керівництво тодішнього СРСР передало росії. Ці землі ще у 1918 році було проголошено територією Української Народної Республіки, а приазовське місто Таганрог у ******** Ростовській області рф був частиною УРСР до 1924 року.
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07.10.2022 17:52 Відповісти
Латвія -Питаловський район Псковської області.
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07.10.2022 18:02 Відповісти
А південний Сахалін?
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07.10.2022 18:00 Відповісти
КУРИЛЫ - курилян! Нужно помочь братскому народу КуНР в борьбе с российскими фашистами!
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07.10.2022 18:03 Відповісти
на черзі Тува,Чувашія..
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07.10.2022 18:19 Відповісти
K Myko mogu dobavit shto Estonia po mirnomu dogovoru 1920 goda imel granitsu ot reki Narva na 15-17 Km storonu Petrograda i v sostav respubliki voshla i Petseri(Petshora) i Irboska (Izborsk). V samom natshale 90-tyh Jeltsin skazal : DA! no dalshe shlo po obytshnomu. Krome togo, Petrograd stroilsja Petrom na meste goroda Ingeri- finnov. Otuda do granits Estonii byli granitsy togo naroda. Tozhe repojedy. Kak i estontsy. Latvija poterjala kakuju-to territoriju posle WW2, na polzu moskalei, Litva vyigral Vilnius- ranshe byl pod poljakami, po skolku Pilzudsky rodilsja ne podaleku ot Vilnjus. Pro Ukrainu voobshe moltshu- znaju shto ona menshe tshem itoritsheskii byla. Da Krymsky most sojedenjajet raznyje thasti Ukrainy. Mozhet ne stoit srazu zryvat ?
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07.10.2022 18:23 Відповісти
Чудово, давно пора було це зробити, тим більше, що Японія - основний наш східний союзник. Китай теж треба підримати у його претезіях на Примор'я.
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07.10.2022 18:23 Відповісти
Свободу Татарстану та Башкиріі!!
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07.10.2022 18:23 Відповісти
V Viipuri (Vyborg) byl poslednii raz gdeto 1988. Kuskami viden staryi, jeshjo tsarskii gorod, no v osnovnom vsjo bylo prevrasheno v obshii unitaz uzhe togda. I eto ljudmi kotoryje ne znajut ponjatije horosho obustrojennoje mesto/gorod/selo do segodnjashnego dnja.
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07.10.2022 18:33 Відповісти
А Карелию ? Надо финов поддержать
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07.10.2022 18:53 Відповісти
Сахалін теж Японьский острів,
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07.10.2022 19:12 Відповісти
 
 